Si avvicina a grandi passi l'ultimo weekend del mese di ottobre, intanto approfondiamo le previsioni e l'oroscopo di venerdì 27 ottobre 2023 con quelle che sono le indicazioni dell'Ariete ai Pesci sia dal punto di vista sentimentale che professionale. In particolare per il Leone sono possibili dei miglioramenti professionali.

Le previsioni astrologiche giornaliere

Ariete: in amore con la Luna nel segno attenzione non creare possibili incidenti, comunque attorno a voi le cose stanno migliorando. Nel lavoro nuovi progetti in ballo che vi daranno la possibilità di mettersi in gioco.

Toro: per i sentimenti se un rapporto è rimasto bloccato è meglio chiarire come stanno le cose, ci sarà qualcosa di più da fare. Nel lavoro valutate bene quello che è superfluo e superate le difficoltà in arrivo.

Gemelli: a livello sentimentale è un periodo non esaltante per le relazioni, le coppie più forti sanno comunque resistere. Nel lavoro non è questo il momento migliore per fare scelte azzardate, ci sono comunque grandi potenzialità per voi.

Cancro: in amore non dovete prendere tutto di petto, provate a superare dalle polemiche nate in settimana. A livello lavorativo ci sarà la necessità di prendere una posizione e di portare avanti le vostre idee.

Leone: a livello sentimentale - con diversi pianeti in aspetto critico - potranno nascere dei problemi e incomprensioni, anche le coppie più forti potranno avere difficoltà.

Nel lavoro per chi inizia ora una nuova collaborazione sono in arrivo dei tempi migliori.

Vergine: per i sentimenti le stelle al momento vi aiutano a superare i momenti difficili. Nel lavoro non si esclude che ci saranno delle scelte particolari da fare.

Bilancia: in amore Luna in opposizione che potrebbe portare a un momento di stanchezza, cercate di evitare conflitti.

Nel lavoro fase di agitazione, ma non mancano stimoli.

Scorpione: in amore qualche disagio è possibile, visto che qualcuno è contro di voi. Andranno riviste alcune questioni. Nel lavoro portate avanti i progetti a cui tenevate, non si esclude un cambiamento.

Sagittario: a livello amoroso fase di revisione, meglio non esagerare con gli scontri.

Nel lavoro ci saranno dei ritardi, non si esclude anche la possibilità di dover ripartire daccapo in un progetto.

Capricorno: a livello sentimentale è una giornata che porta a delle lontananze, alcune ansie saranno il vostro punto debole. Nel lavoro le nuove idee non sono del sottovalutare, mettetevi in gioco e fate di più.

Acquario: nei sentimenti volete vivere delle nuove emozioni, alcune questioni però sono da rivedere. Nel lavoro Giove dissonante porta a delle situazioni di carattere economico da gestire con attenzione.

Pesci: in amore, con Venere in opposizione, una storia potrebbe essere messa a rischio. Vi sentite inoltre piuttosto stanchi. Nel lavoro è meglio stare a osservare come vanno le cose prima di agire.