L'oroscopo della giornata di venerdì 22 settembre prevede un Capricorno molto produttivo al lavoro grazie al sostegno di Mercurio, mentre Gemelli potrebbe mostrare arroganza nei confronti del partner. Ottimo momento in amore per i nativi Leone, grazie a Venere e alla Luna, mentre Ariete potrebbe arrancare al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 22 settembre.

Previsioni oroscopo venerdì 22 settembre 2023 segno per segno

Ariete: vita amorosa interessante in questa giornata di venerdì, grazie in particolare alla Luna in trigono dal segno amico del Sagittario.

Insieme a Venere, godrete di un rapporto davvero benefico con la persona che amate, e anche voi single sarete più espansivi. In ambito lavorativo potreste arrancare a causa di Marte opposto. Voto - 7️⃣

Toro: il pianeta Venere sarà ancora in cattivo aspetto in questo venerdì di settembre. Single oppure no, dovrete avere più a cuore il benessere della persona che amate, soprattutto voi nati nella terza decade. Sul fronte professionale sarete abbastanza attivi, e con le idee giuste per svolgere bene le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale poco soddisfacente secondo l'oroscopo della giornata di venerdì. Con la Luna in opposizione, il rapporto tra voi e il partner potrebbe non raggiungere i giusti livelli di romanticismo.

Un po’ meglio nel lavoro grazie a Marte in trigono, ma con Mercurio e Saturno in quadratura non tutte le vostre idee potrebbero essere valide. Voto - 6️⃣

Cancro: configurazione astrale gradevole in questa giornata di venerdì. In amore il vostro rapporto sarà affiatato, ciò nonostante dovrete tenere a mente che l'astro argenteo sta per mettersi in una posizione scomoda per voi.

Sul fronte professionale prendere parte a nuove iniziative potrebbe farvi piacere, e con Mercurio e Giove a favore, avrete tutte le carte in regola per svolgere un ottimo lavoro. Voto - 8️⃣

Leone: sarete coccolati dalla Luna e Venere anche in questo venerdì di settembre. Single oppure no, riuscirete a fare breccia nel cuore della persona che amate, e potreste ottenere qualcosa di più dal vostro rapporto.

In ambito lavorativo alcune nuove iniziative vi riempiranno di entusiasmo, ma vi piacerebbe ottenere di più anche economicamente. Voto - 8️⃣

Vergine: questa vostra gelosia nei confronti del partner non andrà alimentata secondo l'oroscopo. Anche se la Luna non sarà in ottimo aspetto, dovrete avere pazienza ed essere più ragionevoli nei confronti del partner. Per quanto riguarda il lavoro vi dedicherete particolarmente ai vostri progetti, e i risultati parleranno chiaro. Voto - 7️⃣

Bilancia: configurazione astrale favorevole in questa giornata di venerdì. La Luna vi favorirà dal segno del Sagittario, e riempirà il vostro rapporto di buoni sentimenti. Se siete single ricostruite la vostra vita e apritevi lentamente a nuove esperienze.

In ambito lavorativo avrete la necessità di concludere alcune mansioni in tempo. Per fortuna avrete Marte a favore che vi darà una mano. Voto - 8️⃣

Scorpione: sfera sentimentale che continuerà a non darvi grandi soddisfazioni all'inizio di questo autunno. Questa stagione però, potrebbe presto darvi delle soddisfazioni in amore, dovrete solo avere pazienza. Nel lavoro vi state impegnando tanto nell'ultimo periodo, e i buoni risultati si noteranno tutti. Voto - 6️⃣

Sagittario: periodo interessante in amore grazie alla Luna in congiunzione e Venere in trigono. Vi avvierete verso un fine settimana davvero felice, con la possibilità di dare adito a un rapporto davvero romantico. Per quanto riguarda il lavoro, prima di buttarvi in certe mansioni, dovrete essere in grado di comprendere bene pro e contro.

Voto - 8️⃣

Capricorno: giornata di venerdì positiva sul fronte sentimentale secondo l'oroscopo. Godrete di un rapporto stabile e piacevole, e il prossimo periodo sarà utile per rinforzare il vostro legame. Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti stanno andando avanti, ma con Marte in quadratura non sempre potreste sentirvi al top della forma. Voto - 8️⃣

Acquario: la Luna in sestile porterà benefici in amore, e potrebbe essere il giusto pretesto per provare a risalire la china in ambito amoroso. Se dunque il vostro rapporto è in crisi, il dialogo potrebbe essere di grande aiuto. Nel lavoro avrete buone intuizioni e le giuste energie per provare a mettere insieme progetti davvero ben fatti.

Voto - 7️⃣

Pesci: sarà un venerdì sottotono in amore a causa della Luna in quadratura. Il vostro ottimismo però sarà tanto, e già nelle prossime ore potreste riuscire a recuperare terreno. In ambito lavorativo prenderete certe iniziative con entusiasmo e cautela, nel tentativo di fare tutto al meglio. Voto - 6️⃣