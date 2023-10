L'oroscopo della giornata di giovedì 19 ottobre prevede un Ariete più simpatico sul fronte sentimentale grazie alla Luna in trigono, mentre Vergine sarà ben organizzata sul fronte professionale. Sagittario sorriderà in amore grazie a un cielo più sereno, mentre Leone sarà più affettuoso. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 19 ottobre.

Previsioni oroscopo giovedì 19 ottobre 2023 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale favorevole in questa giornata di giovedì. Potrete contare sulla Luna in buon aspetto, dimostrando buoni sentimenti nei confronti della persona che amate.

Se siete single sarete più simpatici e socievoli agli occhi degli altri. In ambito lavorativo partirete da delle buone basi per produrre progetti davvero interessanti. Voto - 8️⃣

Toro: la vostra relazione di coppia viaggerà lungo i giusti binari secondo l'oroscopo. Venere in trigono dal segno amico della Vergine proteggerà il vostro rapporto, permettendovi di dare vita a momenti di crescita e romanticismo. In ambito lavorativo Marte opposto potrebbe mettervi in difficoltà. Se i vostri progetti sono già in corso d'opera, con il giusto impegno potrete farcela. Voto - 8️⃣

Gemelli: giornata difficile sul fronte sentimentale per voi nativi del segno. La Luna e Venere saranno in cattivo aspetto, e potrebbero mettere in mostra il vostro lato peggiore.

Per quanto riguarda il lavoro Mercurio sarà un valido alleato per i vostri progetti, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Voto - 6️⃣

Cancro: previsioni astrali positive in amore secondo l'oroscopo della giornata di giovedì. Sarete rincuorati da questa Venere in sestile, che alimenterà il vostro rapporto con momenti di serenità.

Se siete single avrete una percezione più ottimista sull'amore e sulla persona che vi piace molto. Nel lavoro Mercurio limiterà la vostra creatività, ciò nonostante avrete le forze per cercare di fare sempre del vostro meglio. Voto - 7️⃣

Leone: con la Luna in trigono dal segno del Sagittario avrete modo di trascorrere una giornata migliore sul fronte sentimentale.

Single oppure no, il rapporto con la vostra fiamma sarà più diretto e sincero, soprattutto per voi nati nella prima decade. Sul fronte professionale Marte in quadratura potrebbe rallentarvi un pò. Per fortuna avrete Mercurio in sestile che porterà buone idee da sviluppare. Voto - 7️⃣

Vergine: con Mercurio in buon aspetto sarete ben organizzati sul fronte professionale secondo l'oroscopo. Marte in sestile inoltre vi renderà attivi a sufficienza per completare i vostri progetti. In amore invece avrete la Luna e Venere in contrapposizione tra loro. Non sempre tra voi e il partner potrebbe esserci un'intesa perfetta. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale stabile e piacevole secondo l'oroscopo. La Luna sarà dalla vostra parte, e vi metterà nelle condizioni più adatte per godere di un rapporto abbastanza romantico.

In ambito lavorativo Mercurio in congiunzione porterà buone idee. Con la giusta creatività, i vostri progetti prenderanno la giusta direzione. Voto - 8️⃣

Scorpione: vi sentirete particolarmente rilassati e in sintonia con la persona che amate. La Luna non sarà più dei vostri, ma con Venere in sestile il romanticismo continuerà ad aleggiare nei vostri cuori. Nel lavoro Marte in congiunzione vi aiuterà a tenere un buon ritmo e portare avanti le mille mansioni che dovrete svolgere. Voto - 8️⃣

Sagittario: la Luna vi sorriderà in questa giornata di giovedì. Secondo l'oroscopo, anche se Venere sarà in cattivo aspetto, tra voi e il partner ci sarà una maggior tranquillità, ciò nonostante non dovrete trascurare i problemi che ci sono con la persona che amate.

In ambito lavorativo non sarete ancora i migliori del vostro settore, ciò nonostante state comunque risalendo la china. Voto - 7️⃣

Capricorno: previsioni astrali ottime dal punto di vista sentimentale, merito del pianeta Venere in buon aspetto. Dedicherete questa giornata alle persone a voi più care, dimostrando tutto il vostro interesse e amore. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio in quadratura potrebbe rallentarvi. Anche se Marte vi renderà attivi, non tutte le vostre idee potrebbero rivelarsi adeguate. Voto - 7️⃣

Acquario: sarete favoriti dalla Luna in sestile secondo l'oroscopo della giornata di giovedì. Avrete una visione più ampia del vostro rapporto, che vi permetterà di godere di momenti davvero romantici.

Nel lavoro Mercurio sarà dalla vostra parte, ma attenzione a Marte in quadratura, che potrebbe rallentarvi. Voto - 7️⃣

Pesci: sarà un giovedì difficile dal punto di vista sentimentale. Il pianeta Venere e l'astro argenteo saranno contrari, per cui attenzione al vostro modo di dire o fare verso la vostra anima gemella. Sul fronte professionale potrebbe essere una giornata produttiva se sarete in grado di fare il grosso del lavoro nella prima parte di giornata. Voto - 6️⃣