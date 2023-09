L'oroscopo di venerdì 15 settembre 2023 ha in serbo tante sorprese. Le previsioni astrologiche sono pronte a rivelare tutti i segreti del giorno, con particolare attenzione verso la vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. È presente anche una classifica per rendere il quadro ancora più preciso.

Di seguito tutti i dettagli dell'Oroscopo del 15 settembre 2023.

Oroscopo del 15 settembre 2023: i primi segni in classifica

Leone (1° posto): sarà una giornata davvero positiva. Avrete modo di incontrare una persona speciale che vi farà sentire subito bene.

Trascorrerete del tempo di qualità con lei e alcuni problemi diventeranno solo un ricordo.

Scorpione (2° posto): sarete piuttosto socievoli. Vi piacerà stare in compagnia degli amici e del partner, soprattutto in contesti aperti e variegati. Non porrete limiti al vostro campo d'azione perché vorrete sentirvi liberi

Toro (3° posto): vi impegnerete molto durante questa giornata. Nessuno avrà qualcosa da ridire sul vostro operato. Il capo esprimerà parole di ammirazione e anche i colleghi saranno entusiasti.

Capricorno (4° posto): inizierete a dedicarvi a nuovi progetti. Non vedrete l'ora di mettere in pratica le vostre idee. Potrebbe essere necessario un supporto in più, ma questo non vi scoraggerà affatto.

Cancro (5° posto): potrete andare fieri della vostra situazione economica. Sarete contenti di riuscire a gestire tutto con semplicità. Inoltre, riuscirete a togliervi anche qualche piccolo sfizio.

Pesci (6° posto): tenderete a fidarvi molto degli altri. Non metterete in dubbio le parole degli amici, neanche nelle occasioni più sospette.

L'oroscopo, però, vi consiglia di fare attenzione.

Previsioni astrologiche del 15 settembre: i segni meno fortunati

Acquario (7° posto): cercherete di vivere una vita in famiglia più serena. Vi sforzerete per creare un clima tranquillo e positivo. Allo stesso tempo, però, non potrete fare tutto da soli: servirà la collaborazione di tutti.

Ariete (8° posto): i litigi con il partner diventeranno difficili da gestire. Purtroppo, ci saranno delle incomprensioni impegnative da risolvere. Dovrete risalire agli anni passati per trovare la giusta soluzione.

Gemelli (9° posto): riceverete una delusione difficile da sopportare. Vorrete prendervi un po' di tempo per digerire la cosa. Dovrete avere tanta pazienza. L'oroscopo di oggi vi consiglia di non rinunciare all'aiuto del prossimo.

Vergine (10° posto): farete fatica a trovare un lavoro che vi piaccia. Passerete da un'attività all'altra, senza trovare qualcosa di davvero entusiasmante. Potrebbe essere arrivato il momento di mettervi in proprio.

Sagittario (11° posto): sarete un po' cagionevoli.

Non vi sentirete molto bene a causa di piccoli problemi di salute. Cercherete di correre ai ripari con rimedi naturali. Riposo ed esercizio fisico saranno di aiuto.

Bilancia (12° posto): inizierete a nutrire dei sospetti nei confronti del partner. Il suo atteggiamento non vi piacerà affatto. Per il momento, però, non avrete il coraggio di affrontare la cosa. Vestirete i panni dell'osservatore.