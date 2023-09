L’oroscopo del mese di settembre ci rivela quali saranno i segni zodiacali più fortunati nel denaro. Chi riuscirà a incrementare le proprie entrate, chi dovrà fare attenzione alle spese, chi potrà contare su un colpo di fortuna? Scopriamolo insieme con la classifica mensile basata sulle previsioni astrologiche.

Previsioni astrologiche mese di settembre, denaro e fortuna: Vergine in testa alla classifica

Primo posto: Vergine

La Vergine si aggiudica il primo posto della classifica settimanale riguardante denaro e fortuna, grazie al transito favorevole di Mercurio, Venere e Marte nel suo segno.

Questi pianeti le daranno una spinta in più per realizzare i suoi progetti, sia sul lavoro che nella vita privata. La Vergine potrà contare su una mente lucida, una creatività inarrestabile e una determinazione senza pari. Inoltre, avrà la possibilità di fare degli investimenti vantaggiosi o di ricevere delle entrate extra. La sua fortuna sarà anche favorita dalla Luna piena del 14 settembre, che le porterà delle sorprese piacevoli.

Secondo posto: Bilancia

La Bilancia si piazza al secondo posto della classifica settimanale riguardante denaro e fortuna, grazie al transito armonico di Giove e Saturno nel suo segno. Questi pianeti le daranno una grande saggezza, una visione a lungo termine e una capacità di gestire le risorse con equilibrio e responsabilità.

La Bilancia potrà consolidare la sua posizione professionale, ottenere dei riconoscimenti o delle promozioni, o anche cambiare lavoro se lo desidera. Inoltre, potrà beneficiare di una protezione celeste che le eviterà dei problemi o delle perdite. La sua fortuna sarà anche sostenuta dalla Luna nuova del 28 settembre, che le aprirà delle nuove porte.

Terzo posto: Sagittario

Il Sagittario si conquista il terzo posto della classifica settimanale riguardante denaro e fortuna, grazie al transito benefico di Urano nel suo segno. Questo pianeta le darà una spinta innovativa, una voglia di cambiare e di sperimentare cose nuove. Il Sagittario potrà cogliere delle opportunità inaspettate, sia sul lavoro che nella vita personale.

Potrà anche fare delle scelte coraggiose o azzardate, che però si riveleranno vincenti. La sua fortuna sarà anche stimolata dalla Luna crescente del 21 settembre, che le darà un’energia positiva e contagiosa.

Quarto posto: Leone

Il Leone si posiziona al quarto posto della classifica settimanale riguardante denaro e fortuna, grazie al transito favorevole del Sole nel suo segno fino al 22 settembre. Questo pianeta le darà una grande vitalità, una fiducia in se stesso e una voglia di brillare. Il Leone potrà mettere in mostra le sue qualità, sia sul lavoro che nella vita sociale. Potrà anche ottenere dei successi, dei complimenti o delle gratificazioni. La sua fortuna sarà anche aiutata dalla Luna calante del 7 settembre, che le darà una maggiore prudenza e cautela.

Quinto posto: Scorpione

Lo Scorpione si colloca al quinto posto della classifica settimanale riguardante denaro e fortuna, grazie al transito armonico di Plutone nel suo segno. Questo pianeta le darà una grande forza interiore, una capacità di trasformazione e di rigenerazione. Lo Scorpione potrà superare delle difficoltà, sia sul lavoro che nella vita emotiva. Potrà anche fare delle scelte decisive o radicali, che però gli porteranno dei benefici a lungo termine. La sua fortuna sarà anche favorita dalla Luna piena del 14 settembre, che gli porterà delle emozioni intense e profonde.

Sesto posto: Capricorno

Il Capricorno si piazza al sesto posto della classifica settimanale riguardante denaro e fortuna, grazie al transito favorevole di Mercurio, Venere e Marte.

Questi pianeti gli daranno una spinta in più per migliorare la sua situazione economica, sia sul lavoro che nella vita privata. Il Capricorno potrà contare su una mente pratica, una diplomazia efficace e una volontà ferrea. Inoltre, avrà la possibilità di fare delle spese utili o piacevoli, o di ricevere dei regali o delle eredità. La sua fortuna sarà anche sostenuta dalla Luna nuova del 28 settembre, che gli aprirà delle nuove prospettive.

