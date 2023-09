L'oroscopo della giornata di martedì 12 settembre prevede i nativi Sagittario più determinati al lavoro, mentre Marte bacchetterà i nativi Ariete. Una splendida Luna calante permetterà ai nativi Leone di godersi la propria relazione di coppia, mentre piccole novità interessanti potrebbero aiutare i nativi Gemelli al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 12 settembre.

Previsioni oroscopo martedì 12 settembre 2023 segno per segno

Ariete: questa giornata di martedì potrebbe rivelarsi pesante sul fronte professionale.

Il pianeta Marte sarà in opposizione, e potrebbe bacchettarvi e rallentarvi non poco con i vostri progetti. Sul fronte amoroso la Luna e Venere saranno favorevoli, e riuscirete a costruire un buon rapporto con il partner. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale traballante secondo l'oroscopo di martedì. La Luna e Venere in quadratura potrebbero essere motivo di discussioni con il partner. Anche voi single potreste non riuscire a trovare la giusta intesa con la vostra fiamma. Nel lavoro sarete guidati da Mercurio e da Giove, con buone occasioni per poter mettere insieme buoni progetti. Voto - 6️⃣

Gemelli: piccole, ma interessanti novità potrebbero darvi l'occasione di ottenere migliori risultati sul fronte lavorativo.

Attenzione però a Mercurio in quadratura, che potrebbe confondervi le idee. In amore questo cielo sarà sereno. Condividerete tutto con la vostra anima gemella, rafforzando il legame che vi unisce. Voto - 8️⃣

Cancro: il settore professionale potrebbe non soddisfarvi appieno in questo periodo. Avete molte cose da fare, ma con Marte in quadratura avrete la sensazione di non riuscire mai a fare abbastanza.

Sul fronte amoroso ci sarà un buon equilibrio nel vostro rapporto, e il sostegno della vostra anima gemella si rivelerà abbastanza prezioso. Voto - 7️⃣

Leone: questa splendida Luna calante abbinata a Venere in congiunzione renderà questa giornata di martedì dolcissima secondo l'oroscopo. Non potrete chiedere di meglio per la vostra relazione, che si avvierà verso un autunno caloroso.

In ambito professionale vi toccherà rimboccarvi le maniche per cercare di ottenere alcuni extra di cui avete bisogno. Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale godibile secondo l'oroscopo della giornata di martedì. Tra voi e il partner ci sarà una buona intesa, ma attenzione a non approfittarvene. In ambito professionale avrete la situazione sotto controllo, e sarete pronti a godere del successo meritato, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Bilancia: giornata di martedì affiatata per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo, godrete di un cielo stellato, che vi permetterà di godere di un rapporto stabile e romantico. Se siete single, potreste ritrovare speranza nell'amore negli di una persona che avete conosciuto tempo fa.

Sul fronte professionale Marte vi riempirà di energie, e con le giuste idee, i vostri progetti potrebbero fare importanti passi avanti. Voto - 8️⃣

Scorpione: sarà un martedì complicato sul fronte amoroso. Potreste mostrarvi spesso nervosi, soprattutto nei confronti del partner, con la presunzione di avere sempre ragione. Ebbene, cercate di abbassare la cresta. Sul fronte professionale Mercurio porterà creatività, ma l'umore potrebbe non essere dei migliori. Voto - 6️⃣

Sagittario: con Marte in sestile dal segno della Bilancia, dimostrerete maggior determinazione sul fronte professionale. Non date nulla per scontato però, in quanto stelle come Mercurio e Saturno potrebbero portarvi fuori strada.

In amore sarà una splendida giornata per mettere in risalto il vostro rapporto con il partner. Anche per voi single potrebbe essere un buon momento per mostrare i vostri sentimenti alla persona che amate. Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale stabile secondo l'oroscopo della giornata di martedì. Questo cielo non v'influenzerà particolarmente, e sarete liberi di godere al meglio del vostro rapporto con il partner. In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti senza difficoltà grazie a stelle come Mercurio e Giove che vi daranno tutto ciò che vi serve per raggiungere il successo che meritate. Voto - 8️⃣

Acquario: non sarà facile godersi la vostra relazione di coppia secondo l'oroscopo, non quando la Luna e Venere saranno contrari.

Dovrete cercare di mettere in mostra la parte migliore di voi e curarvi di più della vostra relazione. Nel lavoro Marte porterà buoni propositi, ma non ci sarà bisogno di risolvere tutto in poco tempo. Voto - 6️⃣

Pesci: sfera sentimentale stabile secondo l'oroscopo. Questo cielo sarà tutto sommato favorevole, e vi piacerà godere della presenza del partner. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio potrebbe distrarvi non poco. Anche se avrete stelle come Saturno e Giove dalla vostra parte, non date nulla per scontato. Voto - 7️