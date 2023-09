L'oroscopo dell'amore del weekend 16 e 17 settembre 2023 vede il ritorno in cima alla classifica del segno della Vergine, mentre all'ultimo si troverà il Capricorno. Venere sarà ad appannaggio dei segni di Fuoco, ma non mancherà qualche eccezione come il Cancro.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco in amore.

L'oroscopo del fine settimana, segno per segno: Vergine passionale

1° Vergine: questa passionalità nella coppia che vivrete nel weekend potrebbe essere fonte di novità, non soltanto di carattere familiare. L'ambito prettamente amoroso vi darà qualche segnale su un aspetto che sarà di grande ausilio per ritrovare complicità e una voglia di stare insieme ineguagliabile nel corso delle settimane precedenti.

2° Leone: Venere nel vostro segno potrebbe essere una fonte incontrollabile di incontri per i single, ma anche di rinnovamento per le coppie che intendono andare avanti con la propria relazione, impegnandosi sempre di più. L'ambito familiare troverà una propria stabilità.

3° Cancro: stare bene con voi stessi vi indurrà a esserlo anche con gli altri, in questo momento. Con il partner potreste avere una comunicazione molto florida che potrebbe anche sfociare in una sensazione di passionalità senza precedenti. Avrete a che fare con altre emozioni altrettanto straordinarie.

4° Sagittario: l'atmosfera tranquilla e rilassata che in questo momento potrebbe prendere piede nella vostra relazione, ma anche in famiglia, potrebbe essere un incentivo a coltivare sempre di più non soltanto il dialogo costruttivo, ma anche i momenti più affettuosi e intimi.

Potreste fare qualche amicizia appagante.

Buoni sentimenti per Ariete e Scorpione

5° Ariete: vi avvierete, seppure lentamente, a un ripristino della vostra relazione amorosa, senza dover necessariamente intavolare discorsi troppo difficili. L'intesa sarà sempre più palpabile a ogni ora che passerà, nel corso del fine settimana del 16 e 17 settembre 2023, per cui arriverete anche a essere molto più intimi.

6° Scorpione: sarete colmi di buoni sentimenti in questo weekend, a cominciare da quelli che esprimerete con affetto alla persona amata. Con qualche amico potreste andare incontro a qualche malinteso che però non sarà grave come prospettato in un primo momento.

7° Gemelli: tenderete a pensare molto a voi stessi, per prendervi cura di voi, del vostro fisico e della vostra mente.

Secondo l'oroscopo potreste avere delle chance in amore grazie al fascino del vostro atteggiamento spigliato, prima ancora di quello fisico. Ritroverete una amicizia che avete perso da molto tempo.

8° Pesci: stringere qualche amicizia sarà uno dei gesti più autentici che potreste ricevere in questo fine settimana. L'ambito amoroso invece potrebbe limitarsi a qualche occhiata fugace che però non avrà nulla a che fare con i sentimenti, semmai con del desiderio. Secondo l'oroscopo in famiglia ci sarà qualche disaccordo piuttosto pesante.

Bilancia conflittuale

9° Toro: contare su figure familiari in questo momento per vicende prettamente personali sarà decisamente controproducente per il vostro segno.

Tuttavia in questo momento potreste non essere in grado di relazionarvi molto, anche con persone che conoscete da tanto tempo a questa parte.

10° Bilancia: anche se in famiglia si avvertirà ancora qualche conflitto, con il trascorrere delle ore la situazione potrebbe appianarsi notevolmente. Fintanto che ci saranno situazioni di tensioni anche con le amicizie, qualcosa dentro il vostro animo potrebbe portarvi alla malinconia e al cattivo umore.

11° Acquario: proverete ad avere tempo per tutti, ma potreste non essere in grado di dedicarvi a qualcuno di importante. In amore la freddezza di cui sarete protagonisti potrebbe influire molto non solo sulla vostra storia d'amore, ma anche all'interno del contesto familiare.

12° Capricorno: le emozioni e i sentimenti in questo momento saranno pari a zero, per il vostro segno. Preferirete stare da soli piuttosto che far parte di qualche gita fuori porta in cui verranno coinvolti parenti e amici. Anche con il partner la situazione di stallo che state vivendo sembra essere impossibilitata a sbloccarsi.