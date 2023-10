Venerdì 20 ottobre troveremo sul piano astrale Plutone e la Luna sostare in Capricorno, nel frattempo Giove e Urano risiederanno nell'orbita del Toro. Nettuno e Saturno protrarranno il moto in Pesci, così come il Nodo Nord rimarrà in Ariete e Marte continuerà la sosta in Scorpione. Mercurio e il Sole, infine, occuperanno ancora lo spazio zodiacale della Bilancia, e allo stesso modo Venere permarrà in Vergine.

Oroscopo quotidiano favorevole per Vergine e Scorpione, meno entusiasmante per Cancro e Pesci.

Sul podio

1° posto Scorpione: libertà espressiva.

Secondo l'oroscopo di venerdì 20 ottobre, i nati Scorpione potrebbero beneficiare di una maggiore libertà d'espressione sia nella comunicazione verbale che in quella artistica, a essere maggiormente avvantaggiati nel far valere il loro talento saranno cantanti e scultori.

2° posto Vergine: voglia di convivialità. Organizzare una cena con gli amici di sempre oppure un pranzo con familiari e parenti saranno, con buona probabilità, i desideri che i nati Vergine paleseranno in questa giornata che precede il weekend. Tale voglia di convivialità troverà grande appoggio tra le persone care del segno di Terra.

3° posto Capricorno: fissare delle regole. Il fugace bacio tra Plutone e la Luna sui loro gradi col Nodo Lunare sullo sfondo avrà buone chance di parlarci, nel corso del 20 ottobre, di un Capricorno propenso a fissare delle regole nel nido domestico, ad esempio dando un orario di rientro agli eredi che si apprestano a uscire per le prime volte da soli.

I mezzani

4° posto Bilancia: averci visto lungo. Giornata autunnale che parrà foriera di piccole ma gratificanti soddisfazioni nella cerchia relazionale per il segno della Bilancia, il quale sarà compiaciuto di aver avuto ragione sul conto di un'idea o una persona in tempi non sospetti.

5° posto Leone: cuore oltre l'ostacolo.

Nonostante gli impegni potrebbero accumularsi questo venerdì, i nati Leone farebbero meglio a non demordere cercando ugualmente di portarli a compimento nella loro totalità, in quanto gettare il cuore oltre l'ostacolo si rivelerebbe una mossa lungimirante.

6° posto Ariete: coi piedi per terra. L'osticità dei Luminari nelle ventiquattro ore in questione spingerà i nati Ariete a evitare di viaggiare con la fantasia preferendo assumere un atteggiamento più concreto e coi piedi ben centrati nel terreno.

7° posto Toro: coccolarsi. Venerdì ottobrino dove il segno del Toro si riscoprirà più vulnerabile del solito avvertendo, al contempo, la necessità di coccolarsi un po', magari ordinando quella pietanza che gli piace tanto al ristorante oppure cimentandosi nella preparazione della stessa.

8° posto Acquario: valutazioni. Tempo di probabili valutazioni lavorative per i liberi professionisti di casa Acquario questo venerdì, in quanto gli Acquario parranno vagliare le opportunità del momento provando a farle conciliare nel migliore dei modi con le necessità attuali della loro famiglia.

9° posto Sagittario: umore altalenante. A sembrare in viaggio nelle montagne russe sarà, con buona probabilità, il tono umorale dei nati Sagittario in questa giornata di ottobre, col segno di Fuoco che sarà chiamato a tenere a bada irruenza e impulsività nei momenti concitati.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: limitarsi a osservare. Le effemeridi di questo venerdì potrebbero suggerire ai nati Gemelli di mettere in stand by momentaneamente la loro solita routine, ove possibile, per limitarsi a osservare il mondo circostante al fine di scorgere quali abitudini andrebbero cambiate al più presto.

11° posto Cancro: approcci deleteri. In questo giorno di autunno il comportamento attuato dai nati Cancro avrà buone chance di essere equivocato dalle altre persone, in quanto il segno Cardinale parrà non riuscire a trovare la chiave consona in termini di approccio e comunicazione.

12° posto Pesci: sentirsi scavalcati. I nati Pesci questo venerdì rischieranno di dover fare i conti con la sgradevole sensazione di sentirsi scavalcati da qualcun altro, ad esempio da un collega che riceve una promozione prima di loro oppure da un compagno di classe che si prende tutti i meriti di un compito fatto insieme al segno Mutevole.