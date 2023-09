L'Oroscopo del weekend che va dal 16 al 17 settembre prevede tante passioni per i Vergine, che potranno contare su un cielo davvero equilibrato, mentre la forza di volontà spingerà i Sagittario a non mollare al lavoro. L'esperienza aiuterà i Gemelli a non commettere gravi errori a livello professionale, mentre Capricorno dovrà prestare maggiore attenzione al proprio rapporto. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo del fine settimana dal 16 al 17 settembre.

Previsioni oroscopo weekend 16-17 settembre 2023 segno per segno

Ariete: non sarà il fine settimana ideale per parlare di sentimenti, complice l'astro argenteo in opposizione dal segno della Bilancia.

Anche se avrete Venere a favore, per il momento, meglio non stressare troppo il partner. In ambito lavorativo, una volta trovato il vostro ambiente, riuscirete a essere abbastanza competitivi. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale che continuerà a non essere particolarmente soddisfacente a causa di Venere in quadratura. Avrete bisogno di ritrovare il giusto equilibrio all'interno del vostro rapporto, ma per farlo, voi per primi dovrete essere più aperti. Nel lavoro avrete ancora Mercurio e Giove a favore per poter mettere a punto buoni progetti. Voto - 6️⃣

Gemelli: sarà un fine settimana grandioso per quanto riguarda i sentimenti. Single oppure no, con la Luna e Venere a favore, sarete in grado di accendere la fiamma della passione con la persona che amate.

Nel lavoro l'esperienza potrebbe esservi particolarmente d'aiuto per portare a termine alcune mansioni. Voto - 8️⃣

Cancro: quest'ultimo weekend d'estate avrà un sapore dolce amaro per i nati nel segno. Da una parte, dovrete fare i conti con la Luna contraria. Dall'altra, avrete il ricordo di una buona estate vissuta. Fate in modo che ci possa essere ancora estate con il partner.

Nel lavoro è arrivato il momento di fare degli investimenti e buttarsi su nuovi progetti. Voto - 7️⃣

Leone: potrete contare sulla Luna e su Venere in buon aspetto durante questo weekend. Single oppure no, sarà un buon momento per rafforzare il legame con una persona per voi speciale, che possa trattarsi del partner o di una persona che ha fatto molto per voi.

In ambito lavorativo meglio non prendere alcuni progetti sottogamba in questo periodo. Voto - 8️⃣

Vergine: avrete tante passioni secondo l'oroscopo del prossimo weekend, soprattutto di tipo professionale. In questo periodo però, sarà importante delineare cosa potrebbe stimolarvi di più. In amore questo cielo sarà abbastanza sereno e in grado di concedervi momenti davvero appaganti con la persona che amate. Voto - 8️⃣

Bilancia: sarete pieni di risorse in questo fine settimana. Marte in congiunzione vi riempirà di energie, che sarete in grado di sfruttare bene per le vostre mansioni. Avrete anche energie da dedicare al vostro rapporto. Anche voi single riuscirete a dedicare più energie ai vostri rapporti sociali.

Voto - 8️⃣

Scorpione: sfera sentimentale che continua a non brillare in questo periodo. Difficilmente questo fine settimana cambierà le cose con il partner, ciò nonostante potrete provare a fare qualcosa per provare a risalire la china. Sul fronte professionale ve la state cavando molto bene, grazie soprattutto a Mercurio, che vi aiuterà a gestire bene il vostro gruppo di lavoro. Voto - 6️⃣

Sagittario: configurazione astrale abbastanza soddisfacente sul fronte amoroso. Con il partner si respirerà amore grazie alla Luna e Venere. Anche voi single potreste trovare la giusta intesa con la vostra fiamma. In ambito lavorativo avrete grande forza di volontà, e potrebbe tornarvi utile per superare questo periodo poco soddisfacente.

Voto - 7️⃣

Capricorno: con la Luna in quadratura dal segno della Bilancia sarà importante prestare maggiore attenzione al vostro rapporto con il partner. Positivo invece il settore professionale, grazie a stelle come Mercurio, Giove e Saturno. Cercate solo di non prendere carico di troppe mansioni, considerato che Marte sarà contrario. Voto - 7️⃣

Acquario: sarà un fine settimana discreto in amore grazie alla Luna in trigono dal segno amico della Bilancia. Il rapporto con il partner non brillerà particolarmente, ciò nonostante sarà possibile cercare di ritrovare un po’ di quella luce. In ambito lavorativo potrete contare su Marte in trigono per portare avanti i vostri progetti. Cercate però di evitare distrazioni.

Voto - 6️⃣

Pesci: sfera sentimentale stabile in questo weekend. Il rapporto con la persona che amate sarà abbastanza godibile, soprattutto per voi nati nella terza decade. Sul fronte professionale le idee non saranno molte, ma fino a quando vi diranno cosa fare, sarete abbastanza efficienti. Voto - 7️