L'oroscopo della giornata di mercoledì 27 settembre vedrà una Luna crescente posarsi nel segno zodiacale dei Pesci, che godrà un rapporto più affiatato, mentre Leone si sentirà nuovamente più romantico nei confronti del partner. Toro dimostrerà gentilezza verso le persone che ama, mentre Mercurio aiuterà i nativi Capricorno. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 27 settembre.

Previsioni oroscopo mercoledì 27 settembre 2023 segno per segno

Ariete: questo mercoledì si rivelerà davvero interessante per quanto riguarda i sentimenti.

Il rapporto con la persona che amate sarà abbastanza stabile grazie a Venere, e vi terrete alla larga da possibili discussioni. Nel lavoro dovrete trovare la giusta concentrazione in questo periodo per ultimare alcuni progetti ormai in scadenza. Voto - 8️⃣

Toro: la Luna in sestile dal segno dei Pesci vi permetterà di essere abbastanza gentili nei confronti del partner. Secondo l'oroscopo, state lentamente recuperando terreno, e il vostro rapporto comincerà a sentirne gli effetti positivi. Nessun problema per quanto riguarda il lavoro, grazie a Mercurio in trigono che porterà le idee giuste per voi. Voto - 7️⃣

Gemelli: giornata di mercoledì poco affiatata per voi e per il partner, colpa della Luna in quadratura dal segno dei Pesci.

Anche se Venere sarà favorevole, non dovrete pensare solo a fare i romanticoni. Pensate anche a cosa vuole il partner, e cosa potete fare per farlo felice. Nel lavoro Mercurio in quadratura vi metterà in difficoltà, ciò nonostante non vi arrenderete. Voto - 6️⃣

Cancro: sfera sentimentale migliore in questa giornata di mercoledì grazie alla Luna in trigono.

Single oppure no, troverete un'intesa migliore con la persona che amate, soprattutto voi nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro, la posizione favorevole di Mercurio vi permetterà di concentrarvi al meglio su quei progetti in grado di darvi maggiori soddisfazioni. Voto - 8️⃣

Leone: finalmente la Luna smetterà di remarvi contro, e secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì, potrete concentrarvi al meglio sulla vostra relazione di coppia, sfruttando la posizione favorevole di Venere.

Nel lavoro i vostri progetti andranno avanti, ciò nonostante potrebbe essere necessario accelerare il passo. Voto - 8️⃣

Vergine: configurazione astrale che vedrà la Luna in opposizione secondo l'oroscopo. Il vostro umore potrebbe non essere dei migliori, tant'è che potreste incappare in spiacevoli litigi con il partner. In ambito lavorativo Mercurio e Giove saranno due preziosi alleati per gestire bene le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale favorevole in questa giornata di mercoledì. La Luna vi sorriderà dal segno del Leone, e il vostro rapporto con il partner si rivelerà più che soddisfacente. Nel lavoro sarete abbastanza attivi ultimamente grazie a Marte, ciò nonostante pensate anche un pò per voi stessi.

Voto - 8️⃣

Scorpione: la Luna tornerà a darvi manforte secondo l'oroscopo di mercoledì. In amore non sarete di certo tra i più romantici dello zodiaco, ciò nonostante riuscirete a essere un pò più maturi nei confronti del partner. Per quanto riguarda il lavoro avrete degli obiettivi in mente, e con Mercurio a favore cercherete di raggiungerli. Voto - 7️⃣

Sagittario: non sarà un mercoledì particolarmente romantico per voi nativi del segno. La Luna e Venere saranno in contrasto tra loro, e non sempre il vostro modo di amare sarà apprezzato dal partner. Nel lavoro sarete abbastanza produttivi grazie a Marte, ma oltre alla quantità dovrete metterci anche la giusta qualità. Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale gradevole grazie la Luna in sestile.

Single oppure no, dimostrerete un certo interesse nei confronti del partner, e il vostro rapporto nè gioverà. Sul fronte professionale Mercurio vi darà una mano e insieme a Giove, avrete le giuste idee per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Acquario: la Luna non sarà più nel vostro cielo secondo l'oroscopo. Ciò nonostante, se nelle giornate precedenti avete capito cosa non va nella vostra relazione, presto anche voi potrete recuperare terreno. In ambito lavorativo prendete alcuni progetti con la dovuta cautela, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 6️⃣

Pesci: configurazione astrale che vedrà la Luna arrivare nel vostro segno zodiacale. Secondo l'oroscopo, il rapporto con la vostra anima gemella si rivelerà stabile e soddisfacente, soprattutto per voi nati nella prima decade. In ambito lavorativo avrete bisogno di idee valide per poter gestire in modo migliore i vostri progetti, evitando possibili imprevisti. Voto - 7️⃣