L'oroscopo della giornata di venerdì 13 ottobre prevede una Luna calante arrivare nel segno della Bilancia, che dimostrerà buoni sentimenti verso il partner, mentre Leone sarà più comprensivo verso la persona che ama. Ariete potrebbe mostrarsi un po’ chiuso o timido, mentre Sagittario non dovrà agire in modo superficiale. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 13 ottobre.

Previsioni oroscopo venerdì 13 ottobre 2023 segno per segno

Ariete: questa Luna in Bilancia potrebbe mettervi in ulteriore difficoltà sul fronte amoroso.

Single oppure no, potreste mostrare un atteggiamento più timido e riservato, che potrebbe allontanarvi dalla persona che amate. Nel lavoro Marte in opposizione vi rende poco attivi, e i risultati soltanto mediocri che state ottenendo potrebbero demoralizzarvi un po’. Voto - 6️⃣

Toro: sfera sentimentale soddisfacente in questo periodo grazie a Venere in trigono. Imbastirete progetti per il futuro insieme alla persona che amate, cercando di costruire un rapporto che possa durare davvero a lungo. In ambito lavorativo vi sentirete abbastanza motivati grazie a Mercurio e Giove, pronti a rendere proficua questa giornata. Voto - 7️⃣

Gemelli: giornata di giovedì che vi vedrà più solari grazie alla Luna in trigono dal segno amico della Bilancia.

Ciò nonostante, con Venere in quadratura dal segno della Vergine, non dovrete ignorare i problemi che stanno arrivando tra voi e il partner. In ambito lavorativo prendete i vostri progetti con la dovuta calma, senza prendere decisioni azzardate. Voto - 7️⃣

Cancro: la Luna in Bilancia potrebbe rendere questo venerdì meno animato dal punto di vista sentimentale.

Anche se Venere sarà favorevole, sarà importante non mancare di rispetto alla persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro avrete buone idee per i vostri progetti, ma queste non dovranno ostacolare il percorso dei vostri colleghi. Voto - 7️⃣

Leone: vi sentirete in ottima sintonia con il partner grazie alla Luna in sestile.

L'oroscopo della giornata di venerdì sarà più che soddisfacente sul fronte amoroso, anche per voi cuori solitari, soprattutto se avete già qualcuno nel vostro cuore. Nel lavoro prenderete i vostri progetti seriamente, ma per i buoni risultati dovrete attendere ancora un po’. Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale positiva in questa giornata di venerdì, nonostante la Luna non sia più dei vostri. Ci penserà infatti il pianeta Venere a regalarvi piacevoli emozioni, soprattutto se siete nati nella prima decade. Nel lavoro potrete contare su Mercurio in buon aspetto per mettere insieme buone idee da applicare ai vostri progetti. Voto - 8️⃣

Bilancia: configurazione astrale gradevole in questa giornata grazie alla Luna in congiunzione.

Dimostrerete maggior affetto nei confronti del partner, senza trascurare eventuali problemi di coppia che cercherete di risolvere. In ambito lavorativo Marte porterà buone energie, che saprete investire sapientemente sui vostri progetti. Voto - 8️⃣

Scorpione: previsioni astrali positive in ambito amoroso. Venere vi sorriderà dal segno della Vergine, e vi permetterà di costruire lentamente un'intesa di coppia davvero ottima. Nel lavoro sarete più razionali in quel che fate, cercando di massimizzare i vostri profitti, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Sagittario: la Luna in sestile dal segno della Bilancia renderà questa giornata meno amara dal punto di vista sentimentale. Single oppure no, troverete un'intesa migliore con la persona che amate, ma attenzione a non superare certi limiti.

Nel lavoro Marte vi permetterà di fare progressi, ma sulla qualità dei progetti potete fare di meglio. Cercate dunque di non agire in modo superficiale. Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale in calo secondo l'oroscopo della giornata di venerdì. Anche se Venere sarà favorevole, Luna in quadratura potrebbe mettervi sotto pressione. Attenzione a quello che potreste dire o fare nei confronti del partner. In ambito lavorativo alcune potrebbero rivelarsi davvero interessanti se gestite nel modo corretto. Voto - 7️⃣

Acquario: periodo migliore sul fronte sentimentale grazie alla Luna in trigono. Sarete più sereni e ottimisti, con la voglia di rendere più interessante la vostra vita amorosa e sociale.

Per quanto riguarda il lavoro alcune idee andranno avanti grazie a Marte, ciò nonostante sarà necessario non essere precipitosi. Voto - 8️⃣

Pesci: la Luna smetterà di darvi fastidio secondo l'oroscopo, ma con Venere in opposizione non potrete avere di certo grandi pretese in amore, soprattutto se trascurerete il vostro rapporto. In ambito lavorativo Giove e Saturno vi daranno una mano. Dovrete essere attenti a quel che fate, e non commettere gravi errori. Voto - 6️⃣