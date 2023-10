La congiunzione tra Venere e Lilith in Vergine sarà attiva da giovedì 2 a mercoledì 8 novembre e ci parlerà di desiderio, di prendere le faccende di petto nella sfera relazionale, di grande operosità nelle questioni pratiche ma anche di spirito spiccatamente analitico al lavoro. Congiunzione astrale che risulterà benevola per Capricorno e Scorpione, mentre sarà maggiormente sfidante per Pesci e Gemelli.

Sul podio

1° posto Scorpione: imperturbabili. Se i nati Scorpione fossero un mezzo di trasporto durante la congiunzione Lilith-Venere in undicesima casa sarebbero senza dubbio un carrarmato, in quanto la loro imperturbabilità sarà ammirevole e risulterà più accentuata nel rapporto genitore/figlio.

2° posto Capricorno: stacanovisti. Rimboccarsi le maniche, sudare le cosiddette sette camicie ed essere anche propensi ad alzare la mano quando ci saranno straordinari da fare potrebbero essere modi di fare che attueranno i nati Capricorno col flirt fugace tra la Bianca Signora e la Luna Nera.

3° posto Toro: aut aut. La propensione all'ultimatum nella sfera amorosa per i nati Toro parrà essere forte, ma tali aut aut non saranno figli di impetuosità od orgoglio bensì di situazione asfissianti che il segno Fisso farà bene a cercare di troncare prima possibile.

I mezzani

4° posto Cancro: richieste di aumento. La congiunzione Venere-Lilith in Vergine avrà buone chance di indurre i nati Cancro a battere cassa nell'azienda in cui operano, chiedendo a un capo di ritoccare al rialzo il loro stipendio dopo aver dato prova negli ultimi mesi di grande affidabilità.

5° posto Vergine: equilibrio tra lavoro e amore. A balzare in primo piano dal 2 all'8 novembre per i nati Vergine sarà, con buona probabilità, la necessità di trovare un doveroso equilibrio tra sfera professionale e amorosa, difatti perseguendo una routine di disequilibrio in tal senso le faccende di cuore ne risentirebbero.

6° posto Leone: prenderne atto. Un'annosa questione legata alle finanze di casa Leone, ad esempio acquisti necessari che al momento non è possibile fare oppure recenti spese ingenti che hanno gravato sul bilancio, spingerà i nativi a non crucciarsi più di tanto e prenderne semplicemente atto.

7° posto Bilancia: propensione al sacrificio.

Il bacio tra Lilith e Venere per il segno della Bilancia potrebbe significare mettere sul piatto una maggiore propensione al sacrificio nella sfera amicale, coi nativi che non sbufferanno più quando ci sarà da aiutare per un trasloco o accompagnare quell'amica all'aeroporto.

8° posto Ariete: ottimizzare il tempo libero. Accorgendosi che il tempo libero a disposizione sarà probabilmente poco dal 2 all'8 novembre, i nati Ariete preferiranno non perdersi d'animo cercando di incastrare quelle poche ore libere per fare ciò che li faccia staccare un po' anche mentalmente.

9° posto Acquario: effetto struzzo. Il doppio transito in questione non sarà, con ogni probabilità, particolarmente scorrevole per i nati Acquario, i quali rischieranno di mettere la testa sotto la sabbia per evitare di dover affrontare questioni relazionali destabilizzanti.

Così facendo, però, considerando le energie astrali del momento il rischio sarà di sortire l'effetto opposto in dose rincarata.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: disparità sentimentale. L'alea che correranno i nati Sagittario con la congiunzione Venere-Lilith in Vergine avrà buone chance di essere rappresentata dall'inclinazione a far valere più i loro bisogni che quelli del partner, creando un scomoda disparità sentimentale che darà adito a reiterati musi lunghi.

11° posto Gemelli: affrontare la realtà. Se un progetto o una storia d'amore non hanno più nulla da dare ai nati Gemelli, questo transito potrebbe aiutare gli stessi a dare un colpo di spugna crudo ma necessario per archiviare una pratica esistenziale tossica.

12° posto Pesci: solitari. Il tallone d'Achille dei nati Pesci con questo ostico binomio sarà probabilmente la loro voglia di chiudere tutti, partner in primis, fuori dal loro mondo così da starsene in totale solitudine per provare a dribblare le avversità della vita.