Nella settimana dal 23 al 29 ottobre troveremo sul piano astrale la Luna spostarsi dall'orbita dell'Acquario al Toro (dove risiedono Giove e Urano), mentre il Sole viaggerà dai gradi della Bilancia allo Scorpione (dove sostano Marte e Mercurio). Plutone protrarrà il moto in Capricorno e, allo stesso modo, il Nodo Nord rimarrà stabile in Ariete e Venere assieme a Lilith proseguiranno il transito in Vergine. Nettuno e Saturno, infine, stazioneranno nel segno dei Pesci.

Oroscopo settimanale favorevole per Ariete e Vergine, meno roseo per Sagittario e Gemelli.

Sul podio

1° posto Ariete: sacrifici ricompensati. Secondo l'oroscopo settimanale dal 23 al 29 ottobre, i nati Ariete potrebbero finalmente iniziare a tastare con mano le prime ricompense, in termini di gratifiche morali ed economiche, dei numerosi sacrifici messi in campo nelle ultime sei settimane. Da segnare sul calendario, inoltre, saranno le giornate di venerdì e sabato quando ci sarà tempo e voglia di svagarsi un po' e immergersi nella mondanità.

2° posto Scorpione: col vento in poppa. Nonostante le posizioni lunari avverse di lunedì, martedì e domenica, il segno dello Scorpione non verrà presumibilmente scalfito più di tanto dalle ostili frecce del satellite femminile, in quanto beneficerà a piene mani dello Stellium sui suoi gradi.

Sarà Mercurio a rivelarsi l'arma in più del segno Fisso, il quale permetterà allo stesso il 25 e 26 ottobre di attuare le mosse idonee a dare una direzione più proficua ai suoi investimenti.

3° posto Vergine: focus sugli affari. Al centro dei pensieri di casa Vergine in questa settimana di fine ottobre ci saranno, c'è da scommetterci, tutti i modi possibili per incrementare le loro entrate economiche, quindi sarà probabile assistere a diverse sperimentazioni dei nativi in tal senso.

Non tutto funzionerà sia chiaro ma stando attenti a non osare troppo giovedì e venerdì le possibilità di beccare delle opportunità monetarie floride per il prossimo futuro sarà alto.

I mezzani

4° posto Cancro: mani esperte. Sia che si tratti di un genitore, un amico o un esperto in materia ciò che il parterre astrale consiglierà ai nati Cancro questi sette giorni sarà di ascoltare con attenzione i suggerimenti di persone con più esperienza nel settore pratico.

Sarà soprattutto nelle prime tre giornate, difatti, che in casa, in garage o nella mansarda ci sarà da sistemare qualcosa e affidarsi a mani esperte o seguire i consigli di chi è ferrato in materia si rivelerà una mossa saggia.

5° posto Pesci: desiderati. Le quotazioni dei nati Pesci nella cerchia affettiva cresceranno, con buona probabilità, a dismisura da mercoledì in poi, col segno Mobile che sarà più desiderato che mai e non disdegnerà affatto di sentirsi come il miele per le api. Meno entusiasmanti, invece, il 23 e 24 ottobre quando ci sarà da fare i conti con qualche amarezza nella sfera professionale.

6° posto Leone: non abbandonare la nave. Se da una parte la testa e la coda della settimana avranno buone chance di far scivolare sotto i tacchi l'umore dei nati Leone, dall'altra parte il carnet astrale delle restanti giornate parrà sussurrare al segno di Fuoco di non demordere e proseguire dritto per la sua strada.

7° posto Acquario: individualisti. Giunti alla decima tappa dal mese del compleanno, i nati Acquario sino a sabato sembreranno far loro il proverbio "Meglio soli che male accompagnati", in quanto la loro propensione all'individualismo sarà alta perché non vorranno al fianco nessuno che possa in qualche modo frenarli. Domenica, invece, qualche contrattempo in famiglia arrecherà un pizzico di malumore.

8° posto Toro: valvola di sfogo. Inizierà un periodo non troppo scorrevole per i nati Toro con questa settimana dove l'atmosfera astrale assumerà una predominanza d'Acqua, Elemento per nulla congeniale al segno Fisso. Quest'ultimo, stando alle effemeridi, dovrebbe andare a rispolverare vecchi hobby oppure tuffarsi sui passatempi attuali usando gli stessi come valvole di sfogo necessarie per non lasciarsi trascinare da ansietà e stress.

9° posto Bilancia: calderone di emozioni. Il neo di casa Bilancia in questi sette giorni sarà probabilmente non riuscire ad avere il timone delle loro sensazioni ed emozioni, in quante le stesse parranno viaggiare su binari paralleli a quelli del segno d'Aria. Sarà facile quindi passare dall'euforia al pianto o dalla tristezza alla rabbia in un battibaleno, coi nati Bilancia che farebbero meglio a non crucciarsi più di tanto in quanto tale altalena emozionale sarà soltanto passeggera.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: dita puntate. Un genitore che gli imprime una severa punizione oppure un partner che gli tiene il broncio per giorni interi saranno probabilmente dei piccoli test che il parterre astrale farà alla dose di pazienza dei nati Gemelli, specialmente dal 25 al 28 ottobre quando sopportare le imposizioni o i musi lunghi altrui sarà complicato.

11° posto Sagittario: esagerazioni. Sole e Marte in Scorpione da un lato e Lilith e Venere in Vergine dall'altro per l'intera settimana sembreranno divertirsi a spingere i nati Sagittario a darci dentro con le esagerazioni di natura comunicativa. A tal proposito, l'alea del segno di Fuoco sarà di peccare di saccenteria, presunzione ma soprattutto diventare incline a ingigantire eventi passati che lo hanno visto protagonista.

12° posto Capricorno: sulla difensiva. Il probabile atteggiamento estremamente cauto che attueranno i nati Capricorno nella settimana in questione, ancor di più da mercoledì a seguire, li farà apparire dei bersagli semplici da attaccare per chi vorrà metterli in difficoltà. Le risposte motorie e verbali del segno di Terra risulteranno essere prevedibili e di scarsa presa, specialmente per il primo decano che parrà spesso sulla difensiva.