L'Oroscopo dell'amore di venerdì 22 settembre 2023 vede il segno dei Pesci in prima posizione, mentre per il segno dell'Acquario la tensione sarà troppo forte per poter intavolare interazioni tranquille. L'Ariete sarà un po' traballante con i rapporti.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo del 22 settembre per tutti i segni dello zodiaco in amore.

L'oroscopo dell'amore di venerdì: Leone al centro dell'attenzione

1° Pesci: sia il partner che le amicizie vi daranno tutto l'amore, lo svago e la spensieratezza di cui avete bisogno per superare un periodo che molto probabilmente è stato stressante su altri contesti, al di fuori di quello sentimentale e amoroso.

2° Leone: essere al centro dell'attenzione per voi in questa giornata significherà incrementare ancora di più la vostra autostima, se possibile. Secondo l'oroscopo, potreste avere un romanticismo degno di nota, favorendo anche l'interazione in famiglia.

3° Capricorno: i momenti sereni con la famiglia e con la persona amata saranno molto frequenti, secondo quanto riporta l'oroscopo. Potreste fare degli incontri che vi faranno battere forte il cuore, soprattutto se siete single e predisposti ai sentimenti. Le tensioni saranno definitivamente bandite.

4° Sagittario: l'ambito amoroso troverà un riscontro positivo con il partner entro la serata, quando avrete liberato la vostra quotidianità dagli impegni.

Trovare del tempo per la famiglia potrebbe essere inaspettatamente piacevole. Vi sentirete meno impulsivi e più riflessivi.

Riconciliazioni per Gemelli

5° Gemelli: l'affinità che avrete con la famiglia sarà fra le migliori che abbiate mai sperimentato nel corso di questa settimana. Secondo quanto riporta l'oroscopo di venerdì 22 settembre 2023, ora anche qualche amicizia riuscirà a riavvicinarsi e a fare pace con voi.

6° Vergine: secondo quanto riporta l'oroscopo, potreste andare incontro a qualche nuova conoscenza che vi farà vedere il mondo sotto un'altra prospettiva, favorendo quindi l'interazione con altre persone e dando anche la vostra completa disponibilità.

7° Ariete: potreste non andare molto d'accordo con la famiglia, mentre con il partner state vivendo un periodo di discussioni che potrebbe portarvi ad esasperazione, ma non a una separazione.

Riuscirete riconciliarvi in men che non si dica.

8° Bilancia: ci saranno un po' di difficoltà di dialogo nella coppia, ma con tanta buona volontà anche il mutismo più ostinato potrebbe sciogliersi come neve al sole. Al momento nemmeno nella cerchia delle amicizie ci sarà molta serenità. Andrà meglio in famiglia.

Riflessioni per Toro

9° Toro: dovrete fare qualche piccola riflessione sulla vostra storia d'amore, e capire se avete intenzione di andare avanti oppure di troncarla. Farete molto meglio con le amicizie, mentre in famiglia ci sarà qualche fraintendimento non del tutto risolvibile.

10° Scorpione: subentreranno delle tensioni che con la persona amata potrebbero sfociare in una separazione inevitabile.

Per voi questo momento sarà anche caratterizzato da una voglia irrefrenabile di stare per conto vostro e di rivalutare anche qualche amicizia.

11° Cancro: una amicizia potrebbe non rivelarsi tale, soprattutto se ci saranno i presupposti di una serie di finti equivoci. Potreste avere anche un po' di nervosismo in corpo, e ciò potrebbe essere controproducente per alcune questioni relegate all'ambito sentimentale.

12° Acquario: sarete molto tesi, e di conseguenza anche i rapporti interpersonali potrebbero essere messi a dura prova da questo atteggiamento piuttosto scontroso che si andrà a creare nella giornata di venerdì. Per voi sarà il momento della resa dei conti.