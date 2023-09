Gli anfibi indossati da Barbara d'Urso sono i veri protagonisti della moda dell'autunno-inverno 2023/24. Invece Martina Colombari ha sfoggiato un vestito corto. Entrambe le proposte sono perfette per avere uno stile molto più giovanile. Adesso è arrivato il momento giusto, per scoprire tutte le ultime novità dei prossimi mesi.

Le novità dei prossimi mesi

Gli anfibi possono essere indossati in ogni occasione e anche in una giornata uggiosa come ha fatto proprio Barbara d'Urso. Questa calzatura è la vera tendenza dei prossimi mesi. La conduttrice ha scelto degli anfibi con lacci e platform.

Invece la tomaia è color cuoio dall'effetto finale slavato, per uno stile perfettamente vintage. Questi anfibi sono molto diversi da quelli classici neri e il risultato finale è davvero grunge. La calzatura in questione è perfetta per essere indossata con le gonne corte o i pantaloncini senza calze. In questo modo si può aggiungere un tocco più deciso all'intero outfit. Gli anfibi ricordano molto lo stile degli anni '90 e sono sempre amati e soprattutto indossati da moltissime celebrità.

Dettagli da scoprire

Barbara ha scelto uno stile casual sportivo e questo risulta essere davvero irresistibile. Precisamente ha sfoggiato gli anfibi con una camicia bianca, una felpa e degli shorts in denim. Quest'ultimi sono realizzati con un lavaggio molto chiaro.

La presentatrice ha unito dei capi sportivi ad altri molto più formali. Questa è la dimostrazione che gli anfibi si abbinano perfettamente a tutti gli outfit. La calzatura può essere sfoggiata anche con dei pantaloni cargo. Inoltre non può mai mancare una minigonna in tessuto tecnico, per un risultato finale davvero originale.

Si possono aggiungere una giacca oversize e una t-shirt di colore bianco. In questo caso si può realizzare una piega liscia con la riga laterale. Una nail art nera, una borsa a tracolla e il look è pronto per essere sfoggiato.

Altri outfit da copiare

Martina Colombari ha indossato un meraviglioso vestito corto. L'attrice ha optato per un modello con lo scollo a cuore, lineare e di colore grigio mélange in misto lana.

Al miniabito grigio, Colombari ha abbinato un blazer ton sur ton e delle calze velate nere. Delle décolleté a punta e pouch bag completano il tutto. Il minidress può essere sfoggiato tutti i giorni, per non passare mai inosservate. Con l'abito sono perfetti degli stivali alti al ginocchio e maxi coat. Per quanto riguarda lo styling, l'attrice ha creato delle onde molto leggere con la riga laterale. Però si può scegliere il frisé con la riga a zig zag. Una nail art bordeaux, una giacca biker, un berretto da baseball e l'outfit è davvero terminato.