Le previsioni dell'oroscopo dal 9 al 15 ottobre invitano i Gemelli ad essere meno superficiali su certe questioni. Per quanto riguarda gli Scorpione, invece, devono giocare d'astuzia, almeno per quanto riguarda la sfera professionale.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: la settimana potrebbe cominciare in maniera un po' agitata. Verso la seconda metà, però, potrebbe esserci un certo miglioramento. Cercate di essere cauti.

11° Gemelli: secondo l'Oroscopo settimanale dal 9 al 15 ottobre dovete andare un po' più a fondo su certe questioni.

Essere superficiali potrebbe costarvi molto caro, specie nei rapporti.

10° Leone: non ci sono grossi cambiamenti in arrivo in questo momento, almeno dal punto di vista professionale. In amore, invece, è necessario essere un po' meno critici.

9° Bilancia: non siate troppo opprimenti nei rapporti di coppia, altrimenti potreste sortire l'effetto inverso. In ambito professionale è meglio non sollevare troppe obiezioni e polemiche.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Ariete: siete in un momento un po' confuso della vostra vita, questo potrebbe essere dovuto ad alcuni cambi di programma che vi sono capitati improvvisamente.

7° Acquario: le previsioni dell'oroscopo vi invitano a relazionarvi in maniera positiva anche dinanzi le piccole difficoltà.

Cercate di lasciarvi trasportare meno dai problemi altrui.

6° Sagittario: non datevi mai per vinti e, soprattutto, non smettete mai di credere in voi stessi e nelle vostre capacità. Ci sono delle belle novità in arrivo per voi, ma dovete essere cauti.

5° Capricorno: buon momento per quanto riguarda i nuovi inizi. I prossimi giorni potrebbero essere molto importanti per quanto riguarda alcune faccende professionali.

Siate concentrati.

Oroscopo segni fortunati dal 9 al 15 ottobre

4° in classifica Scorpione: nel lavoro non dovete esporvi molto in questo periodo, meglio lasciar fare agli altri. Se siete indecisi su alcune scelte da prendere in amore, ricordate di ascoltare il cuore.

3° Cancro: buon momento per quanto riguarda il lavoro. Cercate di non essere troppo polemici dal punto di vista dei rapporti interpersonali.

Sarebbe un vero peccato rovinare questo momento di positività.

2° Toro: se una persona cara vi ha fatto soffrire, adesso è tempo di voltare pagina. A fronte di una porta che si chiude, se ne apre sempre un'altra. In questo momento sono favoriti gli affari.

1° Vergine: se volete raggiungere un obiettivo importante, allora dovete darvi da fare. L'oroscopo della settimana denota un importante cambiamento per voi.