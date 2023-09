L'oroscopo di mercoledì 6 settembre ha in serbo tante sorprese ed è pronto a rivelare tutti i segreti dei segni zodiacali, con particolare attenzione verso la vita lavorativa, sentimentale e sociale.

Ecco tutti i dettagli della classifica dell'oroscopo del 6 settembre 2023.

Oroscopo di oggi 6 settembre: i primi segni in classifica

Vergine (1° posto): sarete intenzionati a realizzare tutti i vostri progetti. Le stelle vi staranno vicino, soprattutto in ambito lavorativo. La vita sentimentale passerà in secondo piano, ma non vi importerà. Vorrete solo essere soddisfatti di voi stessi e avere una buona situazione economica.

Pesci (2° posto): vi comporterete in modo esemplare con il prossimo. Sarete disponibili, gentili e affettuosi. Dimostrerete con forza i vostri sentimenti perché vorrete mettere in chiaro determinate intenzioni. La reazioni di amici e parenti saranno positive.

Gemelli (3° posto): sarete di grande aiuto agli amici. I vostri consigli faranno davvero la differenza. Tutto vorranno ascoltarvi per via della sicurezza dimostrata. Avrete forte influenza anche sul partner e sulla famiglia. Sul posto di lavoro, verrete rispettati e ammirati.

Capricorno (4° posto): sarete pronti a mettervi in gioco sul posto di lavoro. Prenderete l'iniziativa, provando a dimostrare l'efficacia delle vostre tecniche. Avrete successo, ma dovrete attendere un po' di tempo per assistere ai risultati tanto desiderati.

L'impegno sarà necessario.

Scorpione (5° posto): tenderete a essere un po' sospettosi nei confronti delle persone che conoscete poco. Vi affiderete agli amici storici, sia per le confidenze che per un eventuale supporto. Questo vi farà sentire molto più tranquilli. L'affetto della famiglia sarà presente.

Ariete (6° posto): vi sentirete un po' a disagio in ambito sentimentale.

Il rapporto con il partner sarà caratterizzato da alti e bassi. Dovrete trovare il modo per sistemare le cose. Allo stesso tempo, però, non vorrete scendere a compromessi perché vi rifiuterete di rinunciare ad alcuni aspetti.

Previsioni astrologiche del 6 settembre: i segni meno fortunati

Cancro (7° posto): non riuscirete a liberarvi della vostra timidezza.

Non riuscirete a esporvi in ambito sentimentale o a parlare delle vostre emozioni. Rimarrete in disparte, sperando di non essere chiamati in causa. Questa situazione vi causerà un po' di stress.

Acquario (8° posto): il rapporto di coppia rischierà di andare incontro a una frattura. Dovrete farvi carico dei vostri errori e analizzare quelli commessi dal partner. Una maggiore consapevolezza potrebbe rappresentare una vita di uscita da non sottovalutare.

Sagittario (9° posto): vorrete rimanere da soli. Non sopporterete l'idea di essere circondati da troppe persone. Avrete bisogno di riflettere, in modo da poter intraprendere la strada giusta per voi. Questa giornata sarà piuttosto particolare, anche dal punto di vista emotivo.

Toro (10° posto): sarete pronti a rinunciare a parte del vostro tempo libero. Vorrete raggiungere i vostri obiettivi senza impiegare troppo tempo. Il rischio di bruciare le tappe, però, sarà molto alto. L'Oroscopo di oggi vi consiglia di agire in modo graduale e ben ragionato.

Bilancia (11° posto): non riuscirete a farvi nuovi amici. Tenderete a passare da un contesto all'altro, senza un piano preciso. Avrete tanti conoscenti, ma potrete fidarvi di poche persone. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di applicare una maggiore selezione.

Leone (12° posto): ricominciare da zero sarà difficile. Tenderete a procrastinare e non svolgere tutte le attività del giorno. Darete la colpa alla stanchezza e alla pigrizia, però, in realtà, dovrete solo riorganizzarvi. L'oroscopo del giorno vi consiglia di procedere secondo una strategia ben determinata.