L'oroscopo della giornata di sabato 30 settembre prevede un Leone previdente al lavoro, mentre Venere porterà buone emozioni ai nativi Sagittario. Gemelli si sentirà a suo agio in amore, mentre Pesci dovrà cercare il giusto equilibrio tra sentimenti e lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 30 settembre.

Previsioni oroscopo sabato 30 settembre 2023 segno per segno

Ariete: inizierete il fine settimana con il sorriso grazie alla Luna in congiunzione. Single oppure no, la Luna vi permetterà di concentrarvi di più sul benessere della vostra fiamma, mentre Venere in trigono solleticherà le vostre fantasie sentimentali.

In ambito lavorativo dovrete essere più attivi e mettere sul piatto idee più interessanti per riuscire a distinguervi. Voto - 8️⃣

Toro: configurazione astrale che vedrà il pianeta Venere in quadratura secondo l'oroscopo. Tra voi e il partner continuerà a non esserci un grande amore, ciò nonostante, cercare il dialogo e mettere a tacere alcune discussioni potrebbe rappresentare di fatto un passo avanti. In ambito lavorativo Mercurio porterà interessanti opportunità alla quale non potrete rinunciare. Voto - 6️⃣

Gemelli: sfera sentimentale gradevole secondo l'oroscopo della giornata di sabato. Vi sentirete più a vostro agio con la persona che amate, con la possibilità di costruire un rapporto forte.

In ambito lavorativo Mercurio e Saturno saranno contrari. Marte invece sarà favorevole, e troverete le forze per reagire a eventuali imprevisti e tentare di fare del vostro meglio. Voto - 7️⃣

Cancro: periodo sottotono in amore a causa della Luna in quadratura. Secondo l'oroscopo, cercherete di mantenere un certo ottimismo, ciò nonostante meglio non avere pretese troppo elevate.

Per quanto riguarda il lavoro sarete abbastanza sicuri delle scelte che prenderete grazie in particolare a Mercurio in buon aspetto. Voto - 7️⃣

Leone: il vostro atteggiamento previdente vi aiuterà a gestire e organizzare in modo migliore le vostre mansioni secondo l'oroscopo di sabato. Per quanto riguarda i sentimenti, chiudere questo mese di settembre con la Luna e Venere in buon aspetto, che alimenteranno la passione tra voi e il partner, senza tralasciare quei momenti di crescita collettiva.

Voto - 9️⃣

Vergine: sfera sentimentale stabile in questa giornata di sabato. Vi sentirete piuttosto bene insieme alla persona che amate, ma attenzione a non superare certi limiti. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio vi permetterà di avere le idee chiare sui vostri progetti, e Giove porterà quel po’ di fortuna di cui avrete bisogno. Voto - 8️⃣

Bilancia: sarà un sabato sottotono per la vostra vita sentimentale. La Luna potrebbe mettervi a disagio, e il vostro rapporto con il partner potrebbe risentirne particolarmente. In ambito lavorativo Marte vi permetterà di avere una marcia in più, con la possibilità di concludere più rapidamente e in modo efficiente i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Scorpione: periodo poco stimolante in ambito amoroso per voi nativi del segno.

Tra voi e il partner non ci sarà una particolarmente intesa, ciò nonostante non ci saranno accesi litigi. In ambito lavorativo il sostegno di Mercurio e Saturno si rivelerà importante per portare a termine le vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Sagittario: avrete modo di chiudere al meglio il mese di settembre secondo l'oroscopo, grazie alla posizione favorevole della Luna e di Venere. Single oppure no, le emozioni non mancheranno, ma dovrete essere in grado di mantenere questo stato anche nei momenti di difficoltà. In ambito lavorativo dovrete avere ancora un po’ di pazienza. Potrebbero infatti arrivare interessanti occasioni che dovrete prendere seriamente in considerazione. Voto - 7️⃣

Capricorno: ultima giornata del mese che vedrà la Luna in quadratura secondo l'oroscopo.

Non sarete sempre così amabili nei confronti del partner, ciò nonostante sappiate che non attraverserete un periodo di crisi. In ambito lavorativo sarete abbastanza precisi in quel che fate, grazie in particolare a Mercurio. Attenzione però a Marte in quadratura. Voto - 6️⃣

Acquario: la Luna in sestile dal segno dell'Ariete vi darà una mano in questa giornata di sabato. Sarà una giornata un po’ più tranquilla, nell'attesa di un mese di ottobre che possa darvi maggiori soddisfazioni. Per quanto riguarda il lavoro sarete abbastanza attivi, ma l'ambiente potrebbe non essere dei migliori. Voto - 7️⃣

Pesci: cercherete di trovare il giusto equilibrio in questa giornata di sabato, tra una relazione sentimentale che possa funzionare davvero, e un lavoro che possa darvi le giuste soddisfazioni. Questo cielo non sarà così male, per cui, con il giusto impegno, potreste riuscire a centrare questo vostro obiettivo. Voto - 7️⃣