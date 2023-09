Le previsioni dell'oroscopo del 24 settembre invitano i Capricorno ad essere tenaci e a non abbattersi. I nati sotto il segno dei Gemelli, invece, sono un po' troppo permalosi e dovrebbero smussare questo lato.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: secondo l'Oroscopo del 24 settembre dovete essere un po' più energici. Ci sono dei momenti in cui verrebbe voglia di arrendersi e di lasciarsi trasportare fagli eventi, ma questo non è un bene, almeno adesso.

11° Leone: siete abituati a gestire tutto da soli in quanto siete persone che tendenzialmente amano l'indipendenza.

Ad ogni modo, quando necessario, chiedere aiuto non è un peccato.

10° Sagittario: oggi c'è qualche piccola scocciatura a cui dovete badare e che è importante risolvere. Cercate di concentrarvi prima sui vostri doveri e poi sul piacere.

9° Capricorno: non siate troppo polemici sul lavoro. Anche se ci sono delle cose che non vanno esattamente nel verso giusto, cercate di essere propositivi e di non lasciarvi abbattere.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Toro: cecate di pensare al lato positivo di ogni cosa. Ricordate che tutto accade per una ragione e serve da insegnamento, quindi, non è mai il caso di arrendersi e di deporre le armi.

7° Ariete: non è il caso di essere troppo trasparenti.

Soprattutto in amore è importante mantenere un po' quell'aurea di mistero che genera sempre un grande fascino e attrazione.

6° Scorpione: le previsioni dell'oroscopo del 24 settembre vi invitano ad essere più coraggiosi. In amore è necessario assumersi le proprie responsabilità, anche se può essere faticoso.

5° Cancro: oggi siete particolarmente ligi sul lavoro.

Una volta terminati i vostri doveri, però, cercate di concedervi anche qualche piccolo momento di relax, magari in compagnia dei vostri cari.

Oroscopo segni fortunati del 24 settembre

4° in classifica Gemelli: siete un po' permalosi per indole, e questo non è mai un bene, specie nei rapporti interpersonali. Il momento è favorevole, quindi, non rovinatevi l'umore per delle banalità.

3° Vergine: ci vuole un pizzico di coraggio e di grinta in più per emergere. Ci sono delle ottime opportunità in arrivo. La cosa importante è non darsi mai per vinti e vedrete che arriverete lontano.

2° Bilancia: giornata molto proficua sul lavoro. Non è escluso che possiate ricevere una bella ricompensa. Siete piuttosto soddisfatti del vostro operato, e questo vi metterà di buon umore anche in amore.

1° Acquario: questo è un periodo generalmente positivo per voi. L'oroscopo del 24 settembre vi invita ad osare e a non avere paura di mostrare chi siete e quello che siete capaci di fare.