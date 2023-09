Le previsioni dell'oroscopo del 26 settembre invitano i Capricorno ad essere un po' più pazienti. Gli Scorpione, invece, farebbero bene a contare fino a 10 prima di parlare.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: siete un po' stanchi e demotivati in questa giornata, forse a causa di qualche malumore che vi portate dietro da un po' di tempo. Se non arrivate alla natura del problema, non lo risolverete.

11° Capricorno: le previsioni dell'Oroscopo del 26 settembre vi invitano ad essere un po' più pazienti. Nella vita è importante riuscire a comportarsi in maniera misurata se non si vuole rischiare di creare delle polemiche sterili.

10° Leone: in amore siete molto determinati e testardi, talvolta anche troppo. Bisogna imparare a capire quando sia più intelligente fermarsi. Nel lavoro, invece, dovete essere un po' più accondiscendenti.

9° Vergine: se ci sono state delle discussioni di recente, non abbiate timore, siete sempre in tempo per riuscire a rimediare. La cosa importante è ravvedersi e mettere da parte l'orgoglio.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Bilancia: giornata un po' faticosa sul lavoro. Soprattutto al mattino potrebbero sorgere degli imprevisti in grado di rendervi particolarmente nervosi. Verso pomeriggio ci sarà un miglioramento.

7° Scorpione: secondo l'oroscopo del 26 settembre, dovete imparare a tenere un po' a freno la lingua.

Spesso vi capita di dire tutto quello che vi passa per la testa, generando pentimento subito dopo.

6° Cancro: i nati sotto questo segno non amano essere secondi a nessuno. Questa caratteristica vi accompagna da sempre, ma ricordate che nella vita bisogna scendere anche a dei compromessi.

5° Pesci: poco alla volta state riuscendo ad acquistare maggiore sicurezza in voi stessi.

Le delusioni subite in passano non possono scalfire quello che siete e quello che potrete diventare.

Oroscopo 26 settembre primi quattro segni

4° in classifica Acquario: lasciatevi guidare un po' di più dal vostro istinto che, particolarmente in questo periodo, potrebbe rivelarsi più azzeccato e calzante che mai.

3° Gemelli: in questo momento dovete prepararvi ad affrontare delle grosse sfide.

Avrete la possibilità di dimostrare a tutti il vostro valore, non lasciatevi scappare questa occasione.

2° Sagittario: le stelle vi invitano ad approfittare di questo momento positivo. Le previsioni dell'oroscopo del 26 settembre vi vedono al centro di un vortice di positività che inciderà positivamente nelle vostre decisioni.

1° Toro: ottimo momento per agire e per mostrarsi intraprendenti, soprattutto sul lavoro. Anche in amore sarà apprezzata la dote del riuscire a prendere le giuste decisioni in tempi brevi.