L'oroscopo della giornata di venerdì 27 settembre prevede un Leone più speranzoso, aiutato da stelle come la Luna e Mercurio, mentre il Cancro non riuscirà a dire di no a chi ama. I Gemelli saranno più concentrati sulle proprie mansioni professionali, mentre l'Acquario si sentirà più distante dal partner.

Previsioni oroscopo venerdì 27 settembre 2024 segno per segno

Ariete: previsioni astrali complicate per quanto riguarda il lavoro. Con Mercurio in opposizione dal segno della Bilancia potreste sentirvi un po’ disorientati nei vostri progetti professionali, faticando a trovare soluzioni adeguate che possano farvi compiere passi avanti.

In amore sarà un venerdì abbastanza tranquillo grazie alla Luna in trigono. Sarete morbidi e comprensivi con la vostra fiamma, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 7️⃣

Toro: con la Luna e Venere in cattivo aspetto non potrete avere grandi pretese in campo sentimentale durante questa giornata di venerdì. Il weekend che sta per arrivare si preannuncia complicato per il vostro rapporto. Nel lavoro potrebbero arrivare nuove opportunità economiche, che però dovrete saper cogliere al volo. Voto - 6️⃣

Gemelli: giornata di venerdì positiva in campo sentimentale. Questo cielo vedrà la Luna in buon aspetto per voi, e vi metterà nelle giuste condizioni per poter vivere un rapporto armonioso e romantico al punto giusto.

In campo professionale sarete ben concentrati sui vostri progetti, pronti a metterci sempre del vostro per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Cancro: le opportunità di crescita in campo professionale tenderanno ridursi nel prossimo periodo a causa di Mercurio in quadratura. Attenzione dunque alle decisioni che prenderete.

In amore sarete dei teneroni, e non riuscirete a dire di no a chi amate e vi ha dimostrato tanto nell'ultimo periodo. Voto - 7️⃣

Leone: con la Luna e Mercurio in buon aspetto sarete pieni di speranza in questo periodo, nonostante questo cielo non sia dei migliori. In amore Venere sarà sfavorevole, ciò nonostante cercherete di dare un tono più maturo e affiatato al vostro rapporto.

In campo professionale seguirete i vostri obiettivi più ambiziosi, ma dovrete anche essere capaci di dedicarvi ad altro. Voto - 7️⃣

Vergine: previsioni astrali ottime in campo sentimentale per voi nativi del segno. Una bella Venere in sestile terrà alta l'intesa con la persona che amate, favorendo i buoni sentimenti tra di voi. Anche per voi single potrebbe essere un buon momento per concentrarsi su nuovi rapporti. In ambito professionale avrete le idee chiare per i vostri progetti. A tal proposito, meglio non uscire dal seminato per il momento. Voto - 8️⃣

Bilancia: configurazione astrale che vi vedrà produttivi e sempre disponibili in ambito professionale grazie a Mercurio. Quando avete a che fare con progetti interessanti, troverete sempre il tempo e la voglia di dimostrare le vostre capacità.

In amore la vostra relazione di coppia sarà stabile, e con questa Luna in sestile dal segno del Leone, sarete capaci di vivere ancora momenti di tenerezza e passione. Voto - 8️⃣

Scorpione: questa Luna in quadratura potrebbe smorzare un po’ il vostro entusiasmo secondo l'Oroscopo. Anche se Venere sarà favorevole, sarà necessario prima cercare di risolvere alcune incomprensioni avute con il partner. Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti faranno importanti passi avanti, raggiungendo buone soddisfazioni. Voto - 7️⃣

Sagittario: previsioni astrali favorevoli dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. Il rapporto con il partner sarà regolato da una splendida Luna in trigono, che vi permetterà di comprendere appieno i sentimenti della persona che amate.

Per quanto riguarda il lavoro sarete abili in quel che fate, grazie anche alla posizione favorevole di Mercurio, che porterà idee interessanti da sviluppare. Voto - 8️⃣

Capricorno: un quadro astrale nel complesso valido in questa giornata di venerdì. In ambito professionale non sarete così brillanti a causa di Mercurio in quadratura. Non tutte le vostre idee infatti potrebbero portare a risultati concreti. In amore il pianeta Venere sarà dalla vostra parte, spingendovi a vivere il vostro rapporto in modo più romantico. Voto - 7️⃣

Acquario: sfera sentimentale in crisi durante questa giornata di venerdì. Vi avvicinerete verso un weekend complicato in amore, a causa della Luna e di Venere contrari.

Single oppure no, potreste prendere le distanze dalla vostra fiamma. Nel lavoro avrete Mercurio dalla vostra parte, che porterà idee interessanti per i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Pesci: giornata di venerdì che vedrà il pianeta Venere in buon aspetto per vi nativi del segno. Vi sentirete bene insieme al partner, e sarà il periodo adatto per dare un tocco più intimo e romantico al vostro rapporto. Nel lavoro darete prova delle vostre abilità grazie a Marte, con la possibilità di raggiungere importanti obiettivi. Voto - 8️⃣