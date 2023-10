L'oroscopo della settimana dal 30 ottobre al 5 novembre 2023 relativamente al settore della fortuna vede il segno dei Gemelli alle prese con ottimi affari, ma le cose andranno bene anche per lo Scorpione che sarà piuttosto creativo.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco relativamente alla fortuna, con la classifica settimanale.

L'oroscopo della fortuna, segno per segno: Ariete comunicativo

1° Gemelli: ottimi affari. Finalmente avrete a che fare con una settimana molto prolifica sul piano economico. Grazie alla vostra collaborazione nella squadra di lavoro anche i progetti più ostici saranno illuminati dalla fortuna di Giove.

L'ottimismo vi darà anche delle idee piuttosto creative, soprattutto nel fine settimana.

2° Scorpione: una bella energia sarà esattamente ciò che ci vorrà per conferire alla vostra professionalità non solo la spinta di cui avrà bisogno ma anche un innalzamento della vostra autostima. Secondo quanto riportato dall'oroscopo, avrete a disposizione una serie di idee creative che vi daranno dei guadagni eccezionali.

3°Ariete: l'ambito professionale ora potrebbe conoscere una fortissima spinta propulsiva. Dovrete la vostra carriera a questa settimana di sviluppo sia personale che professionale. Porterete sul lavoro tutta la vostra abilità anche dal punto di vista comunicativo. Darvi da fare per voi sarà un piacere anche nel fine settimana.

4° Acquario: non prendetevi una pausa proprio adesso, perché la fortuna ora più che mai potrebbe giocare un ruolo fondamentale per la vostra carriera. L'esperienza vi porterà ad essere molto richiesti e a trovare lavoro nel caso siate in cerca già da molto tempo. Le questioni pecuniarie saranno al centro della vostra attenzione.

Cancro eccezionale

5° Cancro: giocare bene sul lavoro potrebbe farvi vincere una sfida particolarmente difficile, che vi ha tenuto a lungo sotto scacco. Sarete felici di collaborare con una squadra che finalmente riuscirà a lavorare in modo sano e senza gelosia nascosta. La settimana potrebbe essere davvero eccezionale anche per qualche investimento che finalmente giungerà a una conclusione.

6° Pesci: le questioni di natura economica ora non saranno un problema, per cui dovreste mettere al centro qualcosa che vi aiuti sul piano dell'autostima. Nella vostra squadra di lavoro ritroverete la voglia di interagire e di sviluppare anche delle idee molto originali per rendere la carriera sempre migliore.

7° Leone: il vostro atteggiamento sarà meno intransigente del solito in questa settimana. Sul lavoro perderete qualche energia in più, ma la soddisfazione potrebbe accompagnarvi per gran parte delle giornate. La fortuna ora non sarà né positiva né negativa, andrà bene come dovrebbe in determinate circostanze. Fra i colleghi la rigenerazione regnerà qualche piccola diatriba.

8° Toro: bilanciare qualche conto che sarà fuori dalle vostre aspettative sarà un compito abbastanza difficile, ma alla fine sarete voi quelli che riusciranno ad avere la meglio su determinate sfide in corso.

Sarete soddisfatti dei guadagni, ma prestare attenzione al vostro denaro ora più che mai potrebbe rendersi necessario per il futuro.

Affari al rallentatore per Bilancia

9° Bilancia: secondo quanto riportato dall'oroscopo della settimana, gli affari procederanno a rilento. Soltanto qualche affare di poco conto sarà risolto prima del previsto. Per il resto, la fortuna non sarà molto concessiva con il vostro segno. Riequilibrare il lavoro con il tempo libero sarà un'attività doverosa nei vostri confronti.

10° Vergine: avere più cura del denaro ora potrebbe essere utile. Sul lavoro perderete spesso la concentrazione e anche i dissidi con i colleghi potrebbero essere una fonte di disagio. Al contrario, lavorare in solitaria potrebbe essere molto prolifico per avanzare nella carriera.

Fate però attenzione agli ostacoli che si frappongono fra voi e i vostri obiettivi.

11° Sagittario: scoprirete qualche piccola nota deludente che potrebbe farvi perdere l'entusiasmo nel perseguimento dei vostri obiettivi. La fortuna potrebbe essere avversa al vostro segno zodiacale, quindi anche sul piano creativo sarà possibile un crollo. Affidarvi a qualche piccolo aiuto sarà necessario per poter prendere in mano un ritmo lavorativo diverso.

12° Capricorno: farete delle pause molto prolungate e rilassanti. Purtroppo invece dovrete darvi una frenata con lo shopping, dal momento che avrete delle spese in rialzo che interesseranno un po' tutti gli ambiti quotidiani. Complessivamente avrete poche energie a disposizione per fare altro all'infuori del lavoro.