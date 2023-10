L'oroscopo dell'amore della settimana dal 30 ottobre al 5 novembre 2023 vedrà come protagonisti i segni di acqua e in ribasso i segni di terra. Per il segno della Bilancia invece ci sarà qualche rivoluzione importante per i sentimenti.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per l'amore della settimana.

L'oroscopo dell'amore settimanale: Pesci alle prime posizioni

1° Cancro : l'ambito di coppia ora troverà pieno sviluppo nella sua dimensione più romantica e al tempo stesso responsabile. La tenerezza e la passione saranno due punti cardine su cui ruoterà la tua intesa con il partner.

Secondo quanto riportato dall'oroscopo della settimana anche in famiglia avrete una bella atmosfera.

2° Scorpione : l'energia passionale che vi farà vivere una settimana all'insegna del romanticismo potrebbe dare i suoi frutti nella vostra storia d'amore. Secondo quanto riportato dall'oroscopo, le novità che riguardano la vostra vita insieme al partner potrebbero essere per voi fonte di immensa gioia. Per i single gli incontri saranno più che promettenti.

3° Pesci : in amore non avrete rivali. Ci saranno per voi una marea di sorprese che il partner potrebbe farvi. Qualcuna di esse potrebbe decretare un miglioramento della vostra vita insieme, altri dei cambiamenti che richiedono responsabilità.

La fiducia che riponete nella persona amata si rifletterà anche in famiglia, mentre raggiungete un'ottima comunicazione con i figli.

4° Gemelli : romantici. Finalmente aprirete il cuore alle persone che vi amano, in particolare alla famiglia. Il supporto però molto più solido arriverà dal partner oppure da una amicizia speciale.

Per chi è single, ci saranno ottime notizie sul piano sentimentale. Se, invece, siete alla ricerca di avventure le occasioni potrebbero scendere un po'.

5° Bilancia : rivoluzioni in amore. Sarà il momento giusto per i sentimenti di tornare a una nuova vita, di rigenerarsi e di vivere sotto una prospettiva completamente diversa.

Per molti di voi si tradurrà in un incontro che avrà desiderio di maturare e di avere anche delle belle sorprese nel corso a settimana, secondo quanto riportato dall'oroscopo.

6° Vergine : lasciarsi andare un po' all'amore non sarà affatto una cosa negativa. Anzi, potresti essere più espansivi non solo con la persona amata, ma anche con le amicizie. Gli stimoli per fare nuove conoscenze deriveranno dalla fortuna. Siate socievoli anche in famiglia, ce ne sarà bisogno soprattutto nella seconda metà della settimana.

7° Leone : finalmente la tranquillità farà parte del contesto domestico per il vostro segno zodiacale. Secondo quanto riportato dall'oroscopo, la settimana prometterà delle riconciliazioni, delle sensazioni positive, ma anche qualche amicizia che potrebbe giungere a conclusione.

8° Ariete : l'ambito passionale ora potrebbe affievolirsi, soprattutto se recentemente le relazioni amorose sono state alquanto burrascose. Secondo l'oroscopo le conoscenze potrebbero ridursi anche se riuscire ad incontrare qualcuno di piacevole. presenta pochi stimoli interessanti in famiglia.

9° Acquario : la ricerca dell'amore non darà molti frutti alle persone single di questo segno zodiacale. Entrare in conflitto con qualcuno della vostra conoscenza sarà una possibilità sempre più concreta. Fare qualche strappo alla regola in solitaria potrebbe essere utile alla tua mente. Non sempre il partner sarà di aiuto in determinate circostanze.

10° Sagittario : scoprirete qualche situazione deludente che vi potrebbe arrecare molta tristezza.

Secondo quanto riportato dall'oroscopo della settimana, ora più che mai assumere un comportamento molto razionale, che non lascerà moltissimo spazio alle emozioni.

11° Toro : ora avrete la possibilità di riflettere su alcune decisioni da prendere di stampo amoroso, secondo quanto riportato dall'oroscopo. Dovreste prendervi dei momenti tutti vostri ed essere meno propensi a preoccuparvi troppo degli altri.

12° Capricorno : farete delle esperienze in solitaria che spesso e volentieri vi faranno apprezzare la vostra condizione di single. Il consiglio sarà quello di vivere pienamente anche la famiglia, dal momento che in questo periodo state lasciando un po' andare le persone care senza il vostro ausilio. Secondo quanto riportato dall'oroscopo, acquisterete fiducia in voi stessi.