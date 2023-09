Inizia una nuova settimana per tutti i segni zodiacali. Approfondiamo in particolare come andrà la giornata di lunedì 25 settembre con le stelle e l'oroscopo su amore, salute e lavoro dall'Ariete ai Pesci.

La previsioni astrologiche

Ariete: in amore torna una buona carica di energia e le relazioni nate nel corso degli ultimi mesi da ora sono importanti. Nel lavoro evitate di forzare troppo la mano, non intestarditevi inutilmente.

Toro: per i sentimenti le cose stanno cambiando in positivo, a breve avrete l'occasione di ottenere qualcosa di più. Nel lavoro ci sono ottime prospettive, vi sentite più forti adesso.

Gemelli: a livello sentimentale è un momento migliore per voi, la seconda parte della giornata sarà migliore della prima. Potrebbe arrivare una buona idea. Nel lavoro sarà possibile vivere qualcosa di speciale nel corso delle prossime ore.

Cancro: in amore recupererete dopo un weekend di calo, c'è una buona volontà. A livello lavorativo, a causa di Marte in opposizione, qualche momento di nervosismo non mancherà.

Leone: a livello sentimentale la Luna in opposizione porta uno strato di instabilità, nel complesso c'è voglia di fare chiarezza. Nel lavoro con soci e collaboratori sentite la necessità di essere più diretti.

Vergine: in amore è un momento di grande interesse, i single adesso potranno lanciarsi verso qualcosa di nuovo.

Nel lavoro è meglio parlare chiaramente adesso, inoltre fate attenzione a Saturno in opposizione che chiede massima attenzione.

Bilancia: per i sentimenti le relazioni che nascono ora saranno interessanti, complessivamente inoltre torna la voglia di fare. Nel lavoro le stelle aiutano e adesso ci sono buone opportunità.

Scorpione: a livello amoroso qualcosa non torna, meglio tenere lontano un'eventuale complicazione.

Nel lavoro vi sentite meglio adesso, c'è la possibilità di portare avanti un impegno che avete preso durante le scorse settimane.

Sagittario: in amore è una giornata positiva che porterà una maggiore fiducia nel futuro. Nel lavoro nuovi incarichi e mansioni, si potrà trovare una via d'uscita.

Capricorno: a livello amoroso è una giornata conflittuale che porterà a delle discussioni, ma riuscirete comunque a superare delle tensioni.

Nel lavoro avrete la possibilità di rimettervi in gioco adesso.

Acquario: per i sentimenti più si avvicina la fine del mese e più la Luna entrerà nel segno e porterà maggiore successo. È un momento utile per agire nella vita di coppia. Nel lavoro è meglio evitare di far partire dei progetti se avete paura di commettere sbagli.

Pesci: se nella vita di coppia ci sono delle difficoltà è meglio essere prudenti, in particolare nelle storie che vanno avanti da tempo. Nel lavoro chi ha un'attività indipendente dovrà rivedere alcune questioni, in particolare dal punto di vista economico.