Martedì 26 settembre troviamo sul piano astrale la Luna risiedere nel segno dell'Acquario, mentre Venere stazionerà nell'orbita del Leone. Nettuno e Saturno protrarranno il moto in Pesci, come Venere e Lilith resteranno stabili sui gradi della Vergine. Urano e Giove, invece, continueranno il transito in Toro, mentre Plutone occuperà ancora lo spazio zodiacale del Capricorno. Il Nodo Nord rimarrà nel segno dell'Ariete, il Sole e Marte invece permarranno nel domicilio della Bilancia.

Oroscopo quotidiano favorevole per Gemelli e Sagittario, meno benevolo per Cancro e Pesci.

Sul podio

1° posto Sagittario: finanze top. Sarà il fronte finanziario dei nati Sagittario a beneficiare maggiormente dei magnifici raggi venusiani e lunari, transiti che permetteranno al segno di Fuoco di vantare di un'entrata economica extra.

2° posto Gemelli: aiuti. I nati Gemelli, secondo le previsioni astrologiche di questo giorno settembrino, avranno ottime chance di godere a piene mani di aiuti pratici e morali proveniente dalle persone che gli vogliono bene e che si faranno in quattro per dar loro una mano.

3° posto Bilancia: sperimentatori. Alla stregua di un inventore alle prese con la sua nuova creazione, i nati Bilancia questo martedì parranno avvezzi a intraprendere strade esistenziali alternative, a causa delle quali usciranno si dalla loro zona di comfort ma lo faranno con lo stile che li contraddistingue.

I mezzani

4° posto Acquario: soddisfazioni. La sfera famigliare di casa Acquario, ancor più quella originaria, potrebbe essere fonte di piccole o grandi soddisfazioni in questo giorno d'inizio stagione, col segno Fisso che non riuscirà a nascondere la commozione che ne deriverà.

5° posto Ariete: stanchi ma soddisfatti. Le configurazioni astrali del 26 settembre indurranno i nati Ariete a sudare le cosiddette sette camicie tra impegni domestici, privati e professionali, col segno Cardinale che arriverà a sera esausto ma soddisfatto di ciò che riuscirà a portare a compimento.

6° posto Scorpione: qualità nascoste. Avete presente quando alcune persone a seguito di un forte trauma sviluppano o riescono a far emergere qualità e talenti che non possedevano o credevano di non possedere prima? Se a ciò togliamo lo shock traumatico, i nati Scorpione potrebbero vivere una situazione analoga questo martedì, quasi come se d'improvviso si rendessero conto di avere la stoffa per un settore ancora inesplorato.

7° posto Toro: hobby da rispolverare. Se da un lato un pizzico d'insoddisfazione sarà una presenza costante nelle ventiquattro ore di casa Toro, dall'altro lato il bouquet astrale suggerirà loro di utilizzare come valvola di sfogo un hobby oramai relegato nel dimenticatoio.

8° posto Vergine: aspettative deluse. Il rischio che correranno, con buona probabilità, i nati Vergine questo martedì settembrino sarà di alzare un po' troppo l'asticella dell'ambizione e ciò li porterà a fare i conti con dei risultati deludenti rispetto al preventivato.

9° posto Capricorno: distratti. Qualcuno che conoscono appena, come un vicino di casa o un nuovo collega, potrebbero necessitare dell'aiuto dei nati Capricorno in questa giornata autunnale, ma il segno Cardinale faticherà ad accorgersene perdendo l'occasione per rendersi utile col prossimo.

Ultime posizioni

10° posto Leone: energie flop. La probabile voglia dei nati Leone di rimboccarsi le maniche al lavoro, durante il 26 settembre, dovrà gioco forza scontrarsi con l'esiguo bottino energetico dal quale potranno attingere. A fronte di ciò, il segno di Fuoco sarà chiamato a decelerare.

11° posto Pesci: errata visione. Qualcosa sembrerà non girare per il verso giusto nella cerchia amicale di casa Pesci questo martedì, col segno Mobile che non riuscirà a comprendere il punto di vista altrui mettendo in campo una visione errata del pomo della discordia.

12° posto Cancro: sentirsi sotto assedio. Semaforo acceso sul rosso per le doti percettive dei nati Cancro nella giornata in questione il segno Cardinale avrà l'erronea sensazione che le persone care ce l'abbiano con lui e lo trattino poco benevolmente.