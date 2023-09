Venerdì 8 settembre troviamo sul piano astrale la Luna risiedere nel domicilio del Cancro, mentre Nettuno assieme a Saturno stazioneranno in Pesci. Giove e Urano, invece, protrarranno il moto in Toro, così come il Nodo Nord resterà stabile in Ariete. Plutone, intanto, continuerà il transito nel segno del Capricorno come Marte proseguirà la sosta in Bilancia. Mercurio insieme al Sole, in ultimo, rimarranno nell'orbita della Vergine.

Oroscopo quotidiano favorevole per Scorpione e Cancro, meno entusiasmante per Capricorno e Gemelli.

Sul podio

1° posto Cancro: strada spianata.

Secondo l'oroscopo di venerdì 8 settembre, i nati Cancro parranno godere di numerose agevolazioni sia in campo pratico che professionale, in quanto tra aiuti inaspettati, alleggerimenti di persone care e risoluzioni inattese si renderanno conto di avere la strada spianata in diverse occasioni.

2° posto Scorpione: affettuosi. Luna e Nettuno a braccetto nel loro Elemento, nel corso dell'8 settembre, potrebbero indurre i nati Scorpione a sfoggiare un mood particolarmente affettuoso con le persone care, specialmente per coloro che hanno da poco intrapreso una nuova storia d'amore.

3° posto Bilancia: agire sottotraccia. Nella giornata che precede il weekend, i nati Bilancia avranno buone chance di rendersi conto che negli ambienti che frequenteranno ci saranno diverse persone che gli remeranno contro.

A tal proposito, sarà probabile che il segno Cardinale decida di agire consapevolmente ma sottotraccia.

I mezzani

4° posto Pesci: voglia di divertimento. Il desiderio di staccare la spina dal tran tran quotidiano, durante questo venerdì settembrino, sembrerà poter essere realizzato con parecchia semplicità dai nati Pesci, i quali troveranno tempi e modi congrui per divertirsi assieme alle amiche di sempre.

5° posto Leone: indaffarati. Giornata di fine estate durante la quale i nati Leone si troveranno, c'è da scommetterci, a dover fare i conti con diverse attività da adempiere ma, nonostante ciò, le stesse verranno portate a compimento con diligenza e soddisfazione.

6° posto Acquario: soluzioni. Al cospetto dei nati Acquario, nel corso di questo giorno estivo, giungeranno presumibilmente delle soluzioni in merito a beghe pratiche da parte di terze persone alle quali il segno Fisso non aveva minimamente pensato.

Anziché peccare d'orgoglio, i nativi farebbero meglio a mettersi in gioco e testare i consigli altrui.

7° posto Sagittario: ridimensionamenti. Alcune spese di ordine giornaliero, ad esempio acquisti legati al cibo, potrebbero gioco forza subire un deciso ridimensionamento da parte dei nati Sagittario questo venerdì, in quanto il segno di Fuoco si renderà conto di essersi fatto prendere un po' troppo la mano nell'ultimo periodo in tal senso.

8° posto Ariete: passarci sopra. Il modo migliore per rimanere sorridenti dentro e fuori per i nati Ariete questo venerdì sarà, con buona probabilità, la propensione a lasciarsi scivolare addosso le reiterate lamentele del partner, il quale parrà farlo più per abitudine che per reali manchevolezze.

9° posto Vergine: metro di paragone. L'ambiente professionale rappresenterà presumibilmente una sorta di campo minato per i nati Vergine nelle ventiquattro ore in questione, in quanto gli stessi parranno concentrarsi soprattutto su presunti trattamenti di favore che parigrado e subalterni avranno rispetto a loro.

Ultime posizioni

10° posto Toro: difficoltà maggiori. Semaforo acceso sul rosso in merito al rapporto tra impegno profuso e risultati raggiunti per il segno del Toro, con quest'ultimo che si renderà probabilmente conto che pur sforzandosi parecchio dovrà sudare le cosiddette sette camicie per cavare un ragno dal buco.

11° posto Gemelli: superficiali. Consci di essere degli assi nelle loro mansioni lavorative abituali, i nati Gemelli sembreranno approcciarsi alle stesse con un insolito pizzico di superficialità e ciò non potrà che andare a inficiarne la qualità.

12° posto Capricorno: straniti. Gli interrogativi che presumibilmente aleggeranno nelle menti dei nati Capricorno questo venerdì saranno legati a stretto giro al perché attività che solitamente funzionavano alla grande adesso faticano a dare soddisfazioni.