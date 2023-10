L'Oroscopo della giornata di lunedì 16 ottobre vedrà una forte creatività nei nativi Gemelli grazie a Mercurio favorevole, mentre Acquario sarà in grado di conquistare interessanti obiettivi. Scorpione sarà piuttosto solare nei confronti del partner, mentre Leone avrà tanti impegni da portare a termine. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di lunedì 16 ottobre.

Previsioni oroscopo lunedì 16 ottobre 2023 segno per segno

Ariete: la settimana inizierà abbastanza bene per voi nativi del segno. La Luna non vi darà fastidio per adesso e potrete concentrarvi maggiormente sulla vostra relazione di coppia.

Per quanto riguarda il lavoro dovrete buttare giù idee migliori per riuscire a raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale in calo all'inizio di questa nuova settimana. Il rapporto con il partner sarà messo in discussione dalla Luna in opposizione. Non sempre infatti potreste essere in grado di saper gestire la vostra relazione, sintomo che qualcosa tra voi non funziona. Anche in ambito lavorativo potreste sentirvi un po’ smarriti a causa di Marte negativo, che porterà un po’ di pigrizia. Voto - 6️⃣

Gemelli: Mercurio in trigono dal segno della Bilancia stimolerà la vostra creatività secondo l'oroscopo della giornata di lunedì. In ambito lavorativo sarà possibile mettere insieme interessanti obiettivi che vi daranno un forte senso di soddisfazione.

In ambito amoroso invece faticherete a farvi comprendere dal partner. Alcune discrepanze infatti potrebbero generare un malcontento che dovrete saper gestire. Voto - 7️⃣

Cancro: avrete l'occasione di godere di una splendida relazione di coppia grazie alla Luna in trigono. Vi sentirete in sintonia con il partner e anche voi single potreste trovare qualcosa di davvero interessante verso la fiamma che vi attrae particolarmente.

In ambito lavorativo Marte e Giove vi daranno una mano, ma attenzione a Mercurio in cattivo aspetto. Voto - 8️⃣

Leone: sarà una giornata impegnativa per voi nativi del segno. Sul fronte professionale avrete molte mansioni da svolgere e con Marte in quadratura potrebbe non essere tutto così semplice. Anche in amore potreste essere in difficoltà a causa della Luna.

Sarà necessaria una certa maturità e comprensione nei confronti del partner. Voto - 6️⃣

Vergine: configurazione astrale favorevole secondo l'oroscopo. Potrete contare su un cielo davvero equilibrato, utile per vivere momenti appaganti insieme alla vostra anima gemella, soprattutto voi nati nella seconda decade. In ambito lavorativo ci penseranno stelle come Marte e Giove a indicarvi la via più adatta per raggiungere il successo. Voto - 8️⃣

Bilancia: sarà un inizio di settimana tutto sommato discreto per voi nativi del segno. In amore il vostro rapporto con il partner sarà tranquillo, anche se non particolarmente affiatato, forse perché non vi siete presi abbastanza cura della persona che amate.

Nel lavoro ce la state mettendo tutta per raggiungere i vostri obiettivi e con il giusto impegno, riuscirete a fare dei passi in avanti. Voto - 7️⃣

Scorpione: un ottimo inizio di settimana per voi secondo l'oroscopo. Questo lunedì di ottobre la Luna sarà in buon aspetto e sarete in grado di godere di una relazione affiatata. In ambito professionale sarete abbastanza sicuri delle vostre scelte, impegnandovi al massimo per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Sagittario: sfera sentimentale poco entusiasmante per voi. Secondo l'oroscopo, Venere sarà ancora in quadratura dal segno della Vergine e non sarà semplice manifestare le vostre emozioni nei confronti del partner. In ambito lavorativo invece potrete contare su stelle come Mercurio per cercare di recuperare terreno, proponendo progetti migliori.

Voto - 6️⃣

Capricorno: periodo intenso sul fronte sentimentale secondo l'oroscopo. La Luna e Venere vi sorrideranno e vi permetteranno di godere di un rapporto davvero affiatato, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Nel lavoro Mercurio potrebbe causare qualche imprevisto, ciò nonostante avrete risorse a sufficienza da saper gestire bene la situazione. Voto - 7️⃣

Acquario: prenderete più seriamente i vostri progetti grazie a Mercurio in trigono dal segno della Bilancia. Marte e Giove saranno ancora negativi, ciò nonostante cercherete comunque di fare del vostro meglio. In amore la Luna sarà in quadratura. Non sempre sarete così affiatati nei confronti del partner. Nonostante tutto però, il vostro rapporto sarà ancora in crescita.

Voto - 7️⃣

Pesci: la Luna in trigono dal segno dello Scorpione vi aiuterà a rendere migliore il vostro rapporto con il partner. Con Venere in opposizione però, meglio non avere grandi pretese. Sul fronte professionale arriveranno idee e progetti più interessanti che dovrete essere in grado di saper sviluppare. Voto - 7️