L'oroscopo della giornata di sabato 23 settembre vedrà la Luna passare nel segno del Capricorno, che dimostrerà maggiore affetto nei confronti del partner, mentre Leone sarà soddisfatto delle proprie mansioni professionali. Marte opposto innervosisce i nativi Ariete, mentre Bilancia si prenderà più cura di sé. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 23 settembre.

Previsioni oroscopo sabato 23 settembre 2023 segno per segno

Ariete: il fine settimana inizierà con il piede sbagliato per voi nativi del segno. Questo cielo vedrà la Luna in quadratura dal segno del Capricorno, e il vostro rapporto con il partner potrebbe risentirne, nonostante Venere a favore.

Per quanto riguarda il lavoro Marte opposto potrebbe innervosirvi, oltre che stancarvi più del dovuto. Voto - 6️⃣

Toro: configurazione astrale che vedrà la Luna favorirvi in questa giornata di sabato. Potrete contare su un rapporto più tranquillo, con la possibilità di aprirvi a un dialogo più costruttivo. In ambito lavorativo potrete contare su Mercurio e Giove per cercare di gestire in modo adeguato le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Gemelli: la Luna smetterà di remarvi contro all'inizio di questo weekend. Secondo l'oroscopo, recupererete intesa all'interno della vostra relazione di coppia, ciò nonostante, per il momento, siate cauti. In ambito lavorativo state rallentando un po’, anche dal punto di vista finanziario.

Voto - 7️⃣

Cancro: oroscopo della giornata di sabato che vedrà la Luna in opposizione dal segno del Capricorno. Potreste non sentirvi pienamente a vostro agio in ambito amoroso. Sapete che state vivendo un bel rapporto, dunque cercate di non causare dispiaceri. In ambito professionale le nuove opportunità andranno cercate e raccolte affinché possiate raggiungere soddisfazioni.

Voto - 6️⃣

Leone: avrete modo di sentirvi soddisfatti del vostro operato in campo professionale secondo l'oroscopo. Marte vi sorride dal segno della Bilancia, e alcuni progetti sembra stiano prendendo la giusta direzione. In ambito amoroso potrete contare ancora una volta su Venere in congiunzione per dare vita a un rapporto romantico e sereno.

Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale appagante in questa giornata di sabato. Il weekend sarà caratterizzato dalla Luna in buon aspetto, che vi permetterà di vivere un rapporto davvero affiatato. Sul fronte professionale avrete la situazione sotto controllo, e sarete perfettamente in grado di gestire le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Bilancia: configurazione astrale che vedrà la Luna e Venere in contrapposizione tra loro in questa giornata di sabato. Single oppure no, potreste decidere di prendervi più cura di voi in questa giornata, soprattutto voi nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro Marte porterà buone energie da investire sui vostri progetti, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Voto - 7️⃣

Scorpione: previsioni astrali che vedranno la Luna favorirvi in questa giornata di sabato. Single oppure no, sarete più malleabili, ma non vi sentirete pronti a lasciarvi andare. In ambito lavorativo alcune idee potrebbero rivelarsi efficaci grazie a Mercurio, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Sagittario: anche se la Luna non sarà più dei vostri, in questa giornata di sabato potrete contare sulla posizione favorevole di Venere per godere di un rapporto abbastanza emotivo e romantico. Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti richiederanno maggiore attenzione da parte vostra, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Capricorno: avrete modo di dimostrare maggiore affetto nei confronti del partner grazie alla Luna nel segno.

Anche voi single sarete più affabili in famiglia, con gli amici o con la vostra fiamma. Nel lavoro i vostri progetti andranno avanti senza problemi di sorta grazie alla posizione favorevole di stelle come Mercurio e Giove. Voto - 8️⃣

Acquario: sfera sentimentale che rimane complicata anche in questa giornata di sabato. Anche se ci sarà un po’ più di calma all'interno del vostro rapporto, attenzione a non pretendere troppo dalla persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro prendete i vostri progetti con la giusta concentrazione e organizzazione. Voto - 6️⃣

Pesci: la Luna tornerà a darvi manforte all'inizio di questo fine settimana. Single oppure no, dimostrerete maggior maturità, e con un po’ di fortuna, sarete in grado di risolvere eventuali malintesi in famiglia o con la vostra fiamma. Per quanto riguarda il lavoro sarete attivi, ma attenzione a Mercurio opposto che potrebbe portare qualche imprevisto. Voto - 7️