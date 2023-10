L'oroscopo della giornata di venerdì 20 ottobre prevede un Capricorno più allegro e mattacchione grazie a questa Luna in congiunzione, mentre per i nativi Vergine ci sarà maggiore affinità con il partner. Ariete non sarà sempre di buon umore, mentre Gemelli avrà bisogno di ricostruire il proprio legame con il partner. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 20 ottobre.

Previsioni oroscopo venerdì 20 ottobre 2023 segno per segno

Ariete: configurazione astrale sottotono in questa giornata di venerdì. Vi avvicinerete verso un fine settimana complicato a causa della Luna in quadratura.

Questo cielo non vi darà molte alternative, e non potrete avere grandi aspettative dal vostro rapporto. In ambito lavorativo sarete presi dai vostri progetti, ciò nonostante sarà necessario non essere troppo avventati. Voto - 6️⃣

Toro: anticipo di fine settimana ottimo per voi nativi del segno. Il rapporto tra voi e il partner sarà regolato dalla Luna e da Venere in buon aspetto, che vi metteranno nelle condizioni migliori per vivere momenti davvero romantici. In ambito lavorativo un po' d'ansia da prestazione è normale se avrete a che fare con progetti inediti. In ogni caso, se avete fatto tutto bene, non avrete di cui preoccuparvi. Voto - 8️⃣

Gemelli: avrete bisogno di ricostruire il vostro legame con il partner.

L'oroscopo della giornata di venerdì non vi darà molte possibilità per vivere un rapporto affiatato, ciò nonostante avrete tutte le intenzioni per cercare di ricucire questo legame lacerato. In ambito lavorativo sarà un periodo produttivo, ma breve. Raccoglierete buoni successi, ma dovrete anche pianificare il vostro prossimo futuro.

Voto - 6️⃣

Cancro: sfera sentimentale difficile secondo l'oroscopo della giornata di venerdì. Con la Luna in opposizione e Venere in quadratura non sarà facile trasmettere il vostro amore nei confronti del partner. Sul fronte professionale invece potrete contare su Marte e Giove favorevoli per gestire in modo efficace i vostri progetti, ma attenzione a Mercurio in quadratura.

Voto - 6️⃣

Leone: cercherete di pianificare le prossime mosse per alcuni progetti importanti che avete iniziato. Ci terrete molto a fare un buon lavoro, evitando ogni possibile errore o imprevisto. In amore questo cielo porterà serenità all'interno del vostro rapporto. Voi single avrete gli occhi puntati su una persona a cui tenete tanto. Conquistarla però non sarà semplice. Voto - 7️⃣

Vergine: sarà un periodo davvero piacevole sul fronte sentimentale secondo l'oroscopo. Ci sarà maggiore affinità con la persona che amate, ma anche voi single vi sentirete più vicini alla vostra fiamma. Sul fronte professionale sarete pieni di energie e pronti a mettervi in gioco, con la voglia di rendere i vostri progetti davvero proficui.

Voto - 8️⃣

Bilancia: sfera sentimentale in calo in questo periodo secondo l'oroscopo. La Luna in quadratura potrebbe rendere la comunicazione con il partner difficile, anche a causa di alcune questioni che non riuscirete a risolvere. In ambito lavorativo Mercurio in congiunzione porterà idee interessanti, utili per raggiungere risultati più ambiziosi. Voto - 7️⃣

Scorpione: la Luna e Venere saranno ben allineanti in questa giornata di venerdì. Sul fronte sentimentale il vostro rapporto prenderà la giusta direzione, aiutandovi a godere di un rapporto più forte e affiatato. Nel lavoro le vostre finanze sono in crescita, e potrebbe essere un buon momento per azzardare nuovi progetti. Voto - 8️⃣

Sagittario: previsioni astrali positive sul fronte professionale.

Godrete del favore di Mercurio in sestile dal segno della Bilancia. Sarete in grado di pianificare ottimi progetti, ma dovrete anche saperli mettere in pratica ed evitare eventuali imprevisti. Sul fronte amoroso il vostro rapporto non sarà particolarmente affiatato al momento. Anche voi single farete fatica a trovare la giusta intesa con amici e familiari. Voto - 7️⃣

Capricorno: con la Luna e Venere in buon aspetto sarete più allegri e mattacchioni nei confronti delle persone che amate. Questo vostro atteggiamento particolarmente attivo vi permetterà di vivere una relazione migliore, soprattutto per voi nati nella prima decade. In ambito lavorativo vi prenderete più cura dei vostri progetti, cercando di raggiungere importanti obiettivi.

Voto - 8️⃣

Acquario: Mercurio in trigono dal segno della Bilancia vi aiuterà a gestire in modo più efficace le vostre mansioni. Attenzione però a Marte in quadratura che potrebbe rendervi un po' pigri. Sul fronte amoroso avrete più a cura il rapporto con la persona che amate, nel tentativo di costruire un rapporto ottimale. Voto - 8️⃣

Pesci: periodo altalenante in amore a causa di questo cielo nuvoloso. La Luna sarà dalla vostra parte in questa giornata, ma con Venere in opposizione avrete ancora molto su cui lavorare per un rapporto migliore. Per quanto riguarda il lavoro avrete tutti i mezzi necessari per cercare di raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 6️⃣