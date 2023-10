L'oroscopo dell'11 ottobre ha in serbo tante novità ed è pronto a svelare tante sorprese, soprattutto dal punto di vista lavorativo, sentimentale e sociale. Inoltre a ogni profilo viene associato un voto, in modo da rendere più chiara la situazione.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo dell'11 ottobre 2023.

Oroscopo di mercoledì 11 ottobre 2023: dall'Ariete alla Vergine

Ariete: non riuscirete a mantenere la calma. Lo stress, la paura di sbagliare e gli impegni lavorativi vi costringeranno a sacrificare la maggior parte del vostro tempo libero. Questo potrebbe dare vita ad atteggiamenti inaspettati.

Voto 5.

Toro: gli altri saranno pronti ad ascoltarvi. Non avrete alcun problema a parlare di voi stessi. Al contrario, trarrete grande giovamento dal confronto. Gli amici non si tireranno indietro, così come la vostra famiglia. Voto 9.

Gemelli: la situazione economica vi consentirà di togliervi qualche sfizio. Dovrete solo adottare il giusto approccio. Vi sentirete tranquilli e non vedrete l'ora di affrontare questa giornata. Voto 8.

Cancro: vi piacerà giocare con la fantasia. Non farete fatica a immaginare realtà diverse dalla vostra. L'obiettivo sarà quello di distrarvi e di utilizzare la creatività per realizzare qualcosa di concreto. Voto 7.

Leone: dovrete affrontare una giornata complessa da diversi punti di vista.

Sarà piuttosto stressante, però, potrebbe segnare un nuovo inizio. L'Oroscopo dell'11 ottobre vi consiglia di non mollare, neanche davanti alle difficoltà. Voto 4.

Vergine: vi sentirete un po' a disagio con alcune persone. Cercherete di comunicare il vostro punto di vista, ma avrete la sensazione di non essere capiti. Dovrete impegnarvi molto per non farvi travolgere dalla rabbia.

Voto 5,5.

Previsioni astrologiche del giorno 11 ottobre: dalla Bilancia allo Scorpione

Bilancia: farete fatica a distogliere l'attenzione dalle problematiche di coppia. La comunicazione con il partner sarà ostacolata da cause di forza maggiore. In un modo o nell'altro, però, riuscirete a ritagliarvi il vostro spazio. Voto 4,5.

Scorpione: cercherete di non perdere di vista la situazione. Analizzerete tutto con attenzione, in modo da non mostrarvi impreparati. Otterrete ottimi risultati, sia sul lavoro che in ambito privato. Voto 7,5.

Sagittario: sarete completamente rapiti dal rapporto di coppia. Il partner vi dedicherà tantissime attenzioni. Pronuncerà parole ricche di amore, di rispetto e di empatia. Non potrete fare a meno di resistere al suo fascino. Voto 8,5.

Capricorno: il partner potrebbe ferire i vostri sentimenti. Non sarà sua intenzione farlo, ma le conseguenze appariranno complesse da superare. L'oroscopo del giorno vi consiglia di lasciarlo parlare. Voto 6.

Acquario: non riuscirete a nascondere la vostra gioia.

Sarete solari e divertenti. Avrete un atteggiamento positivo, sia nei confronti degli amici che verso persone sconosciute. Potrete contare su una rete sociale solida. Voto 9,5.

Pesci: vorrete dare una direzione diversa alla vostra carriera. Per farlo ci vorrà un po' di tempo, ma non avrete alcuna intenzione di arrendervi. Sentirete solo il bisogno di realizzare i vostri obiettivi. Voto 6,5.