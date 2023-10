L’Oroscopo di giovedì è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 2 novembre. Sotto controllo astrale i segni appartenenti alla seconda sestina dello zodiaco: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Pronti a dare una sbirciatina al possibile andamento riservato dall'Astrologia al vostro simbolo astrale di nascita?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 2 novembre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 2 novembre da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Per la Bilancia, secondo quanto lasciato intendere dalle effemeridi di giovedì, il giorno 2 novembre porterà con sé un periodo vivibile, anche se qualche piccolo contrattempo potrebbe presentarsi, ma sarà facilmente risolvibile. Il percorso sentimentale ai più promette discrete soddisfazioni. In tanti avvertirete il desiderio di immergervi completamente nella relazione amorosa, sicuri che nulla potrà turbare la serenità vostra e del vostro partner. Nel caso dei single, gli astri favoriranno il benessere psicofisico e in molti casi incoraggeranno a lasciarsi andare ai sentimenti, senza tabù. In ambito lavorativo è frequente che vi caricate di responsabilità che non vi appartengono, causandovi grande stanchezza: concedetevi del tempo e prendetevi cura di voi stessi.

Nel settore dove operate, un'interessante opportunità si prospetta: il pianeta delle risorse, Saturno, è pronto a offrire: siete disposti ad accogliere novità?

Scorpione: ★★★★★. In questo prossimo giovedì avrete l'opportunità di sperimentare piccoli ma interessanti successi, sia nelle relazioni personali che nella sfera lavorativa.

Siate pronti a cogliere queste occasioni con fiducia? Sappiate che l'audacia sarà premiata, in vari aspetti della vostra vita. Nell'ambiente lavorativo, potreste percepire una lieve pace generale: siate concentrati evitando polemiche su questioni che reputate secondarie, preferendo un approccio pacato. Nei rapporti amorosi, se siete alle prime fasi e dopo aver affrontato qualche difficoltà legata alla convivenza, da adesso in avanti andrete davvero alla grande!

Con comprensione reciproca e regole condivise, qualsiasi cosa potrà essere superata. Al momento, alcune ambizioni sentimentali potrebbero sembrare irrealizzabili per qualche single, ma ciò potrebbe cambiare in meglio molto presto. Se vi trovate in una relazione consolidata, fatevi sotto con le richieste amorose: saranno accolte con vero piacere.

Sagittario: "top del giorno". L'oroscopo indica il prossimo giovedì come una giornata incredibilmente produttiva, in tutti i settori della vostra vita. In primissimo piano la sfera sentimentale. Parlando d'amore, un momento straordinario si avvicina in quanto numerose stelle saranno a vostro favore, donando uno stato d'animo positivo e predisposto al romanticismo.

Preparatevi a vivere momenti eccezionali in compagnia del vostro partner. Per i single, l'aspetto e il magnetismo saranno di forte impatto, attirando gli sguardi dei presenti interessati alla vostra bella presenza. Questo surplus di energia porterà una rinascita della fiducia nelle proprie capacità, ripristinando quella parte ultimamente un po' mancata o rimasta in ombra. Per coloro che stanno affrontando colloqui di lavoro, vale la pena sottolineare che potrete contare su notevoli abilità relazionali: potreste essere sorpresi dai risultati. In particolare, coloro che cercano il primo impiego o che hanno perso il lavoro presto avranno buone notizie a riguardo.

Oroscopo e stelle del 2 novembre da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Questo primo giovedì di novembre porta con sé un'incredibile sintonia di coppia, tutta da vivere con il vostro partner. Avvicinerete con una delicatezza particolare la persona amata, riuscendo ad accedere alle corde più intime del suo cuore. La vostra personalità sarà magnetica e carismatica, affascinando profondamente chi è al vostro fianco. I single si troveranno in un momento favorevole per mettersi in luce, esaltando le loro qualità più rilevanti. Brillerete con entusiasmo, pronti a concepire progetti ambiziosi e di lungo respiro. Nel campo lavorativo, godrete della stima e dell'affetto dei vostri colleghi, i quali apprezzeranno sempre di più il vostro altruismo e la vostra convinta determinazione.

La vostra capacità di gestire sempre con puntualità e precisione qualsiasi impegno quotidiano crescerà in maniera esponenziale, dimostrando a tutti una determinazione sempre più consolidata.

Acquario: ★★. La giornata si prospetta in linea generale abbastanza poco confortevole. Trovare pace sembrerà quasi un'impresa, specialmente se ultimamente avete portato alla luce varie lamentele che potrebbero aver influenzato la vostra relazione amorosa. Non lasciatevi trasportare dalla tristezza ma reagite, anche perché la giornata sembra volgere per il meglio da fine pomeriggio in poi. Concentratevi sulla vostra razionalità per evitare discussioni superflue con il partner. I single dovrebbero essere un pochino più audaci: seguite il vostro buon istinto e presto vedrete segnali di cambiamento.

Gli influssi astrali negativi presto svaniranno, portando segnali promettenti per il vostro futuro. Le vostre quotazioni amorose gradualmente risaliranno, offrendovi possibilità illimitate e consentendo di sperimentare qualcosa di nuovo negli approcci sentimentali. Sul fronte lavorativo, potreste desiderare o avere la necessità di delegare compiti ad altri; purtroppo, questa volta potreste non trovare molta disponibilità da parte di chi sapete.

Pesci: ★★★★★. Si avvicina un periodo eccezionale. Sono in serbo eventi promettenti, soprattutto per le vostre attività quotidiane e il vostro mondo interiore. La Luna si mostrerà favorevole nei vostri confronti, offrendo un sostegno impareggiabile con la sua consueta saggezza, mentre Venere favorirà la rinascita di affetti sopiti e riaccenderà vecchie amicizie.

Gli individui con talenti artistici latenti potrebbero sorprendentemente emergere, lasciando sbalorditi prima di tutto loro stessi. Possibili guadagni inaspettati, manifestazioni di amicizia e l'amore stesso potrebbero sbocciare inaspettatamente, accompagnati da decisioni in grado di elevare la qualità della propria esistenza. Sul fronte lavorativo, si prospettano novità in vari settori: progredite con calma, ricordando sempre che "chi troppo vuole, nulla stringe". Mantenete a mente che Plutone, Venere e la Luna saranno tutti dalla vostra parte: abbandonate la paura di rischiare e gettate via la maschera dell'indifferenza.