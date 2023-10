L'oroscopo della giornata di domenica 8 ottobre prevede un Acquario in ottima forma grazie a Marte in trigono. Colpo di coda del pianeta Venere per i nativi Toro, prima di poter contare su un cielo migliore, mentre Ariete si sentirà più fortunato in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 8 ottobre.

Previsioni oroscopo domenica 8 ottobre 2023 segno per segno

Ariete: previsioni astrali favorevoli in quest'ultima giornata della settimana. Vi sentirete un po’ più fortunati in amore, sfruttando un'ultima volta la posizione favorevole della Luna e di Venere.

Per quanto riguarda il lavoro avrete idee interessanti da sviluppare, ma attenzione a Marte in opposizione, che potrebbe togliervi energie. Voto - 8️⃣

Toro: configurazione astrale che sarà un'ultima volta sfavorevole secondo l'oroscopo. Tra voi e il partner ci sarà ancora qualche spiacevole discussione a causa della Luna e di Venere in cattivo aspetto. Discreto il settore professionale, grazie al sostegno di Mercurio e Giove, che vi aiuteranno a inquadrare fin da subito la direzione più adatta per i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Gemelli: sfera sentimentale gradevole in questa giornata di domenica. Il rapporto con la vostra anima gemella sarà affiatato, ciò nonostante dovrete fare comunque attenzione nel prossimo periodo considerato che questo cielo cambierà radicalmente.

In ambito lavorativo dovrete essere un po’ più creativi nei vostri progetti, e sfruttare bene le opportunità che arriveranno. Voto - 7️⃣

Cancro: sarà una domenica abbastanza tranquilla secondo l'oroscopo. Ci sarà una discreta intesa con la persona che amate, soprattutto per voi nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro potrete avere idee interessanti da applicare ai vostri progetti.

Voto - 8️⃣

Leone: ultime ore di Venere e Luna favorevoli secondo l'oroscopo. Godrete di una relazione ancora appagante, ciò nonostante sarà esclusivamente cura vostra nel prossimo periodo fare del vostro meglio per vivere una relazione serena. Sul fronte professionale Marte sarà favorevole, e avrete energie a sufficienza per portare avanti le vostre mansioni, anche se i risultati potrebbero non essere eccellenti.

Voto - 8️⃣

Vergine: settore professionale promettente. Con le giuste idee, sarete in grado di mettere insieme progetti davvero interessanti. In amore vi sentirete pronti ad accogliere il pianeta Venere e anche la Luna nel vostro cielo nei prossimi giorni. Il vostro rapporto crescerà, e potrete dare vita a un rapporto davvero forte. Voto - 8️⃣

Bilancia: ultima giornata della settimana positiva per quanto riguarda i sentimenti grazie alla Luna e Venere in sestile. Single oppure no, ci sarà una buona intesa con la vostra fiamma, soprattutto per voi nati nella terza decade. In ambito lavorativo Marte porterà buone energie per concludere alcuni progetti ormai iniziati da tempo. Voto - 8️⃣

Scorpione: la vostra vita amorosa non sarà al top in questa giornata di domenica.

Ma riuscirete a risollevare la vostra vita sentimentale. Sul fronte professionale avrete creatività, utile per concludere alcuni particolari progetti. Voto - 6️⃣

Sagittario: sfera sentimentale che sarà positiva. Single oppure no, godrete di una splendida intesa con il partner, che però dovrete essere in grado di saper gestire nel prossimo periodo, quando Venere sarà contraria. Per quanto riguarda il lavoro potrete contare su Marte in sestile, che porterà buone energie da investire sui vostri progetti. Voto - 7️⃣

Capricorno: periodo stabile sul fronte amoroso. Questo cielo vi permetterà presto di vivere un rapporto davvero promettente. Sul fronte professionale questa giornata potrebbe richiedere tanto impegno, alcuni obiettivi saranno alla vostra portata.

Voto - 7️⃣

Acquario: con Marte in trigono dal segno della Bilancia vi sentirete in ottima forma, e sarete particolarmente attivi soprattutto in campo professionale. Per quanto riguarda i sentimenti ancora un po’ di pazienza. Voto - 6️⃣

Pesci: sfera sentimentale stabile in questa giornata di domenica. Questo cielo sta per cambiare drasticamente, e il prossimo periodo potrebbe rivelarsi più complicato per voi nativi del segno. In ambito lavorativo questo cielo vedrà Saturno e Giove in buon aspetto. Potrete svolgere bene le vostre mansioni, ma dovrete dimostrare impegno. Voto - 7️⃣