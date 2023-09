Giovedì 21 settembre troveremo sul piano astrale la Luna transitare in Sagittario, mentre Venere stazionerà nell'orbita del Leone. Giove e Urano protrarranno il moto in Toro, così come Nettuno e Saturno resteranno stabili nel domicilio dei Pesci. Il Nodo Nord, invece, continuerà la sosta in Ariete come il Sole e Mercurio proseguiranno il transito in Vergine. Plutone, infine, rimarrà nel segno del Capricorno e allo stesso modo Marte permarrà in Bilancia.

Oroscopo quotidiano favorevole per Bilancia e Ariete, meno benevolo per Gemelli e Pesci.

Sul podio

1° posto Bilancia: lavoro top. Il settore professionale dei nati Bilancia, secondo l'oroscopo di questo giorno di metà settimana, potrebbe attraversare una fase oltremodo positiva, ancora di più per le prime due decadi che si sentiranno più volitive che mai.

2° posto Sagittario: passi avanti. Giovedì presumibilmente pregno di piccoli ma decisi passi avanti nelle nuove conoscenze affettive per i nati Sagittario, con quest'ultimi che si avvicineranno sempre più a far capitolare la controparte e ciò li farà fantasticare su ipotetiche liaison.

3° posto Ariete: fiume in piena. Esuberanti e audaci, i nati Ariete nelle ventiquattro ore in questione sembreranno un fiume in piena, stravolgendo in meglio persone, situazioni e ambienti con il loro marcato entusiasmo.

I mezzani

4° posto Toro: estirpare le erbacce. Sia che si tratti di comportamenti errati che di abitudini malsane, i nati Toro avranno buone chance di essere condotti per mano dal carnet planetario, durante il 21 settembre, a estirpare con decisione tali metaforiche erbacce esistenziali.

5° posto Acquario: il lato positivo. Se il giovedì di casa Acquario fosse un proverbio sarebbe senz'altro "Non tutto il male viene per nuocere", in quanto il segno Fisso parrà scorgere il lato positivo anche in una faccenda dai risvolti tutt'altro che benevoli.

6° posto Leone: a denti stretti. Posizione di metà classifica per il Leone questo giovedì settembrino a causa di alcuni blocchi astrali che metteranno a dura prova la loro resilienza, ma il prezioso consiglio delle stelle sarà di affrontare tutto e tutti a denti stretti senza mai perdere la calma.

7° posto Vergine: lieve calo.

Il trigono di Fuoco e Marte in seconda casa potrebbero produrre per i nati Vergine un lieve calo delle loro entrate monetarie questo giovedì, ma tale abbassamento di proventi sarà soltanto momentaneo e assolutamente non inficiante il loro bottino economico.

8° posto Capricorno: messi alla prova. L'ambiente lavorativo rappresenterà, c'è da scommetterci, un banco di prova non indifferente per il mood comportamentale di casa Capricorno in questa giornata di settembre, coi Capricorno che saranno messi alla prova per vedere se si comporteranno come in passato.

9° posto Cancro: passionalità flop. A venir presumibilmente meno questo giovedì sarà la carica passionale che i nati Cancro potranno sfoggiare in coppia, col segno Cardinale che sembrerà pensieroso e distratto nonché molto poco focalizzato sulla dolce metà.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: fare quadrato. Un gesto o una parola fuori posto da parte dei nati Scorpione, nel corso del 21 settembre, potrebbe far sì che un gruppo di conoscenti si schieri facendo quadrato contro il segno Fisso, specialmente se appartenente alla terza decade.

11° posto Pesci: primeggiare. Da una parte, durante il 21 settembre, i nati Pesci sembreranno avvezzi a fare le primedonne, ma dall'altra parte le brutture astrali del momento esigeranno da loro un atteggiamento più morigerato e per nulla ostentatorio.

12° posto Gemelli: all'angolo. Le storie d'amore di casa Gemelli, specialmente quelle traballanti, potrebbero subire un forte scossone questo giovedì, coi Gemelli che parranno propensi a mettere all'angolo il partner per capire una volta per tutti se è sincero o meno nei loro riguardi.