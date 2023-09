L'oroscopo della giornata di venerdì 29 settembre prevede una Luna piena ripartire dal segno dell'Ariete, che vivrà il suo periodo di massimo splendore in amore, mentre Acquario sarà pieno di energie grazie a Marte. Torna l'entusiasmo nei nativi Gemelli, che vedranno le cose dal loro lato positivo, mentre Capricorno non sarà di ottimo umore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 29 settembre.

Previsioni oroscopo venerdì 29 settembre 2023 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale che raggiungerà il suo massimo splendore in questa giornata di venerdì.

Una fantastica Luna piena si affaccerà nel vostro segno zodiacale, e riempirà il vostro rapporto d'amore, insieme a Venere in congiunzione. Per quanto riguarda il lavoro avrete bisogno di nuovi stimoli, che possano permettervi ambire più in alto. Voto - 8️⃣

Toro: Venere continuerà a remarvi contro ancora per un po’, e il vostro rapporto continuerà a non brillare. Tra voi e il partner sarà necessario mantenere una buona comunicazione per tenere viva questa relazione. In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti con buoni risultati grazie alla posizione favorevole di Giove e Mercurio. Voto - 7️⃣

Gemelli: periodo migliore in amore ora che la Luna si trova in sestile dal segno dell'Ariete.

Ritroverete ottimismo e fiducia in amore, ma soprattutto la voglia di costruire un buon legame. Nel lavoro dovrete valutare bene alcune idee affinché queste possano permettervi di raggiungere i risultati sperati. Voto - 8️⃣

Cancro: giornata di venerdì sottotono dal punto di vista sentimentale. Dopo alcune giornate convincenti di Luna favorevole, ora, l'astro argenteo vi volterà le spalle, mettendovi in difficoltà con alcune questioni amorose.

In ambito lavorativo ci saranno nuove proposte da valutare, che potrebbero darvi delle soddisfazioni. Voto - 6️⃣

Leone: sfera sentimentale davvero appagante all'inizio di quest'ultima parte della settimana. Una splendida Luna piena e Venere in congiunzione vi accompagneranno verso una relazione romantica e appagante. Anche voi single sarete più attivi socialmente.

In ambito lavorativo avete fatto degli investimenti, ma ora è arrivato il momento di provare a guadagnarci. Voto - 7️⃣

Vergine: l'astro argenteo smetterà di remarvi contro in questa giornata di venerdì. Tra voi e il partner ci sarà una maggiore intesa, e sarà più facile godere del vostro rapporto, e mettere una pietra sopra alle difficoltà avute in precedenza. In ambito lavorativo prenderete con il giusto approccio i vostri progetti, con risultati più che soddisfacenti. Voto - 8️⃣

Bilancia: periodo in calo sul fronte amoroso per voi nativi del segno. La Luna in opposizione potrebbe mettervi in difficoltà, e potrebbero insorgere delle incomprensioni tra voi e la persona che amate. In ambito lavorativo Marte vi darà una mano, e sarete più attivi nel vostro settore.

Voto - 6️⃣

Scorpione: il pianeta Venere tornerà ad agire indisturbato secondo l'oroscopo della giornata di venerdì. Single oppure no, dovrete fare molta attenzione al vostro modo di approcciarvi con la persona che amate. In ambito lavorativo saprete prendere sempre l'iniziativa giusta per gestire in modo efficace le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Sagittario: sfera sentimentale favorevole in questa giornata di venerdì, merito della Luna e di Venere in buon aspetto. Single oppure no, sarà un ottimo periodo per dedicare più tempo ed energie verso la persona che amate. In ambito lavorativo Marte vi darà una mano. Sarete pieni di energie, ma avrete bisogno anche delle giuste idee. Voto - 7️⃣

Capricorno: con la Luna in quadratura dal segno dell'Ariete non sarete sempre di ottimo umore secondo l'oroscopo.

Single oppure no, capita a tutti di avere una giornata no, ciò nonostante non sarà necessario riversare questo vostro atteggiamento verso gli altri. Nel lavoro porterete avanti i vostri progetti con un discreto entusiasmo, grazie anche a Mercurio e Giove favorevoli. Voto - 6️⃣

Acquario: la Luna vi darà una mano dal segno dell'Ariete in questa giornata di venerdì. State lentamente recuperando terreno in amore, anche perché Venere sta iniziando finalmente ad essere meno influente. In ogni caso, siate prudenti. In ambito lavorativo prenderete spesso l'iniziativa, ma attenzione a non essere precipitosi. Voto - 7️⃣

Pesci: configurazione astrale che vi vedrà abbastanza simpatici e socievoli secondo l'oroscopo. Tra voi e il partner ci sarà una discreta intesa, che vi permetterà di vivere una giornata serena. Nel lavoro meglio non correre troppi rischi al momento, considerato Mercurio opposto. Voto - 7️⃣