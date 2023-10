L'oroscopo del 5 ottobre 2023 preannuncia che i Gemelli potranno godere di una splendida giornata mentre il Cancro potrà vivere delle tensioni. Approfondiamo i dettagli.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: la relazione è unita da un sentimento intenso e profondo, i single invece amano troppo la loro libertà personale.

Toro: i cuori solitari desiderano una giornata di totale relax, in coppia invece c'è grande nervosismo. Sul lavoro potrebbe presentarsi un momento impegnativo ma coinvolgente.

Gemelli: la giornata in coppia può essere davvero interessante, chi è solo da molto invece potrebbe desiderare di vivere degli attimi intensi insieme ad una persona conosciuta di recente.

Cancro: nervosismo e tensioni in coppia. I single devono cercare di essere cauti nei confronti del prossimo, impegni lavorativi più pressanti del previsto.

Leone: avete un'ironia a volte pungente che potrebbe offendere qualcuno. All'interno della vita coniugale non si escludono delle liti.

Vergine: qualche fastidio economico può disturbare le coppie che convivono insieme da poco tempo. Chi non ha una relazione da tempo e desidera intraprenderne una deve procedere con molta calma.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: i single non si sentono al top, mentre in coppia il partner potrebbe iniziare a guardare ai piccoli difetti del carattere della dolce metà ricavandone un certo carico di tristezza.

Scorpione: alcune amicizie possono trasformarsi in qualcosa di più. In coppia c'è molta voglia di fare mentre in campo lavorativo è necessario mettere a punto una nuova strategia per far fronte a delle nuove mansioni.

Sagittario: possibili scelte importanti all'orizzonte per il futuro delle copie, i single invece potrebbero incontrare qualcuno di interessante.

Adottate una certa prudenza in campo finanziario, non è il momento per fare spese folli.

Capricorno: le preoccupazioni della vita quotidiana non devono togliere tempo alla vita di coppia. Prima di qualsiasi decisione però appare opportuno prendere tempo. Possibili problemi sul lavoro, siate pazienti.

Acquario: c'è molta solidità in coppia, sfruttate il momento.

Chi lavora in autonomia potrebbe avere più preoccupazioni del solito, supererete il momento.

Pesci: troppo orgoglio in coppia, smussate questo lato per consentire alla relazione di crescere. Un certo nervosismo potrebbe presentarsi in vari momenti della giornata, cecare di farvi fronte con pazienza e impegno.