L'oroscopo della settimana che va dal 9 al 15 marzo si preannuncia intenso, ricco di cambiamenti e opportunità, grazie alla danza dei pianeti che influenzano il nostro cammino in modi inaspettati.

Il cielo favorisce le iniziative coraggiose per i nativi Pesci, forti del sostegno di Marte e Mercurio, mentre Venere accompagnerà la vostra vita amorosa dei nativi Leone. Giove porterà un po’ di fortuna nel lavoro ai nativi Cancro, mentre i nativi Vergine potrebbero sentirsi un po’ affaticati.

Previsioni oroscopo dal 9 al 15 marzo 2026 segno per segno

Ariete: questa settimana che vi porterà verso la metà del mese di marzo si rivelerà gradevole dal punto di vista sentimentale.

In coppia ci saranno momenti di complicità utili per rafforzare il vostro legame, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito lavorativo raggruppate le vostre idee migliori per mettere insieme progetti di più ampio respiro. Voto - 8️⃣

Toro: questa settimana di marzo non sarà niente male per voi nativi del segno. Le emozioni non mancheranno, soprattutto tra le giornate di giovedì e venerdì, per cercare di costruire un rapporto affiatato con la persona che amate. Nel lavoro presterete cura ai vostri progetti, cercando di raggiungere risultati ottimi in ogni vostro impegno. Voto - 8️⃣

Gemelli: previsioni astrali discrete in questo periodo secondo l'oroscopo. Il rapporto con il partner sarà stabile, ma attenzione alle giornate di Luna contraria, che potrebbero creare qualche incomprensione.

Nel lavoro dovrete essere in grado di reagire, e trovare soluzioni più efficaci per i vostri progetti, nel tentativo di risalire la china. Voto - 7️⃣

Cancro: sfera sentimentale altalenante in questo periodo per voi nativi del segno. Il rapporto con il partner non sarà perfettamente romantico a causa del pianeta Venere in quadratura. Potrebbero esserci spesso delle incomprensioni da gestire. Aprirsi al dialogo potrebbe farvi bene. In quanto al lavoro sarete capaci di agire con determinazione, e mettere insieme progetti di più ampio respiro, grazie anche alla fortuna di Giove. Voto - 7️⃣

Leone: sarà un periodo di riscoperta in campo sentimentale. La posizione favorevole di Venere apre a momenti di grande complicità ed emozioni forti.

Per i single ci saranno incontri intriganti, ma non devono avere fretta. In quanto al lavoro le idee non vi mancano, ma se dovrete gestirle alla giusta maniera per raggiungere buoni risultati. Voto - 8️⃣

Vergine: con Marte e Mercurio in opposizione dal segno dei Pesci, potreste sentirvi un po’ affaticati in ambito professionale secondo l'oroscopo. Non sempre le vostre iniziative saranno di successo, e potrebbe essere necessario rivedere la vostra tabella di marcia. In ambito sentimentale ritroverete stabilità, e il dialogo con il partner vi sarà utile per poter andare avanti. Voto - 7️⃣

Bilancia: la vostra settimana non si prospetta particolarmente intrigante dal punto di vista sentimentale. Con Venere in opposizione dal segno dell'Ariete, il rapporto con il partner potrebbe non essere così appagante.

In ambito lavorativo avrete bisogno di risolvere questioni rimaste in sospeso, ma non dovrete farlo in fretta e furia. Voto - 6️⃣

Scorpione: configurazione astrale gradevole durante questa settimana di marzo. Il cielo sarà abbastanza sereno per voi, concedendovi momenti di piacevole intesa con il partner. Attenzione però nel weekend, quando la Luna sarà in cattivo aspetto. In ambito lavorativo alcuni progetti richiederanno tempo e pazienza, ma voi avrete le capacità per raggiungere il successo. Voto - 8️⃣

Sagittario: la posizione favorevole di Venere v'invita a fare di più per la persona che amate secondo l'oroscopo. Vi sentirete più uniti al partner, e se ci sono state incomprensioni, sarà un buon momento per chiarire.

In ambito professionale l'intuito sarà utile, ma potrebbe anche portarvi a qualche difficoltà. Valutate bene dunque la vostra situazione prima di agire. Voto - 7️⃣

Capricorno: cielo del momento che annuncia una buona Luna nei vostri confronti durante questa settimana. Con Venere in quadratura però, non sarà sempre un buon momento per parlare d'amore insieme alla vostra anima gemella. Siate prudenti, ma soprattutto comprensivi. In quanto al lavoro avrete buone idee in mente, e con Marte e Mercurio in sestile, i mezzi per poterle realizzare. Voto - 7️⃣

Acquario: sarà una settimana proficua per voi nativi del segno. I vostri sentimenti saranno forti, e con Venere in sestile, potreste vivere momenti di grande passione insieme alla persona che amate.

Se siete single, sarà un bel periodo per fare incontri intriganti e stimolanti. Il lavoro sarà impegnativo, ma vi darà buone soddisfazioni, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Pesci: questa settimana di marzo si rivelerà abbastanza stimolante per voi secondo l'oroscopo. Con il partner vi sentirete bene, ma attenzione nella prima parte della settimana, quando la Luna si troverà in cattivo aspetto. Il lavoro si rivelerà proficuo per voi, con la possibilità di poter ambire più in alto grazie a queste stelle, grazie ad alcune iniziative coraggiose. Voto - 8️⃣