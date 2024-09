L'oroscopo della giornata di martedì 24 settembre vedrà il Cancro scalpitare in amore, forte dell'arrivo della Luna nel segno e di Venere in trigono, mentre il Capricorno potrà lentamente ricostruire la propria vita sentimentale. l'Acquario potrebbe diventare gelido in campo amoroso, poco incline a dedicarsi al proprio rapporto, mentre il Leone sarà impaziente di raggiungere le cime più alte al lavoro.

Previsioni oroscopo martedì 24 settembre 2024 segno per segno

Ariete: ripartire in amore sarà possibile ora che Venere non si trova più in una posizione sgradevole.

Di contro, tenete presente che la Luna non sarà in una buona posizione, e per rivivere al meglio la vostra storia d'amore dovrete avere pazienza. I conflitti non si risolvono di punto in bianco. In campo professionale i vostri progetti andranno avanti, anche se non al ritmo da voi sperato. Voto - 6️⃣

Toro: previsioni astrali che vedranno la Luna dalla vostra parte in questo martedì di settembre. Il pianeta Venere sarà contrario, ciò nonostante questa giornata non sarà così dura per il vostro rapporto. Nel lavoro sarete capaci di ottenere tanto dai vostri progetti grazie a Marte e Mercurio. Alcune buone idee potrebbero portarvi lontano. Voto - 7️⃣

Gemelli: godrete di una relazione di coppia abbastanza soddisfacente secondo l'Oroscopo, anche se questo cielo non avrà molto da offrirvi.

Se siete single conoscete nuove persone un po’ per volta, in modo da costruire un legame solido. In ambito lavorativo sarete alla ricerca di nuove ambizioni, e con le giuste competenze, potreste trovare qualcosa di adeguato. Voto - 8️⃣

Cancro: con Venere in trigono e la Luna che passa dal vostro segno zodiacale sarete in forte recupero in campo amoroso.

Single oppure no, scalpiterete in amore, pronti a ridare linfa alla vostra vita amorosa. Sul fronte professionale avrete le idee chiare per i vostri progetti. Dovrete soltanto trovare i mezzi necessari per poter raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Leone: la vostra ambizione si farà sentire in questo periodo, soprattutto in campo professionale.

Sarete impazienti di raggiungere le cime più alte della vostra carriera professionale, e poter ottenere di più dal vostro impiego. Anche se questo cielo sarà favorevole però, non dovrete avere troppa fretta. In amore non sarà un periodo pieno di emozioni a causa di Venere in quadratura. All'interno del vostro rapporto potrebbero crearsi spiacevoli conflitti che non potrete risolvere in breve tempo. Voto - 7️⃣

Vergine: configurazione astrale che vedrà la Luna e Venere in perfetto equilibrio in questa giornata di martedì. In amore, single oppure no, arriveranno momenti pieni d'amore, da condividere con le persone a cui tenete di più. Sul fronte professionale alcuni progetti saranno complessi, ma voi avrete le capacità per poter raggiungere il successo.

Dovrete soltanto dimostrare di essere abili in quel che fate. Voto - 8️⃣

Bilancia: periodo in calo per quanto riguarda i sentimenti per voi nativi del segno. La Luna in quadratura dal segno del Cancro potrebbe mettervi in difficoltà con la persona che amate. A volte va bene essere arrabbiati o nervosi, ciò nonostante non sarà necessario causare litigi con il partner. In ambito lavorativo vi darete da fare in questo periodo, anche il vostro entusiasmo non sarà così elevato. Voto - 6️⃣

Scorpione: giornata di martedì che vedrà la Luna e Venere in buon aspetto. Questo cielo metterà in risalto la vostra relazione di coppia, e vi permetterà di creare un legame indissolubile. Sul fronte professionale avrete tanti progetti in mente, e non vedrete l'ora che questi prendano forma e vi portino lontano.

Voto - 9️⃣

Sagittario: questa giornata forse potrebbe non iniziare nel modo corretto in amore, ma con passare delle ore, vi renderete conto di quanta bellezza ci sia nel vostro rapporto, e di come potreste vivere un bel rapporto se gestite bene il vostro carattere. In ambito professionale ci saranno importanti ostacoli da superare, e sarà importante non darsi per vinti. Voto - 7️⃣

Capricorno: sarà finalmente possibile ricostruire la vostra vita sentimentale, ma avrete bisogno di un po’ di tempo. Soprattutto in questo martedì di settembre, con la Luna in opposizione dal segno del Cancro, fate attenzione a come vi muoverete. Nel lavoro avrete buone abilità grazie a Mercurio, che se ben gestite porteranno buoni risultati.

Voto - 7️⃣

Acquario: configurazione astrale che vi metterà in difficoltà dal punto di vista sentimentale. Il vostro atteggiamento nei confronti del partner potrebbe farsi gelido, con evidenti difficoltà a entrare in empatia con la persona che amate. Nel lavoro dimostrerete impegno in quel che fate, ma non sempre i risultati potrebbero rispecchiare le vostre aspettative. Voto - 6️⃣

Pesci: ottima giornata in ambito amoroso per voi nativi del segno. La Luna e Venere in buon aspetto vi metteranno nelle condizioni di poter amare il partner al meglio, soprattutto se siete nati nella prima decade. Nel lavoro sarete determinati, ma dovrete avere buone idee e pazienza per poter raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