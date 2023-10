L'oroscopo della giornata di martedì 31 ottobre vede un Cancro più grintoso sul fronte professionale, forte di un cielo davvero valido, mentre Leone sarà più aperto in amore. Scorpione sarà più audace non solo al lavoro, mentre Acquario dovrà rivedere alcuni suoi progetti.

Previsioni di martedì 31 ottobre 2023 segno per segno

Ariete: sarà un Halloween movimentato. La Luna in sestile alimenterà il vostro rapporto, portando momenti interessanti con la vostra anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro sarete ben organizzati sui vostri progetti, con la possibilità di raggiungere buoni risultati.

Voto - 8️⃣

Toro: sarà un martedì più che romantico. Godrete ancora del supporto di Venere, che vi permetterà di vivere un rapporto affiatato, in particolare se siete nati nella terza decade. In ambito lavorativo dovrete prestare più attenzione ai vostri progetti e cercare di poter ambire più in alto. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale che migliora, merito della Luna in congiunzione. Il rapporto con la persona che amate si rivelerà decisamente più aperto e comunicativo, nonostante Venere sia contraria. Per quanto riguarda il lavoro prendete con una certa serietà le vostre mansioni, ma al momento non potrete avere grandi ambizioni. Voto - 7️⃣

Cancro: periodo che vi vedrà pieni di grinta sul fronte professionale.

Con l'aiuto di stelle come Marte, Giove e Mercurio sarete pronti a tutto e con risorse a sufficienza da mettere a segno importanti successi. Per quanto riguarda i sentimenti Venere, in sestile dal segno della Vergine, alimenterà il vostro rapporto con una dose di sano romanticismo. Voto - 9️⃣

Leone: la Luna si troverà in una posizione migliore e vi aiuterà a vivere un rapporto più appagante.

Sul fronte professionale il vostro modo di fare potrebbe non essere dei migliori. Potrebbe essere necessario ottimizzare le vostre risorse, lasciando stare alcuni progetti purtroppo fallimentari. Voto - 7️⃣

Vergine: sfera sentimentale traballante a causa della Luna in quadratura. Venere in congiunzione vi permetterà di essere romantici, ma dovrete anche essere più responsabili nei confronti del partner.

In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti e con questo cielo le soddisfazioni non mancheranno. Voto - 8️⃣

Bilancia: periodo piacevole sul fronte sentimentale. Il rapporto con l'anima gemella sarà regolato dalla Luna in trigono dal segno amico dei Gemelli, che accenderà il legame con il partner. Sul fronte professionale potreste non essere così attivi, anche se riuscirete a portare a termine il minimo indispensabile. Voto - 7️⃣

Scorpione: la Luna non sarà più in cattivo aspetto a partire da questa giornata, lasciando spazio a Venere in sestile. Riuscirete a godervi al meglio la vostra vita sentimentale e avrete modo di sentirvi più vicini alla persona che amate. Sul fronte professionale sarete davvero produttivi grazie a questo cielo.

Con il giusto impegno potrete ambire molto in alto. Voto - 8️⃣

Sagittario: configurazione astrale difficile dal punto di vista sentimentale. Luna e Venere saranno in cattivo aspetto, e vi metteranno in difficoltà con l'anima gemella. Nascondere qualcosa alla persona che amate non farà bene al vostro rapporto. In ambito lavorativo vi darete da fare, con risultati tutto sommato soddisfacenti. Voto - 6️⃣

Capricorno: Marte e Mercurio in sestile dal segno dello Scorpione vi aiuteranno a centrare importanti obiettivi sul fronte professionale, soprattutto se siete nati nella seconda decade. In amore vi sentirete davvero bene insieme alla vostra dolce metà grazie a Venere. Anche voi single sarete più aperti ai sentimenti, con quella voglia di trovare la persona più giusta per voi.

Voto - 8️⃣

Acquario: la posizione sfavorevole di Marte e Mercurio vi spingerà a rivedere alcuni progetti professionali in corso, nel tentativo di raddrizzare le cose finché siete in tempo. In amore la Luna in trigono vi aiuterà a vivere un rapporto più affiatato. I consigli del partner si riveleranno preziosi. Voto - 7️⃣

Pesci: sarà un martedì complicato per la vostra relazione sentimentale. Luna e Venere saranno in cattivo aspetto. Faticherete a trovare la giusta intesa con la vostra fiamma. Nel lavoro invece avrete le idee chiare su come gestire i vostri progetti, raggiungendo risultati meritevoli. Voto - 6️