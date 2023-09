L'oroscopo della giornata di lunedì 4 settembre vedrà i nativi Toro godere degli influssi positivi della Luna in congiunzione, mentre Capricorno sarà più obiettivo al lavoro. Leone dimostrerà romanticismo, ma poca maturità, mentre Pesci sarà più a suo agio con il partner. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 4 settembre.

Previsioni oroscopo lunedì 4 settembre 2023 segno per segno

Ariete: la nuova settimana di settembre vedrà l'addio della Luna nel vostro segno zodiacale. Tra voi e il partner ci sarà ancora un'ottima complicità, ma attenzione a non consumarla mostrando un carattere eccessivo.

Per quanto riguarda il lavoro alcune idee che avrete non saranno così male, ma andranno sviluppate senza errori di sorta. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale migliore secondo l'oroscopo della giornata di lunedì. Godrete degli influssi positivi della Luna in congiunzione, che vi permetterà di mettere maggiormente in risalto il vostro rapporto con il partner. In ambito lavorativo l'attenzione ai dettagli in alcuni progetti potrebbe fare la differenza. Voto - 7️⃣

Gemelli: configurazione astrale solida per voi sul fronte amoroso. Questa giornata di lunedì si rivelerà più leggera per voi e il partner, con la possibilità di poter vivere un rapporto più spensierato. Anche in ambito lavorativo il prossimo periodo sarà un po’ più leggero per voi, con la possibilità di raggruppare interessanti idee per nuovi progetti.

Voto - 8️⃣

Cancro: periodo migliore sul fronte sentimentale per voi nativi del segno. Con la Luna in sestile dal segno del Toro, ritroverete quella complicità che credevate di aver perso, soprattutto voi nati nella prima decade. Nel lavoro avete fatto buoni guadagni, e potrebbe essere un buon momento per investire su nuove idee.

Voto - 8️⃣

Leone: il pianeta Venere in congiunzione vi permetterà di essere piuttosto romantici durante questo lunedì di settembre. Ciò nonostante, con la Luna in quadratura dal segno del Toro, potreste dimostrare anche immaturità. Nel lavoro sarà necessario dimostrare le vostre buone qualità per riuscire a recuperare terreno.

Voto - 6️⃣

Vergine: sfera sentimentale agevole grazie alla Luna in trigono dal segno amico del Toro. Tra voi e il partner ci sarà una buona intesa, e vi piacerà condividere bei momenti insieme alle persone che amate. In ambito lavorativo nuovi progetti potrebbero stimolarvi particolarmente, merito anche di Mercurio in congiunzione. Voto - 8️⃣

Bilancia: la Luna lascerà spazio a questa Venere in buon aspetto secondo l'oroscopo della giornata di lunedì. Single oppure no, troverete maggior intesa con la persona che amate, soprattutto voi nati nella prima decade. In ambito lavorativo meglio evitare di prendere troppi rischi al momento, perché questo cielo potrebbe indurvi in errore. Voto - 7️⃣

Scorpione: sarà un lunedì un po’ caotico per voi sul fronte amoroso.

La Luna e Venere non saranno in buon aspetto. Faticherete tanto a trovare la giusta intesa con il partner. In ambito lavorativo questo sarà produttivo, ma soprattutto vi aiuterà a fuggire da una realtà sentimentale al momento non molto convincente. Voto - 6️⃣

Sagittario: un quadro astrale stabile sul fronte sentimentale secondo l'oroscopo. Il rapporto con la persona che amate si rivelerà abbastanza sereno, merito di Venere in trigono dal segno del Leone. Per quanto riguarda il lavoro, per il momento meglio non prendere iniziative che potrebbero rivelarsi troppo complesse da gestire. Voto - 7️⃣

Capricorno: giornata di lunedì ottima per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo, la Luna vi sorriderà dal segno del Toro, e il vostro rapporto con il partner non potrà che beneficiarne.

Anche in ambito lavorativo sarete messi molto bene. Potrete contare su un ottimo cielo. Sarete obiettivi, e riuscirete a dare il meglio di voi per raggiungere risultati interessanti. Voto - 9️⃣

Acquario: configurazione astrale che vedrà il pianeta Venere e la Luna in cattivo aspetto all'inizio di questa settimana. Single oppure no, sarà necessario moderare il vostro atteggiamento per cercare di vivere un rapporto migliore con il partner. Nel lavoro Marte in trigono porterà energie, e andranno utilizzate per cercare di mettere insieme progetti migliori. Voto - 6️⃣

Pesci: sfera sentimentale valida nel corso di questa giornata di lunedì. Settembre sarà un po’ altalenante in amore, ciò nonostante, se esprimerete le vostre emozioni nel miglior modo possibile, il rapporto con il partner si rivelerà davvero piacevole.

Nel lavoro alcuni progetti potrebbero richiedere del tempo, oppure non stanno andando come previsto. In ogni caso, prendetevi qualche momento per capire quale sia la strada giusta da percorrere. Voto - 7️⃣