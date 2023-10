Si avvicina la metà della seconda settimana di ottobre e per tutti i segni zodiacali sono in arrivo le previsioni astrologiche. L'oroscopo dell'11 ottobre 2023 è pronto a illustrare le novità e i cambiamenti che arriveranno in amore e nel lavoro dell'Ariete ai Pesci. In particolare per la Bilancia è un momento interessante nelle relazioni sentimentali.

La prima sestina

Ariete: in amore potrebbe esserci un ripensamento in questa giornata, i cuori solitari che sono impegnati da adesso dovranno fare maggiore attenzione. Nel lavoro Mercurio in opposizione costringe a una revisione.

Toro: per i sentimenti è meglio non sprecare le occasioni adesso, le nuove storie saranno più forti e piacevoli. Nel lavoro non fermatevi e supererete ogni ostacolo.

Gemelli: a livello sentimentale queste sono giornate piene di impegni, pertanto motivo un momento di disagio non mancherà. Cercate di evitare complicazioni. Nel lavoro - se vi hanno promesso un miglioramento - esso arriverà, ma adesso ci sono delle questioni da risolvere.

Cancro: in amore è un periodo che potrà portare qualcosa in più visto che le stelle permetteranno di fare scoperte interessanti. A livello lavorativo si va incontro a un momento positivo e i buoni risultati non mancheranno.

Leone: in amore c'è qualcosa da dire adesso, pertanto agite e non fermatevi.

Nel lavoro c'è bisogno di iniziare qualcosa di nuovo e una questione sarà da risolvere.

Vergine: a livello amoroso qualcosa potrebbe non interessarvi particolarmente al momento, considerate che con diversi pianeti nel segno arriveranno delle sensazioni speciali. Nel lavoro è il periodo giusto per iniziare un nuovo progetto.

La seconda sestina zodiacale

Bilancia: per i sentimenti è un momento interessante per le storie in corso e per coloro che vorranno vivere qualcosa di nuovo, bisognerà solo cercare di trovare stabilità. Nel lavoro studiate delle strategie vincenti e rimettetevi in gioco.

Scorpione: in amore ci sono forti tensioni al momento, Venere non è più contraria e tra qualche giorno aiuterà.

Nel lavoro in serata potrà arrivare un momento di tensione, ma le cose miglioreranno.

Sagittario: in amore è una giornata particolare, non date spazio alle provocazioni. Nel lavoro se qualcuno è contro di voi è meglio chiarire quello che non funziona.

Capricorno: per i sentimenti è un momento interessante grazie a Venere e Luna favorevoli che vi permetteranno di rafforzare una unione. Nel lavoro c'è qualcosa di nuovo adesso da fare.

Acquario: a livello amoroso andrebbero risolte alcune perplessità, al momento c'è comunque voglia di rimettersi in gioco. Nel lavoro questo è un momento che porta a delle complicazioni, ma con calma troverete una soluzione.

Pesci: in amore c'è uno stato di maggiore forza al momento, ma qualche ora di nervosismo non mancherà. Nel lavoro le incomprensioni andrebbero superate, si recupererà dalle prossime ore.