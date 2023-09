I pantaloni in pelle sono i protagonisti di questo autunno-inverno 2023/24 e sono stati indossati anche da Michelle Hunziker. Invece Cristina Marino ha scelto un blazer cropped davvero originale. Entrambi i capi possono essere scelti in ogni occasione. Finalmente è arrivato il momento tanto atteso da molte donne, per scoprire le novità dei prossimi mesi più freddi.

Le tendenze della stagione autunnale

I pantaloni in pelle non devono assolutamente mancare nel guardaroba femminile dei prossimi mesi. Anche la bella Michelle Hunziker non è passata di certo inosservata sfoggiando il capo in questione.

I pantaloni in pelle sono ideali per avere uno stile femminile e grintoso nello stesso tempo. Anche sulle ultime passerelle di Moda è stato visto questo capo, dettando una vera e propria tendenza. Quindi la showgirl ha lanciato la giusta ispirazione per i prossimi mesi. Va ricordato che l'outfit va personalizzato in base alle necessità e ovviamente al proprio gusto. Per quanto riguarda lo styling, Michelle ha creato una piega liscia con la riga centrale. Sul bob si possono realizzare delle onde leggere o anche il frisé. Una nail art fucsia, una mini bag a mano e l'outfit è pronto.

I dettagli da scoprire

La pelle sintetica è un elemento chiave del guardaroba. Questa è ideale per riscaldare anche i look più semplici.

La Hunziker ha scelto dei pantaloni di colore nero. Inoltre gioca con i vari contrasti dei materiali per regalare profondità all'outfit elegante. La showgirl ha deciso di abbinare i pantaloni in pelle con un top sempre di colore nero. Inoltre ha aggiunto un gilet la cui lunghezza arriva ai piedi. Non possono mancare una mini pochette e dei sandali.

Questo capo può essere indossato con una camicia bianca e maxi pullover. In questo casi si può optare per un blazer e dei mocassini. Per avere un look casual sono perfetti delle sneakers e un trench. Quindi in ogni occasione i pantaloni in pelle sapranno sempre adattarsi.

Gli outfit continuano

Invece Cristina Marino ha scelto un blazer cropped con spalle XXL.

Il capo è di colore nero, ed è caratterizzato da maniche lunghe, collo a revers classico e spalline XXL. Il blazer indossato dall'imprenditrice digitale è sempre molto gettonato. Questa giacca può essere indossata a pelle o anche con un top in pizzo, per un risultato finale vedo e non vedo. Si può optare per una minigonna, una gonna lunga in denim o dei pantaloni a palazzo. Per quanto riguarda gli accessori non possono mancare delle décolleté a punta e una clutch bag. Per quanto riguarda l'acconciatura si possono realizzare delle baby braids. In questo modo il volto è perfettamente incorniciato. Una borsa a tracolla, una nail art nera è il look è terminato.