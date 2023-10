L'oroscopo della fortuna della settimana che va dal 9 al 15 ottobre 2023 vedrà come segni particolarmente fortunati il Bilancia, in prima posizione, il Pesci e il Vergine. Di tutt'altro avviso potrebbero essere la maggior parte dei segni di fuoco, e anche il Gemelli.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo segno per segno per la fortuna.

L'oroscopo della fortuna per tutti i segni della settimana: affari ottimi per Cancro

1° Bilancia: ci saranno delle occasioni di lavoro che potrebbero favorire un salto di qualità non indifferente, che anzi, potrebbe portarvi dei guadagni molto più remunerativi.

Secondo quanto riporta l'oroscopo, sarete sopraffatti da sentimenti di soddisfazione non solo da parte vostra, ma anche dei colleghi che vi circondano e che vi danno una mano quotidianamente. Le energie di Marte saranno al di sopra delle aspettative, soprattutto nel fine settimana.

2° Pesci: arriveranno delle occasioni di lavoro molto fortunate che vi potrebbero far fare un giro di vite molto interessante nella vostra quotidianità, secondo l'oroscopo. Potreste avere delle sorprese che non vi sareste mai aspettati in questo momento particolare, mentre avrete una determinazione nuova in grado di darvi la carica necessaria per tutti gli impegni a cui dovrete adempiere. Avrete anche del tempo per un passatempo, soprattutto nel fine settimana.

3° Vergine: avrete voglia di mettervi in gioco e di fare qualche salto di qualità con il solo ausilio delle vostre energie. La creatività ora sarà più alta che mai, per cui sfruttarla al momento potrebbe darvi dei vantaggi non solo adesso, ma anche in futuro. Secondo quanto riporta l'oroscopo della settimana, sarete in grado di ravvivare delle giornate che altrimenti potrebbero essere estremamente noiose per la vostra squadra di lavoro.

Un ottimo weekend di riposo vi attende.

4° Cancro: sarà un bel periodo per gli affari, per i successi della vostra carriera e anche per ridare alle vostre energie quella vitalità che è mancata parecchio recentemente. Con i colleghi l'atmosfera potrebbe essere più che positiva, perché non solo avrete degli obiettivi in comune, ma questi saranno piuttosto ambiziosi.

Avrete qualche nota in più di stress nel fine settimana, ma niente che possa essere in grado di fermarvi.

Le previsioni astrologiche settimanali: Acquario tenace

5° Capricorno: arriveranno delle novità sul lavoro che potrebbero incrementare le possibilità di conferire alla vostra carriera un aspetto molto più appetibile, favorendo anche le occasioni di dimostrare la vostra professionalità. Con i colleghi ci saranno delle piccole riappacificazioni che potrebbero valere molto di più se si considerano i progetti che sono in corso. I guadagni vi permetteranno di sentirvi al sicuro da eventuali spese in più.

6° Scorpione: avrete una fortuna supportata da una energia davvero esponenziale, che vi darà una carica nuova in grado di superare quelle sfide che si presenteranno in settimana.

Le giornate migliori si riscontreranno nel mezzo di questo periodo, favorendo anche una interazione con la squadra che potrebbe anche far nascere una amicizia davvero molto solida. Sarete in grado di spostare montagne con questa forza di volontà.

7° Ariete: avrete del tempo per recuperare tutte le energie che avete perduto nel corso delle giornate precedenti, e nella seconda metà della settimana sarete pronti per ripartire sul luogo di lavoro con una carica sempre in salita. Secondo quanto riporta l'oroscopo della settimana dal 9 al 15 ottobre, potreste fare qualche piccolo affare che vi porterà un po' di denaro utile per lo shopping. Vi sentirete piuttosto grati per qualche piccolo ausilio non da poco.

8° Acquario: avrete un po' di stress in corpo, ma sarete ancora in grado di fare degli affari buoni e che potrebbero essere un incentivo anche a farne di nuovi. Secondo quanto riporta l'oroscopo, la comunicazione non sarà eccellente, ma potrebbe bastare per trasmettere le vostre idee nel modo più chiaro possibile, affinché la collaborazione avvenga comunque. Nel weekend le novità potrebbero darvi un po' di tregua e anche voglia di fare qualcosa di diverso dal solito.

Toro stressato

9° Toro: fate attenzione a Marte, perché potrebbe portarvi nervosismo e stress nel corso della settimana. Gli affari potrebbero subire una battuta d'arresto che sarà abbastanza difficile 'riavviare', anche se non impossibile in questo periodo.

Secondo quanto riporta l'oroscopo avrete qualche spesa in più e un po' di soldi in meno, ma alla fine riuscirete comunque a rimanere concentrati per il lavoro nel fine settimana.

10° Leone: purtroppo l'ambito professionale presenterà situazioni piuttosto sfavorevoli, e di tanto in tanto potreste sentirvi schiacciati dal peso di qualche responsabilità lavorativa di troppo. Argomentare le vostre idee ora sarà utile per darvi una definizione più nitida di ciò che vorreste fare, ma al momento la squadra potrebbe non essere affatto collaborativa con voi. La spossatezza potrebbe accompagnarvi per tutto il weekend.

11° Gemelli: avrete degli ostacoli sul lavoro che non saranno da poco, e mantenere il sangue freddo in queste circostanze sarà molto utile per le questioni progettuali in corso.

Secondo l'oroscopo manterrete un certo rigore che però con il tempo potrebbe portare ad assumere un atteggiamento intransigente con i colleghi. Potreste avere bisogno di fare qualche piccolo sacrificio per delle spese domestiche o comunque inderogabili.

12° Sagittario: questo non sarà il momento adatto per fare un passo troppo lungo con il denaro, anzi, dovreste cercare di essere estremamente parsimoniosi e non pensare alla fortuna come qualcosa che possa arrivare all'improvviso. Stringere i denti e attendere un momento in cui la creatività riemergerà sarà difficile, però non dimenticate che questo potrebbe essere un momento per recuperare le energie e utilizzarle al meglio in seguito.