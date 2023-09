L'oroscopo della giornata di domenica 17 settembre vedrà una Bilancia stimolata dalla Luna in congiunzione a vivere bene il rapporto con il partner, mentre Capricorno potrebbe essere un po’ troppo arrogante. Marte continuerà a stancare i nativi Ariete, mentre Toro non dovrà fare il saputello e dimostrarsi saccente in ogni situazione. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 17 settembre.

Previsioni oroscopo domenica 17 settembre 2023 segno per segno

Ariete: ultima giornata della settimana difficile per voi nati del segno.

In amore la Luna potrebbe impedirvi di provare buone emozioni nei confronti del partner, nonostante Venere sarà dalla vostra parte. Per quanto riguarda il lavoro Marte opposto continuerà a prosciugarvi le energie, ciò nonostante cercherete di portare avanti i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Toro: configurazione astrale discreta secondo l'oroscopo. Sul fronte lavorativo riuscirete a cavarvela, ciò nonostante non ci sarà alcun bisogno di dimostrare un atteggiamento saccente, saputello. In amore Venere sarà ancora in quadratura. Il vostro rapporto sarà freddo, rigido, ma non in modo così eccessivo come nell'ultimo periodo. Voto - 6️⃣

Gemelli: avrete modo di chiudere bene questa settimana secondo l'oroscopo della giornata di domenica, con la speranza di cominciare bene la prossima.

In amore, single oppure no, ci penseranno la Luna e Venere a mettervi a vostro agio con la persona che amate. In ambito lavorativo le entrate ci sono, ciò nonostante dovrete essere in grado di saper gestire questo flusso di denaro. Evitate dunque spese superflue. Voto - 8️⃣

Cancro: questa Luna in Bilancia smorzerà il vostro entusiasmo sul fronte amoroso secondo l'oroscopo della giornata di domenica.

Non sarete così affiatati nei confronti della persona che amate, ma sappiate che questo non sarà un periodo di crisi. Abbiate dunque pazienza. Nel lavoro non ci sarà bisogno di dimostrare stress anche per mansioni semplici o brevi da risolvere. Voto - 6️⃣

Leone: la Luna e Venere riempiranno questa giornata di domenica di intese emozioni.

Il rapporto con la vostra fiamma sarà davvero piacevole, soprattutto per voi che siete nati nella terza decade. Sul fronte professionale stanno per arrivare nuove interessanti opportunità. Forse i guadagni non saranno eccezionali, ma sarà pur sempre qualcosa in più. Voto - 8️⃣

Vergine: configurazione astrale stabile e soddisfacente in questa giornata di domenica. Vi sentirete abbastanza bene con il partner, e anche voi single sarete più abili nel socializzare. Nel lavoro non avrete difficoltà nel cimentarvi con le tante mansioni da svolgere grazie al sostegno di Mercurio e Giove. Voto - 8️⃣

Bilancia: la Luna in congiunzione vi stimolerà a dare di più in ambito amoroso. Questo periodo non è stato il massimo per voi e la persona che amate, ma adesso sarà il momento di rialzare la testa.

Nel lavoro Marte vi riempirà di energie. Con le giuste idee, questa domenica sarà produttiva e proficua per voi. Voto - 7️⃣

Scorpione: periodo proficuo sul fronte professionale grazie al sostegno di Mercurio, in sestile dal segno della Vergine. In amore avrete ancora Venere in cattivo aspetto, ciò nonostante, lentamente, state uscendo da questo periodo complicato, dovrete soltanto avere ancora un po’ di pazienza. Voto - 7️⃣

Sagittario: la Luna in sestile vi permetterà di chiudere molto bene questa settimana secondo l'oroscopo. Sarà una domenica più focalizzata sull'aspetto romantico e passionale del vostro rapporto, che saprete godervi al meglio. In ambito lavorativo concentrerete più risorse su quei progetti che siete sicuri di poter portare a termine.

Voto - 8️⃣

Capricorno: con la Luna in quadratura dal segno della Bilancia, potreste mostrare un atteggiamento arrogante nei confronti del partner. Attenzione a non essere la causa di possibili conflitti. Sul fronte professionale un po’ di stress potrebbe farsi sentire. Nonostante tutto, porterete avanti i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Acquario: sarà una domenica tutto sommato serena per voi nativi del segno grazie alla Luna in trigono. Certo, il rapporto con il partner non sarà romantico di punto in bianco, ciò nonostante ci sarà una migliore intesa. In ambito lavorativo Marte porterà buone energie, che userete sapientemente nei vostri progetti. Voto - 7️⃣

Pesci: chiuderete la settimana in modo abbastanza sereno secondo l'oroscopo.

Questo cielo non sarà particolarmente influente, ciò nonostante potrete godere di un rapporto piacevole e romantico. Sul fronte professionale sarà importante evitare distrazioni e rimanere concentrati sul da farsi. Voto - 7️