L'Oroscopo dell'amore di giovedì 28 settembre 2023 vede in prima posizione nella classifica i nati sotto il segno del Bilancia, seguito dal Capricorno. I segni di acqua avranno la tendenza a scendere verso il basso nella classifica, mentre risale il segno del Vergine.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo del 28 settembre per tutti i segni dello zodiaco in amore.

L'oroscopo dell'amore, segno per segno: incontri per Bilancia

1° Bilancia: arriverete a fare un incontro che potrebbe cambiare l'ambito amoroso, soprattutto se siete single. Se siete già all'interno di una relazione, potreste finalmente fare insieme al partner quel salto di qualità in più che avete sempre procrastinato, secondo l'oroscopo.

2° Capricorno: ci saranno dei malintesi che finalmente si appianeranno e anche l'ambito amicale troverà una giusta dimensione. Nella coppia il clima di passionalità potrebbe accompagnarvi per tutto l'arco della giornata di giovedì 28 settembre, secondo l'oroscopo.

3° Leone: le emozioni saranno destinate a durare per il vostro segno. Con il partner vi lascerete andare a splendide emozioni che potrebbero anche regalarne altre dal momento in cui riuscirete a coronare qualche sogno in comune, secondo quanto riporta l'oroscopo di giovedì 28 settembre.

4° Vergine: avrete una bella armonia sul piano familiare che con il trascorrere delle ore potrebbe tradursi in qualcosa da organizzare che vi possa far realmente staccare la spina dalla routine quotidiana.

Potreste avere qualche nuova amicizia, secondo l'oroscopo.

Sagittario affascinante

5° Sagittario: sarete molto affascinanti e degni di nota sul piano seduttivo, in grado anche di attirare la persona amata con nessun espediente, secondo l'oroscopo. Nella coppia il clima di complicità e di affetto farà nascere qualcosa di sempre più passionale.

6° Pesci: farete qualche incontro che potrebbe destare finalmente la vostra curiosità e con il quale potreste anche intavolare una lunga serie di argomentazioni davvero degne di nota. Anche con la famiglia ci saranno meno tensioni, per cui anche qualche dialogo da nulla sarà ampiamente costruttivo.

7° Ariete: in questa giornata di giovedì 28 settembre 2023 si apriranno le porte con qualche discussione anche se alla fine si risolverà nel migliore dei modi.

Affronterete qualche amicizia che molto probabilmente vorrà riallacciare i rapporti con voi.

8° Acquario: potreste avere qualche fraintendimento a causa della vostra situazione stressante e nervosa altrove, per cui non sempre riuscirete ad andare d'accordo con il partner oppure con la famiglia. Forse con una amica le cose potrebbero andare meglio.

Cancro atono

9° Toro: secondo l'oroscopo potreste avere un po' di pensieri per la testa, e molto probabilmente l'amore sarà l'ultimo. Potreste dedicarvi molto a voi stessi e alla cura della vostra mente e del vostro corpo. Preferirete stare per conto vostro in serata.

10° Cancro: ora le emozioni saranno quasi completamente assenti, forse a causa di qualche malinteso che purtroppo potrebbe anche rivelarsi veritiero.

Potreste avere a che fare con un po' di freddezza sia da parte vostra che da parte del partner, per cui portate pazienza.

11° Gemelli: proprio non vorreste saperne di pensare all'amore in questo momento. Sarete presi da altro e sicuramente non avrete un po' di tempo per poter dare spazio ai sentimenti. Secondo l'oroscopo però potreste avere una amicizia con cui sfogarvi in serata.

12° Scorpione: le vicende amorose potrebbero scuotervi in modo negativo, per cui stare alla larga da queste cose al momento sarà la soluzione ideale per la vostra mente. Finalmente potreste dedicarvi di più a voi stessi, magari leggendo o guardando qualcosa in solitudine.