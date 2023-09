L'Oroscopo della fortuna della settimana dal 2 all'8 ottobre 2023 vede protagonisti i segni di terra con il segno del Toro al culmine della classifica. Per il segno dei Pesci ci sarà una risalita eccezionale, mentre per il segno della Bilancia le sorprese non mancheranno.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per la fortuna.

L'oroscopo della fortuna della settimana: Toro al top

1° Toro: Giove sarà per voi un sostegno ineccepibile per questa settimana, secondo quanto riporta l'oroscopo. Potreste guadagnare molto di più rispetto alla norma e regalarvi anche qualcosa che vi faccia staccare un po' a spina, come un viaggio breve e qualche piccolo sfizio in più.

La squadra di lavoro sarà per voi una vera e propria 'famiglia', la quale potrebbe anche essere coinvolta in qualche avventura fuori dal comune.

2° Vergine: ora Giove potrebbe essere per voi il fautore della vostra fortuna in tutto e per tutto, in grado di farvi sentire forti e all'altezza di qualunque situazione. Ci saranno anche pochissime sfide sul piano progettuale, per cui anche il lavoro, soprattutto quello di squadra, scorrerà liscio come l'olio. Avrete dei cambiamenti positivi per le questioni di carattere finanziario, forse un aumento oppure un salto di qualità nella carriera.

3° Capricorno: sarà una settimana decisamente fortunata sul piano finanziario, con dei progetti lavorativo che potrebbero valere moltissimo e conferirvi doti da leader necessari per dare alla vostra carriera un salto di qualità in più.

Avrete una grinta e una determinazione che probabilmente saranno inedite anche per voi stessi, secondo quanto riporta l'oroscopo della settimana. Il weekend sarà decisamente riposante e divertente.

4° Gemelli: la maggior parte delle giornate di questa settimana potrebbero essere più fortunate che mai, a partire da situazioni affaristiche che supereranno quelle che avete ottenuto fino a questo momento e una fortuna in grado di farvi trovare il lavoro dei vostri sogni, o comunque qualcosa che gli si avvicina molto.

Secondo l'oroscopo, anche sul piano comunicativo ci saranno dei rialzi considerevoli grazie al pianeta Mercurio a vostro favore.

Leone aiutato da Mercurio

5° Pesci: avvertirete dei rialzi nelle finanze che potrebbero fare al caso vostro, soprattutto se avete da fare qualche spesa in più necessaria per l'ambito domestico oppure personale.

Fare qualche piccola pausa in più potrebbe aiutare sia voi che i colleghi a fare del vostro meglio una volta ritornati sul lavoro, secondo quanto riporta l'oroscopo. Avrete un affare con i fiocchi che sarà molto utile anche per fare esperienza.

6° Leone: ci saranno delle giornate favorevoli nel mezzo della settimana grazie all'intervento di Mercurio, il quale sarà ottimo per stipulare affari e mantenere rapporti di lavoro stabili e pienamente affidabili. Potreste anche avere una energia da vendere per poter anche fare qualcosa di inedito che possa essere per voi una motivazione in più per un progetto decisamente più ambizioso. Secondo l'oroscopo fare qualche acquisto non vi farà di certo male.

7° Bilancia: ci saranno sorprese eccezionali sul lavoro, magari dei salti di carriera che potrebbero essere determinanti per conferirvi la vostra indipendenza. Secondo quanto riporta l'oroscopo fare attenzione allo shopping potrebbe essere un modo efficace per tenere a bada le vostre finanze, soprattutto se recentemente avete avuto a che fare con delle spese considerevolmente alte. Marte sarà dalla vostra parte per farvi sentire sempre più forti.

8° Ariete: in questa settimana dal 2 all'8 ottobre 2023 subentreranno degli ostacoli di troppo sul campo professionale, forse qualcosa che se non regolata a dovere potrebbe anche farvi perdere la concentrazione. Avrete i guadagni che vi permetteranno di essere in grado di badare alle questioni di carattere quotidiano, mentre potreste avere un po' più di grinta per le questioni di stampo burocratico, secondo quanto riporta l'oroscopo.

Cancro paziente

9° Cancro: per avere un po' di fortuna dovrete attendere la seconda metà della settimana, specialmente le giornate del fine settimana, ovvero quando riuscirete ad emergere con una carriera che ritroverà la propria rinascita. Sarà però abbastanza presto per parlare di successi in senso stretto, ma avrete un terreno molto fertile per le questioni da risolvere sul piano burocratico. Le energie ci saranno ma di tanto in tanto dovreste pensare al riposo e al relax.

10° Acquario: avrete qualche progetto bloccato da tempo che non vuole proprio sbloccarsi, per cui sarete costretti a fare qualcosa da ripiego per poter riuscire a guadagnare. Al momento anche l'ambito affaristico potrebbe non essere esattamente produttivo ed efficace.

Secondo l'oroscopo potreste non avere le energie necessarie per concentrarvi su un progetto con l'intento di concluderlo, ma andrà meglio nel fine settimana.

11° Sagittario: sarà il momento di prestare attenzione al denaro, ai progetti che potrebbero presentare dei piani decisamente illusori e alla squadra di lavoro che al momento non sembrerà collaborare in modo efficiente. Potreste sperimentare qualche sacrificio che sareste costretti a fare in un prossimo futuro. Evitate di fare qualche salto nel buio che potrebbe essere controproducente per le questioni di carattere finanziario.

12° Scorpione: ci saranno presupposti per cui sarà meglio non gire in modo troppo avventato con le questioni di carattere progettuale, forse sarà meglio invece prendervi del tempo per poter riprendere in mano le vostre energie e ricominciare.

Però la stanchezza nella seconda metà della settimana purtroppo si farà sentire, e di conseguenza sarete costretti a fermarvi. Fare attenzione al denaro non sarà mai abbastanza, secondo quanto riporta l'oroscopo.