Nella giornata del 22 settembre 2023 alcuni segni potranno godere di sorprese, amore e successo, mentre altri dovranno affrontare qualche ostacolo, tensione e nervosismo. Ma non temete, perché il cielo vi offre sempre delle opportunità per migliorare la vostra situazione. Vediamo insieme come si posizionano i dodici segni nella classifica dell’oroscopo del 22 settembre.

L'oroscopo del 22/09 con classifica e voti: Vergine in testa alla classifica

1° Vergine (10/10): siete i più fortunati dello zodiaco oggi. Riceverete delle buone notizie per un progetto che vi sta a cuore, godrete di momenti magici con il vostro partner o di conquiste strepitose se siete single, e avrete introiti sul lavoro, specialmente i nati a settembre.

Cosa chiedere di più?

2° Bilancia (9.5/10): oggi siete baciati da Venere, il vostro pianeta guida. In amore, sarete favoriti nei flirt e nella capacità di raggiungere una bella intesa mentale col partner. Se siete single, non vi fate sfuggire i possibili corteggiatori. Sul lavoro, con Mercurio al vostro fianco, farete ogni mossa indovinata. Fate solo attenzione a qualche seccatura in famiglia.

3° Gemelli (9/10): avete un profilo planetario molto favorevole oggi. Vi aspettano una giornata di serenità e varie sorprese. In amore, i single scopriranno di piacere a qualcuno che non avrebbero mai immaginato, mentre le coppie saranno impazienti di iniziare una nuova avventura. Sul lavoro, avrete buone idee, ma fate attenzione ai fraintendimenti.

4° Toro (8/10): oggi l’energia erotica è alle stelle per voi. Urano vi favorisce se cercate fugaci divertimenti o soddisfacenti evasioni. La relazione amorosa è amichevole e generosa con tutti, e i cuori solitari sono felici perché sono riusciti ad avvicinare una persona. Sul lavoro avrete delle buone idee, ma anche tanta confusione.

Fate attenzione a Saturno ostile che può causarvi qualche lieve stanchezza.

5° Leone (7.5/10): oggi sono favoriti gli scambi sociali e i rapporti interpersonali per voi. In amore, i single scopriranno di piacere a qualcuno che non avrebbero mai immaginato, mentre le coppie potranno coltivare dei nuovi progetti per il futuro.

Sul lavoro, i pianeti progettano di farvi arrivare in alto nella scala del successo professionale, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 9 al 13 di agosto. Fate solo attenzione a non essere troppo nervosi.

6° Acquario (7/10): i flirt e le avventure sono favoritissimi per voi. Se siete single, vi accingete a ricevere ottimi aspetti celesti che dipingono per voi imprevisti successi. In particolare da Marte. Nella vita coniugale, però, ci potranno essere dei problemi da risolvere. Sul lavoro, un contratto può subire un leggero ritardo e creare nervosismo

7° Sagittario (7/10): la situazione generale dei single è molto favorevole. Potrete ricevere delle telefonate che scaldano il cuore. La sfera amorosa, però, deve fare una scelta importante.

Sul lavoro, gli accordi in sospeso possono finalmente essere conclusi. Fate solo attenzione a non fare passi più lunghi delle vostre gambe.

8° Ariete (6.5/10): avete un clima complicato da gestire. In amore, la coppia è possessiva perché cerca di mettere in sicurezza la relazione, e i single sono tristi per la fine di una lunga amicizia. Sul lavoro, un nuovo progetto può complicare l’intera giornata. Fate attenzione a non trascurare i vostri progetti futuri.

9° Cancro (6/10): oggi avete una giornata difficile da affrontare. In amore, le relazioni già collaudate possono organizzare una serata romantica, ma i single devono stare al riparo da guai e tensioni. Sul lavoro, gli affari sono molto più complicati del previsto.

Fate attenzione a mantenere la calma in famiglia, specie se siete genitori o figli.

10° Capricorno (6/10): avete una giornata sfortunata da superare. In amore, chi è solo da troppo tempo può avere delle lievi arrabbiature, e la relazione può avere alcuni momenti di agitazione. Sul lavoro, alcune iniziative sono vincenti, ma c’è aria di cambiamento che per ora rallenta un po' tutto. Sappiate pazientare.

11° Scorpione (5.5/10): avete una giornata da dimenticare. In amore, le relazioni tira e molla possono avere un brutto finale, e i single devono fare le cose con molta più calma. Sul lavoro, chi sta lavorando deve assolutamente rivedere dei progetti. Fate attenzione a non essere suscettibili.

12° Pesci (5/10): oggi avete una giornata da incubo.

In amore non c’è nulla di buono da segnalare. Sia le coppie che i single sono in crisi e non riescono a trovare una via d’uscita. Sul lavoro, non avrete nessuna soddisfazione e vi sentirete frustrati e demotivati. Fate attenzione a non buttarvi troppo giù.