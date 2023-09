L'oroscopo del 31 ottobre racconta come sarà la notte di Halloween per i vari segni zodiacali. In base al proprio segno si può conoscere anche il migliore travestimento per la notte la notte più spaventosa dell'anno e che tipo di festa organizzare.

Ariete, Toro, Gemelli e Cancro: sarete al vostro meglio

Ariete (21 marzo - 19 aprile): giornata piena di attività da svolgere, alcuni conflitti con gli amici potrebbero innervosire i nati sotto questo segno. Sarete al vostro meglio nei panni di un supereroe. Organizzate una festa a tema "Caccia ai mostri" e sfidate i vostri amici in giochi di abilità.

Toro (20 aprile - 20 maggio): concentratevi su voi stessi, lasciatevi trascinare dall'euforia della giornata. Vestitevi da creature mitiche come un centauro o un unicorno. Organizzate una festa elegante con una degustazione di vini e formaggi.

Gemelli (21 maggio - 20 giugno): l'amore potrebbe arrivare, uscite e divertitevi per andare a trovare. Divertitevi a interpretare personaggi dei film o dei fumetti famosi. Organizzate una festa a sorpresa per i tuoi amici con giochi di indovinelli.

Cancro (21 giugno - 22 luglio): mattinata piena di scelte difficili per i nati sotto questo segno, mettete uno stop ai problemi per questa serata. Scegliete un costume da favola come Cenerentola o il Principe Azzurro.

Organizzate una festa a casa con un buffet di cibo casalingo.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: tema dominante l'horror

Leone (23 luglio - 22 agosto): avete bisogno di rilassarvi e cercare di ritrovare il vostro benessere. Sarete al vostro meglio nei panni di un re o di una regina. Organizzate una festa in grande stile con musica dal vivo o un dj.

Vergine (23 agosto - 22 settembre): la fortuna non manca in questa giornata per i nati sotto questo segno. Vestitevi da scienziato pazzo o da detective. Organizzate una festa a tema "mistero" con enigmi da risolvere.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): questo mese è stato impegnativo ma non temete troverete serenità a novembre.

Scegliete un costume da personaggio storico o da celebrità. Organizzate una festa in stile Hollywood con tappeto rosso e cocktail eleganti.

Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): i conflitti ogni tanto sono stancanti ma la famiglia è importante per i nati sotto questo segno. Sarete al vostro meglio nei panni di un vampiro o di una strega. Organizzate una festa a tema "Horror" con film e spaventosi racconti.

Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: atmosfera futuristica

Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): la vostra festa preferita, una giornata piena di fortuna e amore, una serata da non dimenticare. Vestitevi da esploratore o da avventuriero. Organizzate una festa all'aperto con campeggio, fuochi e storie intorno al fuoco.

Capricorno (22 dicembre - 19 gennaio): scegliete un costume da uomo o donna d'affari. Organizzate una festa di networking per gli amici con discussioni su carriera e obiettivi.

Acquario (20 gennaio - 18 febbraio): vestitevi da alieno o da essere extraterrestre. Organizzate una festa a tema "Spazio" con decorazioni futuristiche e musica elettronica.

Pesci (19 febbraio - 20 marzo): sarete al vostro meglio nei panni di un personaggio da sogno o da fiaba. Organizzate una festa con elementi fantasy come fate e gnomi.