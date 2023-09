L'oroscopo del fine settimana che va dal 30 settembre al 1° ottobre [VIDEO]vedrà un Ariete vivace in amore grazie a una forte Luna in congiunzione, mentre per il Toro sarà importante mostrare affetto nei confronti del partner. Mercurio in trigono porterà buone idee ai nativi Capricorno, mentre Bilancia non dovrà causare discussioni con il partner. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del weekend, dal 30 settembre al 1° ottobre.

Previsioni oroscopo weekend 30 settembre - 1° ottobre 2023 segno per segno

Ariete: con la Luna in congiunzione al vostro cielo durante la giornata di sabato, avrete l'occasione di vivere un weekend vivace con il partner.

Anche voi single sarete più socievoli e simpatici. Nel lavoro Marte sarà ancora in opposizione. Non sarete particolarmente energici, ciò nonostante proverete comunque a fare del vostro meglio. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale godibile in questo fine settimana secondo l'oroscopo. La giornata di domenica, in particolare, sarà la più interessante per voi e per il partner, grazie alla Luna in congiunzione al vostro cielo. Sul fronte professionale sarete abbastanza concentrati, e Giove in congiunzione vi darà quel pizzico di fortuna di cui avrete bisogno. Voto - 7️⃣

Gemelli: previsioni astrali stabili sul fronte sentimentale per voi nativi del segno. Il rapporto con la persona che amate sarà regolato da Venere in sestile e potrete godervi il primo weekend autunnale in perfetta sintonia.

In ambito lavorativo potrebbe essere un buon momento per dare vita a nuove iniziative di successo, ma dovrete dimostrare fin da subito di avere le competenze necessarie. Voto - 8️⃣

Cancro: sarà un weekend godibile solo a metà per voi nativi del segno. Se nella giornata di domenica la Luna sarà favorevole, sabato l'astro argenteo sarà in quadratura.

Positivo invece il settore professionale grazie a Mercurio e Giove in buon aspetto. Voto - 7️⃣

Leone: la posizione favorevole di Venere sarà di grande aiuto in questo fine settimana. La Luna infatti non sarà dalla vostra parte domenica, e sarà importante mantenere un atteggiamento moderato verso il partner. Nel lavoro sarete impegnati in alcuni progetti, ma sarete anche abbastanza divertiti in quel che fate.

Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale positiva secondo l'oroscopo del prossimo weekend. Soprattutto durante la giornata di domenica, potrete contare su una splendida Luna in buon aspetto che, single oppure no, porterà una discreta allegria e maturità in voi. In ambito lavorativo sarete produttivi ed efficienti, ottenendo risultati soddisfacenti dai vostri progetti in poco tempo. Voto - 8️⃣

Bilancia: sarà necessario non causare spiacevoli discussioni con il partner in questo fine settimana, considerato che avrete la Luna contro. Sfruttate la posizione favorevole di Venere per portare un po’ di romanticismo nel vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro Marte in congiunzione metterà voglia di fare in voi, ma serviranno anche buone idee.

Voto - 6️⃣

Scorpione: il rapporto con il partner continuerà ad essere pieno di incertezze, secondo l'oroscopo del fine settimana. Con la Luna in opposizione, sarà difficile fare chiarezza all'interno del vostro cuore. In ambito lavorativo potrete contare su Mercurio e Saturno in buon aspetto, ma attenzione a Giove negativo. Voto - 6️⃣

Sagittario: oroscopo del weekend positivo dal punto di vista sentimentale. La Luna vi sorriderà dal segno dell'Ariete, e con Venere in trigono i buoni sentimenti non mancheranno. Settore professionale che invece avrà bisogno di un po’ più di tempo e risorse da parte vostra per cercare di raggiungere obiettivi più importanti. Voto - 7️⃣

Capricorno: Mercurio in trigono dal segno amico della Vergine porterà buone idee da investire sul fronte professionale, soprattutto per voi nati nella terza decade.

In amore la giornata di sabato potrebbe non essere un granché per voi e il partner a causa della Luna. Domenica vi riprenderete, ma non sarete particolarmente romantici. Voto - 7️⃣

Acquario: sfera sentimentale che vedrà ancora Venere in cattivo aspetto secondo l'oroscopo. Sabato la Luna sarà favorevole, ciò nonostante, difficilmente potrete dare vita a un rapporto davvero affiatato. Per quanto riguarda il lavoro il sostegno di Marte sarà prezioso per i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Pesci: ottimo fine settimana dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo, la Luna vi regalerà sensazioni positive con il partner, soprattutto durante la giornata di domenica. Nel lavoro sfruttate la posizione favorevole di Giove e di Saturno per cercare di mettere insieme progetti ben fatti. Voto - 7️