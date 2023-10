Gli stivali Texani di Federica Panicucci e la minigonna di Lily-Rose Depp dettano le tendenze Moda dell'autunno 2023, due proposte diverse e ugualmente accattivanti che si prestano a diverse occasioni, scopriamo insieme tutte le tendenze della stagione autunnale.

Tendenze outfit

Gli stivali Texani sfoggiati dalla showgirl presentano un tacco medio, la punta affusolata e le cuciture a contrasto. Spesso indossati nelle ultime passerelle di moda da celebrità e personaggi noti al mondo della moda, presentano un design minimal e colori neutri. La Panicucci in particolare ha optato per un modello in pelle scamosciata di tonalità beige con gambale alto e tacco medio.

La conduttrice li ha abbinati a una maxi t-shirt e a dei leggings neri.

Alcuni dettagli da scoprire

Vari sono gli accoppiamenti possibili: gli stivali Texani possono essere sfoggiati con una gonna longuette o un abito in maglia, inoltre sono perfetti con una minigonna in denim con lo spacco centrale. Si può anche optare per dei pantaloni skinny, un pullover e un maxi blazer o abbinarli ad una maxi bag a tracolla.

La Panicucci ha lasciato la chioma sciolta e creato uno styling liscio aggiungendo la riga laterale, ma ciascuno può scegliere la nuance che meglio si associa alla propria carnagione e personalità.

Altre proposte imperdibili

Fotografata mercoledì 4 ottobre nelle vie di Los Angeles insieme con la fidanzata Danielle Balbuena, l'attrice e modella Lily-Rose Depp ha invece indossato una minigonna realizzata con le meravigliose sfumature del tramonto la cui nuance fucsia tende a sfumare verso il rosso fragola.

Il capo in questione è cortissimo e ne avvolge alla perfezione i fianchi. La modella ha optato anche per una t-shirt con stampa, altra tendenza della stagione, con scollo rotondo e maniche lunghe. L'attrice vi ha abbinato inoltre una borsa a spalla di colore caramello rifinita sui manici da una doppia fila di borchie e un paio di slingback pitonate.

La minigonna in definitiva non potrà mancare nel guardaroba femminile dei mesi autunnali 2023. Ne esistono a vita alta, bassa, in denim o con cinture molto vistose e possono essere arricchite di strass, rivestite da finish metallizzati o tonalità vivaci. Un berretto da baseball, una nail art nera, uno zainetto in pelle e l'outfit è terminato creando uno stile che può abbinarsi a tutti i tipi di esigenze al servizio delle donne più attente al proprio outfit.