Previsioni zodiacali mese di settembre, denaro e fortuna: Pesci in fondo alla classifica

Settimo posto: Acquario

L’Acquario si posiziona al settimo posto della classifica settimanale riguardante denaro e fortuna, grazie al transito benefico di Giove e Saturno nella sua casa del denaro.

Questi pianeti gli daranno una grande saggezza, una visione a lungo termine e una capacità di gestire le risorse con equilibrio e responsabilità. L’Acquario potrà anche consolidare la sua posizione professionale o intraprendere una nuova carriera. Inoltre, potrà beneficiare di una protezione celeste che gli eviterà dei problemi o delle perdite. La sua fortuna sarà anche aiutata dalla Luna calante del 7 settembre, che gli darà una maggiore prudenza e cautela.

Ottavo posto: Ariete

L’Ariete si colloca all’ottavo posto della classifica settimanale riguardante denaro e fortuna, grazie al transito armonico di Urano nella sua casa del denaro. Questo pianeta gli darà una spinta innovativa, una voglia di cambiare e di sperimentare cose nuove.

L’Ariete potrà cogliere delle opportunità inaspettate, sia sul lavoro che nella vita personale. Potrà anche fare delle scelte coraggiose o azzardate, che però si riveleranno vincenti. La sua fortuna sarà anche stimolata dalla Luna crescente del 21 settembre, che gli darà un’energia positiva e contagiosa.

Nono posto: Cancro

Il Cancro si piazza al nono posto della classifica settimanale riguardante denaro e fortuna, grazie al transito favorevole del Sole nella sua casa del denaro dal 22 settembre in poi. Questo pianeta gli darà una grande vitalità, una fiducia in se stesso e una voglia di brillare. Il Cancro potrà mettere in mostra le sue qualità, sia sul lavoro che nella vita sociale. Potrà anche ottenere dei successi, dei complimenti o delle gratificazioni.

La sua fortuna sarà anche aiutata dalla Luna calante del 7 settembre, che gli darà una maggiore prudenza e cautela.

Decimo posto: Gemelli

Il Gemelli si posiziona al decimo posto della classifica settimanale riguardante denaro e fortuna, grazie al transito armonico di Plutone nella sua casa del denaro. Questo pianeta gli darà una grande forza interiore insieme ad un'importante vitalità. Il Gemelli potrà superare delle difficoltà e sarà chiamato a delle scelte importanti. La sua fortuna sarà anche favorita dalla Luna piena del 14 settembre, che gli porterà delle emozioni intense e profonde.

Undicesimo posto: Toro

Il Toro si colloca all’undicesimo posto della classifica settimanale riguardante denaro e fortuna, a causa del transito sfavorevole di Mercurio, Venere e Marte nella sua casa del denaro.

Questi pianeti gli creeranno delle difficoltà, sia sul lavoro che nella vita privata. Il Toro dovrà fare attenzione a non commettere degli errori, a non litigare con i colleghi o i superiori, o a non trascurare i suoi impegni. Dovrà anche evitare di fare delle spese inutili o eccessive, o di prestare dei soldi a persone poco affidabili. La sua fortuna sarà anche ostacolata dalla Luna piena del 14 settembre, che gli darà delle tensioni e delle frustrazioni. Il Toro dovrà quindi essere paziente, prudente e realista, e cercare di mantenere la calma e la fiducia in se stesso.

Dodicesimo posto: Pesci

Il Pesci si piazza al dodicesimo e ultimo posto della classifica settimanale riguardante denaro e fortuna, a causa del transito sfavorevole di Nettuno nel suo segno.

Questo pianeta gli creerà delle confusione, delle illusioni e delle delusioni. Il Pesci dovrà fare attenzione a non cadere in trappole e a non fidarsi di persone poco oneste. Dovrà anche evitare di fare delle scelte avventate o irrazionali, che potrebbero costargli caro. La sua fortuna sarà anche ostacolata dalla Luna calante del 7 settembre, che gli darà un’umore basso e pessimista.