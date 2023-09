L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 5 settembre. In questo contesto ci concentreremo sulla seconda parte dell'oroscopo, ossia quella dedicata esclusivamente ai segni della seconda sestina: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Senza indugi, iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 5 settembre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 5 settembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★. Le previsioni dell'oroscopo questo martedì indicano un giorno meno dinamico e in generale sottoposto ad tangibile sottotono.

Una pausa per ascoltare voi stessi, in concomitanza con un'energia psicofisica più bassa, consentirà di riposarvi e individuare le reali esigenze. Apatia e pigrizia non sono atteggiamenti appropriati; non c'è motivo di sentirvi giù solo perché le stelle non promettono un giorno eccezionale. Sul fronte lavorativo, cercate di mantenere ordine e organizzazione, evitando di lasciare incombenze irrisolte. È preferibile non rimandare ciò che potete fare adesso. In amore, la giornata potrebbe non offrire grandi emozioni, ma vi permetterà di analizzare con calma il vostro rapporto. Approfittate di questa tranquillità per apprezzare le piccole gioie della vita.

Scorpione: ★★★★. L'Astrologia prevede un periodo abbastanza stabile, con una routine pronta a regnare sovrana.

Gli alti e bassi saranno presenti, ma non richiederanno particolare attenzione. Ai margini delle influenze astrali quotidiane, potrete indulgere nella vostra tendenza a essere pigri (di tanto in tanto). Concedetevi un po' di riposo e state tranquilli, poiché la giornata non porterà sorprese significative. Riducete al minimo gli impegni e godetevi, potendo, un meritato relax.

Sul fronte lavorativo, prestate attenzione ai pettegolezzi o alle informazioni fraintese: potrebbero causare confusione o disagi, senza motivo. In amore, dedicate tempo e attenzioni alla persona che avete nel cuore, senza paura di essere troppo invadenti. Probabilmente, la vostra dolce metà apprezzerebbe molto questo gesto.

Per migliorare il benessere del corpo, dedicatevi alla cura dello spirito attraverso la meditazione, in un ambiente tranquillo e accogliente.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 5 settembre promette un martedì eccezionale! In campo sentimentale, vi sentirete al settimo cielo. Amerete il vostro partner con una passione travolgente e giocherete con i vostri figli (se li avete) come dei veri ragazzini, abbracciando il vostro spirito giovanile. Alle persone a cui tenete, non esiterete a fare regali splendidi, senza badare troppo a spese. Approfittate al massimo di questi giorni d'amore, poiché il tempo vola via e le opportunità non tornano mai più. Se single, le influenze stellari del periodo vi metteranno al centro della scena sociale, dei contatti e delle relazioni familiari e sociali.

Sarete abili nello sfruttare questi influssi positivi, dando una nuova direzione a diversi aspetti della vostra vita. Il vostro intuito e la vostra creatività saranno armi vincenti: avrete l'opportunità di sfruttarle appieno. Sul fronte lavorativo, il cielo punta l'attenzione su coloro che lavorano "sotto padrone": potrebbero verificarsi cambiamenti e novità (finalmente!).

Oroscopo e stelle del 5 settembre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Si prospetta un ottimo periodo per voi nativi, sottolineato meritatamente da ben cinque stelle, grazie all'ottimo aspetto di Marte, Luna e Nettuno. Nell'ambito dei sentimenti, la vostra sensibilità sarà una dote preziosa che metterete in mostra attraverso tanta attenzione e premura nei confronti della persona amata.

Percepirete un clima affettivo disteso e sereno attorno a voi. Il partner apprezzerà sicuramente le cure che gli dedicherete, e mostrandosi comprensivo regalerà in cambio gentilezza e solidarietà con i vostri desideri. Se siete single, è il momento ideale per inseguire il vostro sogno d'amore. Non esitate ad accettare ogni invito e a sperare con entusiasmo che sia quello giusto. La vostra personalità brillerà in questi giorni, grazie alla bella capacità di saper coinvolgere le persone. Nel lavoro, Marte e Nettuno vi proteggeranno: non dovrete attendere a lungo nel veder realizzato un progetto a cui tenete.

Acquario: ★★★. Si prevede una giornata poco flessibile e alternative limitate: dovrete prendere decisioni nette.

Questo approccio potrebbe riguardare vari aspetti della giornata e diverse situazioni. Fondamentale sarà il mantenere una mentalità positiva e agire di conseguenza. La Luna potrebbe apparire ostinata, ma voi sarete ancora più determinati. Potreste essere colti alla sprovvista: mantenete la calma e tornerete presto a recuperare il controllo delle situazioni. Adottate inoltre un atteggiamento che vi sia congeniale, e sarete in grado di resistere a qualsiasi imprevisto. Sul fronte lavorativo potreste sentirvi agitati, inclini a reazioni impulsive. Prestate particolare attenzione a ciò che direte in alcune circostanze, ok? Per quanto riguarda l'amore, solita seratina tranquilla davanti alla TV: potrebbe essere l'opzione giusta per il periodo.

Se single, non rifiutate proposte romantiche a prescindere: l'importante è esaminare attentamente la situazione prima di...

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 5 settembre annuncia una giornata "negativa". Nonostante ciò, avrete la possibilità di alleviare la tensione senza perdere la razionalità. In campo amoroso, potrebbero esserci situazioni che vi infastidiranno e il vostro partner potrebbe sfidarvi con battute pungenti. Rimanete saldi e non lasciatevi coinvolgere da provocazioni. Mantenendo la vostra calma e la vostra compostezza, preserverete la salute, senza scendere al livello dei soliti attaccabrighe, anche se dovessero superare ampiamente i limiti della vostra pazienza. Per i single, le stelle potrebbero non essere particolarmente favorevoli.

Questa atmosfera potrebbe portare molti del segno a trascorrere svogliatamente la giornata, occupandosi distrattamente delle solite faccende di routine. Anche l'esperienza più eccitante potrebbe trasformarsi in ansia, stress e palpitazioni per voi. Sul fronte lavorativo, sarete inclini a fare cambiamenti significativi nel modo di approcciare le solite attività: attenti a non uscire fuori del seminato.